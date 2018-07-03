Полиция и власти Котбуса отвергают обвинения чеченцев

Полиция Бранденбурга и администрация города Котбус отвергают обвинения, которые были выдвинуты 25 семьями чеченских беженцев в открытом письме, направленном 2 июля президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру (Frank-Walter Steinmeier), руководству города Котбус и федеральной земли Бранденбург. Глава полиции Бранденбурга Ханс-Юрген Мёрке (Hans-Jürgen Mörke) 3 июля заявил медиакомпании RBB, что на данный момент не видит нарушений в действиях стражей порядка после столкновений чеченских и афганских беженцев, произошедших 12 июня в Котбусе. По его словам, были беспорядки и массовая драка, полиция действовала в соответствии с законом и задержала несколько человек.

Претензии, изложенные в открытом письме, проверяются, заявил Мёрке. Он подчеркнул, что в настоящее время, естественно, выступает в защиту своих коллег. "Если обвинения (в адрес полиции. - Ред.) подтвердятся, мы отреагируем соответствующим образом", - сказал глава полиции Бранденбурга. Авторы письма утверждают, что в Бранденбурге к чеченским беженцам относятся с "расистской предвзятостью".

Беженцев могут расселить в разные общежития

В Котбусе тоже отвергли обвинения в адрес администрации города. Авторы письма среди прочего утверждают, что городские власти не стремились к диалогу, а также что их размещение в общежитиях привело к конфликтам между разными группами мигрантов.

Официальный представитель городских властей Котбуса Ян Глосман (Jan Gloßmann) отверг обе претензии. По его словам, город "предлагал общаться всем участникам (конфликта. - Ред.), но одна из сторон это предложение не приняла". Он также заметил, что у авторов письма "нет оснований приводить размещение в общежитии для беженцев в качестве аргумента, чтобы потом использовать его как "фиговый лист" для оправдания столкновений с применением насилия".

Как отмечает RBB, после массовой драки 12 июня власти Котбуса сообщили, что изучают возможность расселения мигрантов из Чечни и Афганистана в общежитиях, расположенных в разных районах города.

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