 Полиция применила водометы против противников саммита G7 во Франции | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.08.2019

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Мир

Полиция применила водометы против противников саммита G7 во Франции

Во французском Байонне задержаны 68 человек, всего в акции противников саммита G7 приняли участие несколько сотен человек. Полиция применила слезоточивый газ, обошлось без пострадавших.

Противники G7 во французском Байонне

Противники G7 во французском Байонне

Полиция применила водометы и слезоточивый газ против противников саммита G7, который проходит во французском Биаррице. Столкновения произошли в субботу, 24 августа, в соседнем городе Байонне.

Контекст

Глава Еврокомиссии Туск заявил, что хотел бы пригласить Украину на следующую встречу "группы семи" как гостя, чтобы услышать мнение ее нового президента. В то же время он высказался против возвращения РФ в G7. (24.08.2019)

Великобритания, Германия и Франция против превращения G7 в "восьмерку". За возобновление членства РФ выступает лишь президент США. Карикатурист Сергей Елкин о том, как Трамп может помочь Путину. (22.08.2019)

В акции приняли участие несколько сотен человек, в том числе антиглобалисты, экологи и "желтые жилеты". Протестующие кидали в полицейских булыжники, однако в итоге обошлось без пострадавших. Силы полиции значительно превосходили силы демонстрантов: G7 охраняют 13 тысяч сотрудников правоохранительных сил.

Лидеры G7 обсудили возвращение России

Саммит G7 начался в субботу, лидеры сошлись на том, что Иран не должен обладать ядерным оружием и необходимо продолжить диалог с этой страной. Ожидается, что в ходе саммита главы государств и правительств "большой семерки" также обсудят глобальную экономику, неравенство в мире, ситуацию вокруг Северной Кореи и вокруг пожаров в Бразилии.

В первый день саммита его участники также обсудили потенциальное возвращение России в состав "большой семерки", передает японское агентство Kyodo слова высокопоставленного японского чиновника. Результат этих переговоров неизвестен.  Россию исключили из "Группы восьми" после аннексии Крыма в 2014 году.

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    Автор: Илья Коваль, Хелена Кашель


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