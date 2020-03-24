Получат ли жители Донбасса компенсации за разрушенные войной дома?

В Донбассе уже шесть лет длится вооруженный конфликт между украинскими военными и поддерживаемыми Россией сепаратистами из самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". По данным Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций, в результате боевых действий только на подконтрольной украинской власти территории было разрушено и повреждено более 20 тысяч жилых домов всех форм собственности. Сколько поврежденного имущества на территории, контролируемой пророссийскими сепаратистами, украинские государственные органы не знают.

Иск против украинского государства

Восстановить или частично отремонтировать за счет местных бюджетов и средств международных доноров удалось лишь часть разрушенного жилого фонда. По информации украинского министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, к концу лета 2019 года на подконтрольной Украине территории в Донецкой и Луганской областях оставались разрушенными или поврежденными более 13 тысяч как частных домов, так и коммунального жилья.

Разрушенный дом семьи Лошадкиных

В их числе и дом супругов Елены и Игоря Лошадкиных в селе Пески, что в нескольких километрах от Донецка. В 2015 году в него попал артиллерийский снаряд и почти полностью разрушил крышу и повредил стены. "Пески расположены практически на линии разграничения. Там шли боевые действия. После того как наш дом разрушили, мы были вынуждены перебраться в Киевскую область и начинать жизнь с нуля, ведь все осталось в Песках. С собой забрали только документы", - вспоминает Елена Лошадкина. Вместе с мужем она надеялась, что государство компенсирует им убытки за разрушенное жилье и поможет обустроиться на новом месте.

Однако помощи так и не дождались, поэтому обратились в суд, требуя от правительства Украины компенсацию в размере 1 миллиона 800 тысяч гривен. "Мы подали в суд на государство, поскольку на тот момент государство называло то, что происходило в Донбассе, антитеррористической операцией (АТО) . Это означает, что наше жилье было разрушено в результате террористического акта, а по украинскому закону о борьбе с терроризмом, государство должно нас защитить. И суд принял нашу сторону", - рассказала DW Елена Лошадкина. Но после того как семья выиграла в судах двух инстанций, правительство подало кассационную жалобу, которая не рассматривается уже несколько лет.

Жалобы в Европейский суд по правам человека

Украинский Хельсинкский союз по правам человека (УХСПЧ) оказывает юридическое содействие в 60 делах украинцев, добивающихся компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье. "На сегодняшний день нет ни одного решения суда, которое бы вступило в законную силу. До сих пор никто не получил реальной компенсации", - говорит координатор сети общественных приемных УХСПЧ Наталья Козаренко.

Здание ЕСПЧ в Страсбурге

В своем исследовании "Нарушение права собственности в условиях вооруженного конфликта на востоке Украины и способы защиты" правозащитники отмечают, что государственные органы до сих пор не создали реестр разрушенного жилья, отсутствует также специальный закон или порядок получения компенсации за поврежденное или разрушенное жилье.

Поэтому все больше пострадавших подают жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) - на данный момент их уже более ста. "Мы подаем жалобы в ЕСПЧ как на государство Украина, так и на Россию. Мы предоставляем как можно больше доказательств. Поскольку трудно доказать, кто именно стрелял и кто именно разрушил дом, мы говорим об ответственности двух государств. Вопрос здесь только в том, кто будет нести материальную, а кто процессуальную ответственность", - отмечает юрист УХСПЧ Юлия Науменко.

С помощью ЕСПЧ правозащитники хотят "реанимировать" зависшие судебные процессы в Украине и, в конце концов, заставить государство выплатить материальную компенсацию тем, кто потерял жилье в Донбассе из-за войны.

Механизм компенсации до сих пор не создан

По оценкам министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, ориентировочная сумма средств, необходимых для восстановления разрушенных и поврежденных объектов недвижимости на подконтрольной украинской власти территории, составляет почти три миллиарда гривен. Но в госбюджете Украины на 2020 год предусмотрено лишь 40 миллионов 200 тысяч гривен на возмещение убытков за поврежденное имущество.

Впрочем, механизма для выплаты хотя бы этих средств до сих пор не существует. Кабинет министров Украины пока только разработал проект постановления, который определяет порядок выплат, перечень документов, которые необходимо подать для получения возмещения.

За счет местных бюджетов и средств международных доноров в Донбассе удалось восстановить лишь часть жилья

Как пояснила исполняющая обязанности государственного секретаря упомянутого министерства Янина Бригинец в ответ на запрос DW, вопрос денежных компенсаций будет рассматривать специальная комиссия. Размер компенсации будет определяться так: средняя стоимость квадратного метра жилья в регионе, где находился дом, помноженная на площадь разрушенного жилья. Компенсацию получат только те, чьи дома находились на подконтрольной украинскому правительству территории.

"Предложенный механизм позволит Украине выполнить свои обязательства по защите конституционных прав граждан", - отмечает Янина Бригинец. Все выплаченные средства украинское правительство планирует включить в общий объем убытков при подготовке консолидированной претензии к России по реализации ее международно-правовой ответственности за вооруженную агрессию против Украины.

Однако ни пострадавшие, ни юристы, которые помогают им судиться с государством, не уверены, что проект постановления, который разработало правительство, в конце концов станет официальным документом - ведь за шесть лет войны это не первый подобный проект.

Кроме того, они опасаются, что в условиях пандемии коронавирусаи экономического кризиса, который она неизбежно повлечет за собой, украинское правительство снова забудет о выплате компенсации тем, чье жилье было разрушено в результате войны в Донбассе. Поэтому семья Лошадкиных тоже подала жалобу в Европейский суд по правам человека и ждет решения под Киевом в строительном вагончике, переоборудованном под временное жилье.

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