Полиция в Стамбуле разогнала участниц женской демонстрации 8 марта

Полиция в Стамбуле разогнала участниц демонстрации в защиту прав женщин в Международный женский день 8 Марта. Вечером в воскресенье, 8 марта, сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ в отношении активисток на центральной площади Таксим.

Городские власти ранее не разрешили проведение акции, как и годом ранее. Все ведущие к площади Таксим улицы, а также пешеходная улица Истикляль были перекрыты. Кроме того, были закрыты несколько станций метро в центре Стамбула. Несмотря на это, в акции приняли участие несколько сотен женщин. Они выкрикивали лозунги и держали плакаты с надписями "Да здравствует феминистская борьба", "Жестокое обращение нельзя простить или оправдать" и другими.

Акция протеста проходила мирно до тех пор, пока участницы не попытались прорваться на улицу Истикляль. После этого полиция вмешалась в ход акции. В 2019 году акция также была запрещена, а полиция с помощью слезоточивого газа разогнала ее участниц.

Акции в Международный женский день

Накануне массовые акции по случаю Международного женского дня прошли в целом ряде стран мира. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил объявить XXI век столетием гендерного равноправия. "Пришло время прекратить попытки изменить женщин и начать менять систему, которая мешает им раскрыть свой потенциал", - написал он в колонке для воскресного выпуска газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) записала специальный видеоподкаст по случаю Международного женского дня.

По ее мнению, мужчины должны быть активнее вовлечены в семейную сферу, в процесс ухода за нуждающимися и в воспитание детей. В таком случае у еще большего числа женщин получится реализоваться в деловой жизни. "Женщины могут все. Это факт", - резюмировала канцлер.

Международный женский день был учрежден в 1910 году в Копенгагене германской политической деятельницей, участницей коммунистического движения Кларой Цеткин (Clara Zetkin).

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