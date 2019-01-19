 Полиция Северной Ирландии выясняет причины взрыва автомобиля | Новости из Германии о Европе | DW | 20.01.2019

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Европа

Полиция Северной Ирландии выясняет причины взрыва автомобиля

По данным североирландской полиции, в результате взрыва пострадавших нет, одна из версий следствия - заложенное в автомобиль взрывное устройство. Политики говорят о теракте.

На месте взрыва в Лондондерри, 19 января 2019 г.

На месте взрыва в Лондондерри, 19 января 2019 г.

В североирландском городе Лондондерри в субботу, 19 января, произошел взрыв автомобиля. Полиция города опубликовала фотографию с места происшествия в центре города рядом со зданием местного суда. Из-за другого автомобиля, вызвавшего подозрения, была проведена эвакуация территории. На своей странице в Facebook полиция также объявила, что пострадавших в результате взрыва нет. Рассматривается версия заложенного в автомобиль взрывного устройства.

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Представители всех политических сил осудили инцидент. Бывшая глава североирландского правительства Арлин Фостер заявила о "бессмысленном теракте". Министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувени также полагает, что речь идет о "террористическом характере взрыва автомобиля".

На протяжении десятилетий конфликта в Северной Ирландии неоднократно случались взрывы заложенных в автомобили бомб, в результате чего погибли десятки человек. Борьба между католиками и протестантами длится с 1960-х годов. В 1998 году конфликт закончился соглашением, которое обеспечивает, среди прочего, разделение властей между представителями двух конфессий.

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    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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