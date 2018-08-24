 Полиция Стамбула жестко разогнала акцию ″субботних матерей″ | Новости из Германии о Европе | DW | 25.08.2018

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Европа

Полиция Стамбула жестко разогнала акцию "субботних матерей"

Против женщин, принявших участие в демонстрации, были применены водометы и слезоточивый газ. 47 участниц еженедельной акции, проходившей в 700-й раз, были задержаны.

Задержание Эмине Окач

Задержание Эмине Окач

Полиция Стамбула в субботу, 25 августа, жестко разогнала традиционную мирную акцию так называемых "субботних матерей". Как сообщает агентство AFP, против женщин, принявших участие в демонстрации, были применены водометы и слезоточивый газ. 47 участниц еженедельной акции, проходившей в 700-й раз, были задержаны.

Контекст

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Полиция применила водометы и слезоточивый газ против демонстрантов, устроивших в Стамбуле акцию протеста в знак солидарности с журналистами Cumhuriyet. В Кельне 6500 курдов выступили против действий турецких властей. (05.11.2016)

По данным социальных сетей, среди задержанных оказалась и 82-летняя Эмине Окач. Женщину уже арестовывали на аналогичной акции в 1997 году,  через два года после исчезновения ее сына, находившегося в следственном изоляторе.

Акции "субботних матерей" имеют целью привлечь внимание к судьбе их родственников, арестованных в 1980-е - 1990-е годы и бесследно исчезнувших. Эти события связаны с вооруженным противостоянием официальной Анкары и активистов Рабочей партии Курдистана (PKK). Судьба исчезнувших сторонников PKK никогда официально не расследовалась.

Турецкие женщины впервые вышли на марш "субботних матерей" в мае 1995 года. С 1999 года по 2009 год они были вынуждены отказаться от проведения еженедельных акций, поскольку демонстрации жестко подавлялись полицией. В последние годы акции проходили без противодействия со стороны властей.

Свои действия в субботу в полиции объяснили предполагаемой связью его участниц с PKK, а также тем, что она не была согласована с властями.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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