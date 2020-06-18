Политолог Валерий Соловей: Бойкот плебисцита 1 июля - подарок Путину
Один из авторов иска против голосования по поправкам в Конституцию РФ политолог Валерий Соловей в интервью DW рассказал о подоплеке иска и разнице между неучастием в голосовании и бойкотом.
Несмотря на пандемию коронавируса,1 июля в РФ должен пройти плебисцит
Депутаты Мосгордумы Евгений Ступин и Олег Шереметьев, а также политолог Валерий Соловей и юрист Сергей Бочаров 17 июня подали в Верховный суд России иск с требованием на фоне пандемии коронавируса признать недействующим указ президента РФ Владимира Путина о проведении 1 июля голосования по поправкам в конституцию.
Соловей рассказал в интервью DW о том, чего он и его сторонники хотят добиться при помощи этого иска и почему в Кремле приветствуют призывы оппозиции не ходить на плебисцит.
Deutsche Welle: Почему вы считаете, что голосование по поправкам в Конституцию России не может быть проведено 1 июля?
- Во-первых, в условиях пандемии указ президента (о проведении плебисцита 1 июля. - Ред.) нарушает права и свободы граждан на участие в голосовании. А во-вторых, он ставит под угрозу их жизнь и здоровье, то есть нарушает конституцию. Мы приводим очень простой аргумент: когда плебисцит был отменен 22 апреля, динамика эпидемии была гораздо лучше, чем сейчас. Мы понимаем, что для российского суда это - не доказательство, но тем не менее хотим использовать все легальные способы и инструменты для того, чтобы помешать этой процедуре.
- Верите ли вы в то, что иск будет удовлетворен, особенно если учесть, что несколько аналогичных исков Верховный суд уже отклонил? Последний из них, поданный от имени Геннадия Рудяка всего за день до вашего, - был отклонен буквально сегодня утром.
Политический аналитик Валерий Соловей
- Мы готовы к этому, и если иск будет отклонен, то тут же опротестуем это решение. Насколько мне известно, в администрации президента наш иск был воспринят довольно серьезно. Сегодня в этой связи Кремлем велись консультации с Лебедевым (Вячеслав Лебедев, председатель Верховного суда РФ. - Ред. ), и это вызвало некоторую нервозность. В то же время для нас этот иск - всего лишь небольшой, я бы даже сказал, крошечный шаг в политической борьбе.
- Вы против того, чтобы проводить голосование 1 июля? Или, по вашему мнению, от него следует отказаться совсем?
- Мнения оппозиционно настроенных граждан сегодня разделились. Некоторые хотят проголосовать против поправок, другие - вовсе не участвовать в голосовании. Мы же предложили вариант, который, с точки зрения инструментария, кажется нам самым простым - подать иск. Обратите внимание, что те, кто настаивает на бойкоте голосования, почему-то этого не сделали. Это очень интересная особенность мышления российской оппозиции.
- Другими словами, вы не разделяете позицию тех противников голосования, которые предлагают просто на него не ходить?
- Я противник этой позиции, но понимаю, чем она вызвана, и отношусь к ней с уважением. Я считаю, что прийти на участок и проголосовать против - это лучшее решение из двух плохих. Потому что в этом случае гораздо сложнее фальсифицировать количество брошенных в урну бюллетеней, особенно в крупных городах.
Второй аргумент очень важен с морально-психологической точки зрения: совершая действие, вы будете склонны защищать его - если не сейчас, то в будущем. В-третьих, голосование "против" формирует протестную идентичность. Потому что этот процесс сопровождается дискуссиями, вывешиванием определенных лозунгов на аватарках и т.д. И четвертое: участие в плебисците - это тактический вопрос. Цель нашей стратегии - демонтаж нынешнего режима, поэтому она направлена на мобилизацию протестного электората.
В то же время называть неучастие в голосовании бойкотом - это лукавство. Потому что здесь нет никакой политической позиции и вас вообще не существует в социальном, политическом и гражданском пространстве. Я доподлинно знаю, что администрация президента очень рада позиции бойкота. Она считает, что это лучший подарок, который могла бы ей преподнести оппозиция.
- Вы сами сказали ключевой слово: лояльность. Административным путем мобилизуется лояльный электорат, в то время как нелояльный под влиянием части лидеров оппозиции останется дома. С точки зрения власти, это замечательно. Ведь среди тех, кто не придет, большинство относится к поправкам отрицательно. Они не выскажут свое мнение, и это создает прекрасные возможности для распоряжения их бюллетенями.
- Как вы считаете, почему Кремль так торопится с проведением голосования по поправкам?
- По закону конституция считается принятой, только после проведения плебисцита. С другой стороны, Владимир Путин воспринимает это голосование как вотум доверия или недоверия самому себе. Именно поэтому ориентиры, из которых исходит администрация относительно результатов, близки к результатам голосования во время президентских выборов в 2018 году: 65 процентов явка и 73-75 процентов голосов за поправки. Это тот результат, обеспечить который Кириенко (Сергей Кириенко, первый замглавы администрации президента. - Ред.) лично пообещал Путину.
