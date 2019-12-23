 Полиция ФРГ освободила 11 афганцев из авторефрижератора в Баварии | Новости из Германии о Германии | DW | 23.12.2019

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Германия

Полиция ФРГ освободила 11 афганцев из авторефрижератора в Баварии

Водитель грузовика с фруктами услышал стук из фургона. Обнаруженные мигранты заявили, что забрались внутрь в Сербии. Афганцев передали властям, водитель продолжил путь в Бельгию, доказав свою непричастность.

Афганские беженцы в авторефрижераторе около города Пассау

Афганские беженцы в авторефрижераторе около города Пассау

Федеральная полиция Германии освободила 11 мигрантов из Афганистана из авторефрижератора в земле Бавария. Всех беженцев, среди которых есть несовершеннолетний, передали властям, сообщили правоохранители в понедельник, 23 декабря.

По данным агентства dpa, инцидент произошел около германского города Пассау близ границы с Австрией утром 21 декабря. Водитель турецкого грузовика услышал стук со стороны фургона с фруктами, съехал на обочину и обратился к сотруднику сервисной станции за помощью.

Прибывшие стражи порядка открыли опломбированный фургон. Обнаруженные беженцы заявили, что забрались в грузовик в Сербии. К моменту въезда в Германию у них начались трудности с дыханием и головные боли.

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Водитель представил правоохранителям убедительные доказательства того, что не подозревал о присутствии мигрантов, отметили в полиции. Поэтому грузовик, направлявшийся в Бельгию, продолжил поездку.

39 погибших вьетнамцев в авторефрижераторе в Великобритании

Мигрантам, пытающимся нелегально проникнуть на территорию Евросоюза, не всегда удается выжить. Так, в октябре в британском городе Грейс в графстве Эссекс был обнаружен авторефрижератор, в котором находились 39 тел вьетнамцев, в том числе несколько несовершеннолетних. Согласно выводам предварительного следствия, грузовик прибыл на территорию Соединенного Королевства из бельгийского порта Зеебрюгге на побережье Северного моря. Сам автомобиль зарегистрирован в Болгарии.

Полиция Эссекса взяла под стражу водителя автомобиля, 25-летнего уроженца Северной Ирландии. Ему были предъявлены обвинения в убийстве, заговоре с целью торговли людьми, а также отмывании средств. Второй подозреваемый, также выходец из Северной Ирландии, был задержан в конце ноября и обвинен в  участии в преступном сговоре о перевозке мигрантов с целью их дальнейшей эксплуатации.

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    Перевозка мигрантов - самый быстрорастущий бизнес на Балканах. Местные жители, как, к примеру, косовский албанец Лиридон Бизазли, стоят возле лагеря беженцев в Прешево и продают билеты на автобусы до Хорватии за 35 евро. По словам Бизазли, работая барменом, он зарабатывает не более восьми евро в день, а продажей билетов – 50-70 евро в день.

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    Оказавшись на новом месте, беженцы первым делом пытаются раздобыть SIM-карту, чтобы связаться с родственниками и друзьями. Возле лагерей можно купить не только карты предоплаты, но и такие вещи, как, например, тачки для людей, которые не могут долго идти пешком. Как, например, эта пожилая курдская женщина из Сирии.

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    Несмотря на приближение зимы и частые ливни, многие беженцы продолжают путь босиком. В результате они получают серьезные травмы и кожные инфекции, поясняет Стефан Кордез, координатор южносербского отделения международной организации "Врачи без границ". Усмотрев в этом возможность подзаработать, многие местные жители стали продавать возле лагерей обувь и носки.

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    Очереди на регистрацию

    Страны, через которые проходит маршрут мигрантов, должны регистрировать новоприбывших беженцев. Иногда на регистрацию выстраиваются многокилометровые очереди. Волонтер Даниела Габриель рассказывает, что некоторые водители автобусов начали собирать регистрационные документы пассажиров, направляющихся в Хорватию, и затем продавать их людям, которые не хотят стоять в очередях.

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    Габриель также рассказывает, что некоторые таксисты и водители автобусов берут с беженцев плату за поездку в Хорватию, однако затем высаживают их в сербских городах под предлогом того, что им нужно оформить документы в несуществующих регистрационных центрах. Пытаясь помочь беженцам не стать жертвой мошенников, Габриель разместила у входа в лагерь в Прешево табличку с основной информацией.

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    Разбой на дорогах

    По словам других волонтеров, им угрожали смертельной расправой за то, что они направляли беженцев к автобусам и советовали избегать потенциально опасных таксистов. По словам волонтера из Прешево Александера Травелле, на прошлой неделе таксист, угрожая пистолетом, ограбил семью из пяти человек, предварительно взяв с каждого по 80 евро за проезд до Хорватии.

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    Взятки полицейским

    Лиридон Бизазли признается, что платит полицейским 100 евро в неделю за то, чтобы ему позволили продавать билеты у лагеря беженцев в Прешево. "Просто дайте им то, чего они хотят, и они оставят вас в покое", - говорит он. Другие волонтеры также видели, как таксисты давали взятки сотрудникам полиции. "Но это не означает, что все полицейские берут взятки", - пояснил один из волонтеров.

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    Мест нет, за редким исключением

    По мере того как погода становиться все холоднее, гостиницы, расположенные на пути беженцев, размещают все больше мигрантов. По словам волонтеров, владельцы гостиниц крайне избирательны в выборе клиентов. Одноместные номера пользуются все большим спросом, и отели часто отказываются принимать беженцев, если те не в состоянии заплатить более высокую цену.

    Автор: Диего Куполо, Сербия


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В то время как территорию Сербии пересекают все больше мигрантов, предприимчивые местные жители отправляются к лагерям беженцев и за плату предлагают им свои услуги. Репортаж DW. (28.10.2015)  

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