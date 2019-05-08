Полиции ФРГ предписали избегать силы при высылке беженцев

Германия должна воздерживаться от "несоразмерного и неуместного" применения силы при депортации соискателей, которым было отказано в предоставлении убежища.

Соответствующее требование содержится в отчете Комитета Совета Европы по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (КПП), обнародованном в четверг, 9 мая.

Так, эксперты комитета, в частности, подвергли критике тот факт, что беженцев зачастую информируют о высылке в последний момент. В некоторых случаях с момента уведомления до депортации проходит меньше недели.

Против непропорционального насилия

Так, три сотрудника КПП присутствовали при выдворении в августе 2018 года группы афганских беженцев, которые должны были быть доставлены чартерным рейсом из Мюнхена (земля Бавария) в столицу Афганистана. Для поддержания порядка на борту самолета находилось порядка ста полицейских. По свидетельству членов КПП, в большинстве своем мигранты вели себя в соответствии с законом. Тем не менее, один из них попробовал оказать сопротивление, и, уже находясь в салоне лайнера, начал биться голосовой о сиденье кресла. Один из сотрудников правоохранительных органов применил к нему захват, на время лишив способности дышать, а также сдавил его гениталии, чтобы "посредством причинения сильной боли добиться" повиновения, констатировали эксперты. В Комитете против пыток признали такой подход "непропорциональным" и потребовали от властей "незамедлительно принять меры", чтобы избежать повторения подобного сценария в дальнейшем.

Законы, облегчающие высылку

В середине апреля правительство ФРГ приняло пакет законов, призванных облегчить высылку из страны иностранцев, подлежащих депортации. В связи с нехваткой мест в центрах временного заключения лиц, подлежащих высылке, их предлагается размещать и в обычных тюрьмах.

Для беженцев, скрывающих свое имя, предлагается ввести статус "лиц с неустановленной личностью, с пребыванием которых на территории ФРГ приходится мириться". Этот статус призван не допустить того, чтобы такие иностранцы имели возможность легализоваться в Германии. В настоящее время беженцы, прожившие в Германии 8 лет, при определенных условиях имеют возможность получить право на постоянное жительство в ФРГ.

В настоящее время в Германии около 240 тысяч иностранцев, которым предписано покинуть пределы страны. Порядка 184 тысяч из них получили отсрочку от депортации по различным причинам, в том числе медицинского и гуманитарного характера. Однако большинство таких иностранцев не удается депортировать из-за отсутствия необходимых документов.

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