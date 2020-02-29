 Получивший премию ″Сезар″ Полански не пришел на награждение | Новости из Германии о Европе | DW | 29.02.2020

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Европа

Получивший премию "Сезар" Полански не пришел на награждение

Картина "Офицер и шпион" Романа Полански была номинирована на 12 премий "Сезар", получила три и вызвала скандал в Париже.

Плакат к картине Офицер и шпион (J'accuse)

Плакат к картине "Офицер и шпион" (J'accuse)

Лауреат "Оскара" 86-летний Роман Полански, за картину "Офицер и шпион" ("J'accuse") удостоившийся премии Академии искусств и технологий кинематографа - "Сезар" - как лучший режиссер, не явился в пятницу, 28 февраля, на церемонию награждения в концертном зале "Плейель" в Париже из-за скандала вокруг своего имени.

Кинорежиссер также получил награду за лучшую адаптацию сценария вместе с писателем Робертом Харрисом. Еще один "Сезар" жюри отдало костюмеру ленты Паскалин Шаван. Всего же новый фильм Полански был номинирован на 12 премий.

Кинорежиссер Роман Полански

Кинорежиссер Роман Полански

Зрители и гости церемонии уходили из зала

В ходе торжественной церемонии несколько зрителей и гостей покинули зал в знак протеста, включая французскую актрису Адель Энель, ранее рассказавшую о возможных домогательствах в свой адрес со стороны другого режиссера - Кристофа Ружжиа.

В основе ленты "Офицер и шпион" - история капитана Альфреда Дрейфуса, еврея по происхождению и артиллерийского офицера, безвинно осужденного во Франции за шпионаж.

Обвинения в изнасиловании

В 2018 году Американская академия кинематографических искусств и наук, известная по всему миру своей ежегодно вручаемой премией "Оскар", исключила из своего состава  Романа Полански в ходе кампании против сексуальных домогательств и насилия.

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В 1977 году 43-летний Роман Полански был обвинен в растлении и изнасиловании 13-летней девочки. Режиссер заключил сделку со следствием, признал вину в сексуальных отношениях с несовершеннолетней и провел 42 дня в психиатрической клинике для преступников.

Бежал в Великобританию

После его освобождения судья, ранее разрешивший сделку, сообщил адвокатам Полански, что изменил свое мнение и намерен осудить режиссера на 50 лет лишения свободы. В феврале 1978 года Полански, имеющий гражданство Польши и Франции, бежал в Великобританию. В 2009 году по запросу американской юстиции Полански просидел 10 месяцев под домашним арестом, но в его экстрадиции было отказано. В 2015 году аналогичное решение принял суд в Польше.

Обвинения в изнасиловании против Полански выдвигали немецкая актриса Ренате Лангер (Renate Langer), британская актриса Шарлотта Льюис, а также жительница Калифорнии Робин М.

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    Автор: Никита Баталов


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