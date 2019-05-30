Польский ультиматум России: утром - деньги, вечером - нефть по "Дружбе"

Фраза монтера Мечникова из "Двенадцати стульев" Ильфа и Петрова ("Утром - деньги, вечером - стулья") хорошо походит для описания позиции Польши в споре с Россией о последствиях аварии на "Дружбе". Северная ветка российского экспортного нефтепровода остается парализованной с 24 апреля из-за того, что в "Дружбу" попали от трех (по оценкам "Транснефти") до пяти (по подсчетам отраслевых СМИ) миллионов тонн нефти, загрязненной хлорорганикой.
Власти Польши настаивают на том, что северная ветка нефтепровода, которая заканчивается в Восточной Германии, восстановит работу только после того, как ФРГ и Польша договорятся с Россией о выплате компенсаций за нанесенный аварией ущерб. Стороны уже встречались 23 мая в Варшаве, но смогли договориться только о графике работ по устранению последствий аварии.
Польша возвращать грязную нефть не будет
"Достигнуто согласие по техническим аспектам очистки трубы, которое позволит возобновить привычный режим транзита нефти по системе нефтепроводов. Но вопрос компенсаций пока еще не обсуждался", - говорится в ответе польского МИДа на запрос DW, полученный 31 мая. Следующий раунд переговоров состоится в Москве 3 июня.
На магистральном нефтепроводе "Дружба"
Власти Польши заявили, что не будут в реверсном режиме перекачивать загрязненную нефть обратно в Россию. "Согласно договоренностям, некондиционная нефть, попавшая в Польшу, будет поставлена покупателям (НПЗ) после того, как будет смешана с чистой нефтью в пропорции, гарантирующей, что уровень загрязнения находится на приемлемом уровне", - сообщил МИД Польши.
Польские власти не уточнили, какое количество загрязненной нефти оказалось на территории страны. По данным представителя компании "Транснефть", отвечающей за транзит нефти по "Дружбе", в Польшу и Германию суммарно попали чуть менее 700 тысяч тонн некондиционного сырья.
Польский ультиматум
Власти Польши, в отличие от других стран-транзитеров, не согласились на предложение России сначала возобновить подачу кондиционной нефти, а потом решать вопрос компенсаций за нанесенный ущерб в результате остановки транзита и попадания в нефтепровод грязной нефти с хлорорганикой, обладающей коррозийными свойствами.
Вместо этого Варшава настаивает на том, что первостепенный вопрос - именно порядок возмещения убытков. "После того, как будет урегулирован вопрос компенсаций и удовлетворения претензий со стороны польских и немецких потребителей, прокачка нефти возобновится", - заявил МИД Польши. Польские партнеры "Дружбы" - оператор национального отрезка нефтепровода и два крупнейших НПЗ страны - уже сообщили российской стороне размер понесенных ими убытков.
Карикатура Сергея Ёлкина на тему аварии на нефтепроводе "Дружба"
В качестве даты возобновления поставок нефти Польша называет 9 июня - "если договоренность будет достигнута в течение ближайших дней". "Транснефть" называет сроком начала поставок кондиционной нефти на территорию Польши 10 июня. На полное восстановление транзита по всем трем нитка северной ветки трубопровода Варшава рассчитывает с 1 июля.
В чем причина такой позиции Польши?
В Москве требования Варшавы в первую очередь решать вопрос о компенсациях раскритиковали как "неконструктивные". Стоит сказать, что польско-российские отношения уже несколько лет далеки от нормальных. В Европейском Союзе Варшава относится к главным оппонентам Кремля. Один из поводов для роста напряженности между странами - энергетическая политика России, в частности, проект газопровода "Северный поток-2", против строительства которого резко выступают власти Польши.
Авария на "Дружбе" дает им рычаги давления на российскую сторону, которая уже публично признала ответственность за загрязнение нефтепровода. В отличие от Беларуси, которой премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на днях припомнил спор семилетней давности о якобы имевших место серых схемах экспорта нефтепродуктов в нарушение договоренностей с Москвой, рычагов давления на Польшу у России, по мнению наблюдателей, нет. Возможно ли, что власти Польши используют кризис с поставками нефти по "Дружбе" для того, чтобы свести счеты с Россией?
"Теоретически такое возможно, - сказал в интервью DW профессор Технического университета Мюнхена Тим Бюте (Tim Büthe). - Но я считаю такой сценарий маловероятным". Подобные предположения, по выражению Бюте, "не сочетаются" с его наблюдениями первых недель кризиса: "Польша показала себя сначала как конструктивный партнер. После того, как Россия попыталась восстановить транзит нефти, там (в Польше. - Ред.) сначала переливали грязную нефть в резервуары в ожидании, что это поможет освободить трубопровод для прокачки чистой нефти". Если бы польская сторона хотела использовать проблему с "Дружбой" в своих, в том числе политических, целях, то ей незачем было бы идти навстречу российским властям, полагает Бюте.
Позиция Польши способна затянуть процесс устранения последствий аварии на "Дружбе", "поскольку переговоры пока не завершились и довольно трудно идут", сообщил DW партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин. И указал на то обстоятельство, что и Польша, и Германия не зависят в критической степени от поставок нефти из России по "Дружбе", имея возможность получать нефть и по другим маршрутам, в том числе по морю. Как резюмировал Крутихин: "Поляки проявляют некоторую неуступчивость. Я не исключаю того, что тут может вмешаться и политический фактор, хотя доказать это очень сложно".
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Автор: Андрей Гурков