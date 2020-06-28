Полиция в Гонконге разогнала протесты после вступления в силу спорного закона

В Гонконге полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона первых протестов против принятого накануне Китаем закона о национальной безопасности этого специального административного района (САР) КНР. В среду, 1 июля, несмотря на запрет на проведение протестных акций, в центре Гонконга собрались тысячи демонстрантов, выступающих за автономию бывшей британской колонии и демократию. Они скандировали: "Противостояние до конца" и "Независимость для Гонконга".

По данным полиции, были задержаны более 180 человек. Причиной задержания называется нарушение нового закона, а также запрета собраний и препятствование действиям полиции. Были закрыты магазины и входы на одну из станций метро.

1 июля исполнилось ровно 23 года со дня передачи Гонконга Великобританией Китаю в 1997 году. Ранее власти отклонили заявки на демонстрации, которые ежегодно проводились в день возвращения Гонконга КНР, с указанием на пандемию коронавируса и "продолжающие социальные волнения".

США грозят новыми санкциями и обещают предоставлять убежище преследуемым

Между тем госсекретарь США Майк Помпео пригрозил КНР новыми санкциями после принятия закона о национальной безопасности Гонконга. "Соединенные штаты не будут безучастно смотреть на то, как Китай поглощает Гонконг в свою авторитарную бездну", - указал он в Вашингтоне, заявив о "печальном дне для Гонконга и для всех свободолюбивых людей в Китае".

Кроме того, Соединенные Штаты намерены предоставлять жителям Гонконга убежище в упрощенном порядке. Республиканцы и демократы в Конгрессе США представили совместный законопроект о предоставлении убежища тем, кто подвергается преследованию в Гонконге в связи с проведением мирных демонстраций. "Люди в Гонконге продемонстрировали свою волю бороться за базирующиеся на свободе американские ценности", - заявил республиканец Джон Кертис. В свою очередь сенатор Марк Рубио призвал помогать всем, кто "неутомимо" борется против "тирании" коммунистического руководства КНР.

Спорный закон КНР

Накануне, 30 июня, постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) принял закон о национальной безопасности Гонконга. Правовой акт вступил в силу 1 июля - до выборов в Законодательный совет Гонконга, намеченных на 6 сентября. Он закрепляет самые серьезные перемены для Гонконга за этот более чем 20-летний период.

Согласно решению ВСНП, "компетентные органы безопасности" материковой части Китая - "в случае необходимости" - должны иметь возможность создавать представительства в Гонконге, чтобы "в соответствии с законом выполнять свои обязательства по защите национальной безопасности".

С 2019 года Гонконг охвачен новой волной массовых протестов против усиления влияния Пекина в автономном округе и принятия решений, ограничивающих гражданские свободны его жителей. Эти выступления нередко выливались в уличные беспорядки и сопровождались столкновениями с полицией. Теперь иностранные наблюдатели и правозащитники опасаются, что новый закон будет использоваться властями КНР для подавления демократического движения в Гонконге.

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