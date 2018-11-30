 Полиция Израиля вновь подозревает премьера Нетаньяху в коррупции | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.12.2018

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Мир

Полиция Израиля вновь подозревает премьера Нетаньяху в коррупции

Предполагается, что премьер Израиля при участии своей жены в прошлом подкупал медиакомпанию Bezeq за позитивное освещение своей деятельности на новостном интернет-портале.

Биньямин Нетаньяху (фото из архива)

Биньямин Нетаньяху (фото из архива)

Полиция Израиля рекомендует предъявить премьер-министру и главе Минобороны страны Биньямину Нетаньяху новые обвинения в коррупции. Есть достаточное количество улик, указывающих на то, что Нетаньяху при участии своей супруги совершил такие правонарушения, как подкуп, мошенничество и злоупотребление полномочиями, заявила полиция в воскресенье, 2 декабря.

В частности, премьер подозревается в том, что, будучи в 2014-2017 годах министром связи, предоставлял правовые привилегии израильской телекоммуникационной компании Bezeq, а взамен на это принадлежащий ей новостной портал Walla сообщал о Нетаньяху в позитивном ключе. Предполагается, что таким образом Bezeq, против владельца которого Шауля Еловича также рекомендуется предъявить обвинения, мог незаконно получить сотни миллионов евро.

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Нетаньяху отрицает обвинения в коррупции

Кроме того, нынешний глава правительств Израиля и его близкое окружение подозреваются в оказании влияния на то, кто назначался на должности в руководстве Walla. Нетаньяху все обвинения отрицает.

Решение о возбуждении дела должна принять прокуратура Израиля. Ранее полиция после проведения двухлетнего расследования уже рекомендовала предъявить Нетаньяху обвинения в коррупции. Тогда речь шла о предполагаемом получении роскошных подарков стоимостью в десятки тысяч долларов от богатых меценатов, а также о тайном сговоре с владельцем одной из израильских газет. Эти подозрения премьер-министр также отвергал.

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