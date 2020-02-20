 Полиция обнаружила видеопослание вероятного убийцы из Ханау | Новости из Германии о Германии | DW | 20.02.2020

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Германия

Полиция обнаружила видеопослание вероятного убийцы из Ханау

Следствие располагает свидетельствами того, что предполагаемый убийца руководствовался правоэкстремистскими мотивами.

На месте преступления в Ханау

На месте преступления в Ханау

Предполагаемый преступник, расстрелявший в немецком городе Ханау в ночь на четверг, 20 февраля, как минимум, девять человек, за несколько дней до убийства опубликовал в YouTube видео. Об этом, по данным агентства dpa, сообщают правоохранительные органы, ведущие расследование.

Контекст

В Керчи ФСБ задержала двух молодых людей по обвинению в подготовке терактов в учебных заведениях. Утверждается, что они последователи Владислава Рослякова, открывшего стрельбу в колледже в 2018 году. (18.02.2020)

Сначала преступник застрелил командира своей части и еще двух человек, после чего сбежал на угнанной машине и уже в городе открыл беспорядочный огонь по прохожим. Операция по его поиску продолжается. (08.02.2020)

Свой клип некий Тобиас Р., бегло говорящий по-английски, назвал "персональным посланием ко всем американцам". Видео было снято на частной квартире.

В своем послании автор видео заявил, что якобы "в США существуют подземные военные объекты, где мучают и убивают детей. Там также поклоняются дьяволу". Граждане Америки, по его словам, должны проснуться и начать борьбу с таким положением вещей. Какого-либо указания на то, что автор видео собирается осуществить насильственные действия в Германии, в послании не приводится.

Генеральная прокуратура ФРГ: признаки правоэкстремистской мотивации

Между тем, как заявил на пресс-конференции представитель Генеральной прокуратуры Германии, следствие располагает свидетельствами того, что предполагаемый убийца руководствовался правоэкстремистскими мотивами.

В ночь на четверг в двух кальянных гессенского города Ханау ночью были застрелены девять человек. Затем полиция обнаружила еще два трупа в одной из квартир, среди них, вероятно, тело предполагаемого преступника.

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