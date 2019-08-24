Полиция применила водометы против противников саммита G7 во Франции

Полиция применила водометы и слезоточивый газ против противников саммита G7, который проходит во французском Биаррице. Столкновения произошли в субботу, 24 августа, в соседнем городе Байонне.

В акции приняли участие несколько сотен человек, в том числе антиглобалисты, экологи и "желтые жилеты". Протестующие кидали в полицейских булыжники, однако в итоге обошлось без пострадавших. Силы полиции значительно превосходили силы демонстрантов: G7 охраняют 13 тысяч сотрудников правоохранительных сил.

Лидеры G7 обсудили возвращение России

Саммит G7 начался в субботу, лидеры сошлись на том, что Иран не должен обладать ядерным оружием и необходимо продолжить диалог с этой страной. Ожидается, что в ходе саммита главы государств и правительств "большой семерки" также обсудят глобальную экономику, неравенство в мире, ситуацию вокруг Северной Кореи и вокруг пожаров в Бразилии.

В первый день саммита его участники также обсудили потенциальное возвращение России в состав "большой семерки", передает японское агентство Kyodo слова высокопоставленного японского чиновника. Результат этих переговоров неизвестен. Россию исключили из "Группы восьми" после аннексии Крыма в 2014 году.

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