 Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против протестующих | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.08.2019

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Мир

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против протестующих

Десятки тысяч человек выступили против изменения закона об экстрадиции в Гонконге. Полиция применила слезоточивый газ.

Полицейские распыляют слезоточивый газ на протестах в Гонконге 3 августа

Полицейские распыляют слезоточивый газ на протестах в Гонконге 3 августа

Десятки тысяч человек в Гонконге вышли в субботу, 3 августа, на протесты против изменения закона об экстрадиции. Часть демонстрантов осадили полицейский участок в районе Чимсачей, они бросали в сторону здания кирпичи и исписывали его краской. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ. По данным агентства AP, вещество распылили несколько раз.

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Протестующие также ненадолго блокировали тоннель Кросс-Харбор, который связывает Гонконг с полуостровом Коулун. Участники акции позднее перешли в торговый район Конкок, несколько демонстрантов сняли флаг Китая с флагштока, сообщает AP.

Протесты в Гонконге продолжаются с начала июня. Демонстранты выступают против намерения правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей и преступников властям КНР. Законопроект отложили, но окончательно не отозвали.

Китай, которому Гонконг был передан в 1997 году, заверил Великобританию, что сохранит на этой территории основные права человека, такие, как свобода слова и печати, на протяжении как минимум 50 лет. Усилившееся оппозиционное движение в Гонконге обвиняет правительство автономии в том, что оно, по их мнению, все больше нарушает принцип "одна страна, две системы".

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    Автор: Свен Тёнигес


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