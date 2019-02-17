Польский премьер отменил визит в Израиль из-за спора о Холокосте

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отказался от участия в саммите Вышеградской четверки, который пройдет в Иерусалиме на будущей неделе. Польшу на встрече лидеров четырех восточноевропейских стран будет представлять глава МИД Яцек Чапутович. Об этом в воскресенье, 17 февраля, сообщил представитель польского правительства в эфире телеканала TVP.

Причиной недовольства главы польского правительства стали высказывания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сделанные им в Варшаве во время международной конференции по проблемам Ближнего Востока. Израильский журналист попросил Нетаньяху прокомментировать принятый в Польше закон, предусматривающий штрафы и сроки до трех лет лишения свободы за публичные высказывания о причастности поляков к Холокосту в годы Второй мировой войны. "Поляки сотрудничали с нацистами, и я не знаю никого, кто был осужден за подобное высказывание", - заявил израильский премьер.

Публикуя отчет о пресс-конференции, сайт газеты Jerusalem Post привел высказывание премьер-министра вне прямой речи, используя словосочетание "польский народ". Позднее публикация была исправлена, а офис Нетаньяху опубликовал заявление, что его слова были неправильно истолкованы. Нетаньяху, отмечается в документе, имел в виду "отдельных поляков, а не польский народ и не польское государство".

Закон о Холокосте

Принятые в январе 2018 года поправкик польскому закону об Институте национальной памяти привели к бурной дипломатической дискуссии между Израилем и Варшавой. Правящая в Польше правая партия "Закон и справедливость", инициировавшая принятие закона, считает любые высказывания о том, что польский народ или польское государство были причастны к преступлениям, совершенным нацистской Германией, "фальсификацией истории". В Израиле, в свою очередь, полагают, что новая норма будет способствовать отрицанию роли Польши в преступлениях против евреев.

В истории Второй мировой войны, напоминает агентство Reuters, можно найти и примеры участия поляков в уничтожении польских евреев, и обратные истории, когда граждане Польши спасали своих еврейских соседей, в том числе и ценой собственной жизни. По данным израильского института катастрофы и героизма национального мемориала Катастрофы (Холокоста) и Героизма "Яд Вашем", на 1 января 2017 года звания "праведник народов мира" были удостоены 26 513 человек. "Яд Вашем" присваивает это звание неевреям, спасавшим евреев в годы нацистской оккупации в Европе и рисковавшим при этом своей жизнью и жизнью своих родных. Наибольшее количество "праведников" - 6 706 человек - родом из Польши.

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Смотреть видео 02:43 Now live 02:43 мин Поделиться Закон о Холокосте - за что критикуют Польшу? Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2swt0 Закон о Холокосте - за что критикуют Польшу? (19.02.2018)