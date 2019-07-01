 Полиция Гонконга закрыла тысячам демонстрантов доступ к вокзалу | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.07.2019

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Мир

Полиция Гонконга закрыла тысячам демонстрантов доступ к вокзалу

Десятки тысяч активистов прошли маршем по торговому центру Гонконга, протестуя против закона о выдаче подозреваемых в совершении преступления официальному Пекину и требуя отставки главы правительства автономии Кэрри Лам.

Протесты против закона об экстрадиции в Китай у железнодорожной станции West Kowloon в Гонконге 7 июля 2019

Протесты против закона об экстрадиции в Китай у железнодорожной станции West Kowloon в Гонконге 7 июля 2019

В Гонконге не утихают протесты против закона об экстрадиции подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть КНР. В воскресенье, 7 июля, десятки тысяч активистов прошли маршем по туристическим кварталам в центре города по направлению к железнодорожной станции West Kowloon, через которую установлено сообщение островной провинции с материковым Китаем.

Как сообщает информагентство AP, полиция забаррикадировала главный вход на станцию, чтобы не дать демонстрантам попасть на вокзал. По данным гонконгских СМИ, в здание вокзала пропускали только обладателей проездных документов, а продажу билетов на вечерние поезда отменили.

Контекст

В Гонконге сотни активистов в правительственном квартале требуют отмены законопроекта об экстрадиции в Китай и отставки премьер-министра автономии Кэрри Лам. (21.06.2019)

Ранее премьер-министр Гонконга извинилась перед активистами за противоречия в законе. Правозащитники указывали на невозможность выдачи активистов официальному Пекину. (02.07.2019)

Требования протестующих в Гонконге

По словам участников шествия, они хотели донести до жителей материковой части КНР причины, по которым активисты на протяжении месяцев выходят на улицы Гонконга с демонстрациями. По мнению протестующих, китайские СМИ искажают картину событий, фокусируясь при их освещении лишь на ущербе общественной собственности, причиненном в ходе акций протеста.

Последняя крупная демонстрация состоялась 1 июля, в день 22-й годовщины возвращения Гонконга в состав Китая. В этот день сотни людей временно оккупировали местный парламент, нанесли на его стены лозунги протеста и частично разрушили его здание. Параллельно другие активисты устроили мирный марш протеста.

Реагируя на эти выступления, 2 июля глава правительства автономии Кэрри Лам заявила, что закон об экстрадиции больше не будет выноситься на обсуждение в Законодательный совет и, таким образом, будет  автоматически снят с повестки дня в июле 2020 года. Однако демонстранты не стали довольствоваться этим обещанием. Они продолжают требовать, чтобы закон был официально отклонен, а сама Лам ушла в отставку.

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    Автор: Михаил Бушуев


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