Именно поэтому в Кремле хотят провести голосование как можно быстрее. Первоначально обсуждался вариант переноса плебисцита из-за коронавируса на конец июля-начало августа. Но от этой идеи отказались, потому что массовые настроения в стране ухудшаются с каждым днем. Кроме того, есть опасения, что может произойти общая демобилизация электората, когда люди отправятся в отпуска и на дачи. Что касается эпидемиологической ситуации, то властям на нее абсолютно наплевать.
- А вот вы, если судить по вашему иску, воспринимаете коронавирус как вполне реальную угрозу. Как же соотнести этот факт с вашим призывом все-таки прийти на участки и проголосовать против?
- Это последовательная стратегия, к которой стоит прибегнуть, если государство не проявляет здравого смысла и настаивает на своем. Мы против плебисцита и используем все легальные механизмы, чтобы его предотвратить. Однако идти на него или нет - личный выбор каждого.
Смотрите также:
Российская политика в карикатурах
Конституция vs. поправки: что важнее
Многочисленные поправки к конституции, инициированные президентом РФ Путиным, заслоняют суть основного закона. Для Сергея Елкина очевидно, что для Кремля важно, а что - второстепенно.
Российская политика в карикатурах
Голосование по поправкам в конституцию: идти или не идти?
На фоне риска заболеть COVID-19 многие россияне задумываются о том, стоит ли им участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Так видит эту ситуацию карикатурист Сергей Елкин.
Российская политика в карикатурах
Голосование по поправкам в конституцию, или Коронавирус не помеха
Президент РФ объявил о дате проведения голосования по поправкам в конституцию страны. Еще бы! Ведь Владимиру Путину коронавируса можно не бояться, констатирует карикатурист Сергей Елкин.
Российская политика в карикатурах
Когда пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ?
В России ждут, что Путин вот-вот объявит голосование по поправкам в основной закон страны. У карикатуриста Сергея Елкина есть предположение, на что рассчитывает президент.
Российская политика в карикатурах
Обращение Путина по коронавирусу: что опять не так?
Владимир Путин в новом обращении к россиянам продлил "нерабочий режим" до 30 апреля, не объявив ни карантин, ни режим ЧС. Поэтому реакция общества не удивительна, считает Сергей Елкин.
Российская политика в карикатурах
Контроль за самоизоляцией во время коронавируса: что надежнее QR-кода?
Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 власти Москвы вводят строгую систему контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции. Сергей Елкин предостерегает от возможных перегибов.
Российская политика в карикатурах
Самоизоляция и коронавирус: когда сидеть дома не в радость
Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в самоизоляции, изоляции или на вынужденном карантине находятся миллионы людей. Карикатурист Сергей Елкин о жизни во времена COVID-19.
Российская политика в карикатурах
Борьба с коронавирусом: формула успеха от Медведева
Экс-премьер РФ, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев уверен: Россия преодолеет трудности, вызванные коронавирусом и падением цен на нефть. Сергей Елкин вспомнил другой призыв политика.
Российская политика в карикатурах
Обнуление по-путински: как президент РФ решил остаться навсегда
Госдума утвердила поправки в конституцию, предусматривающие обнуление президентских сроков Владимира Путина. Сергей Елкин о продлении полномочий нынешнего президента РФ.
Российская политика в карикатурах
Ребрендинг "Единой России": как на самом деле изменится партия?
"Единая Россия" перед выборами в Госдуму в 2021 году сменит название, а Дмитрий Медведев больше не будет главой партии, пишут СМИ. Сергей Елкин о том, насколько серьезными будут перемены.
Российская политика в карикатурах
Бои за Идлиб: Путин ставит Эрдогана перед выбором?
Турция воюет за сирийский город Идлиб с Асадом, поддерживаемым авиацией РФ. В результате авианалета убиты турецкие солдаты. Сергей Елкин о напряженности в отношениях Москвы и Анкары.
Российская политика в карикатурах
Кто боится "родителя номер 1" и "родителя номер 2"
Владимир Путин, обсуждая поправки к конституции, высказался против однополых браков и воспитания детей однополыми родителями. Карикатурист Сергей Елкин о фобиях российского президента.
Российская политика в карикатурах
Каких жертв потребуют поправки к Конституции России
Изменения Конституции РФ, инициированные президентом России Владимиром Путиным, у многих вызывают сомнения в их правомерности. В числе скептиков и карикатурист Сергей Елкин.
Российская политика в карикатурах
Партийный бум: что стоит за образованием новых партий в России?
Оргкомитеты сразу 39 новых партий зарегистрировал Минюст России за последний год. Кому нужен бум партийного строительства перед выборами в Госдуму - 2021, знает Сергей Елкин.
Российская политика в карикатурах
Изменение Конституции России: почему Путин так спешит?
Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект Владимира Путина о поправках в Конституцию РФ уже 23 января. Недолго запрягали, иронизирует карикатурист Сергей Елкин.
Российская политика в карикатурах
От Чайки до Медведева: кого еще затронет транзит власти в России?
Генпрокурор РФ Юрий Чайка уходит в отставку вслед за правительством России под руководством Дмитрия Медведева. Карикатурист Сергей Елкин о кадровых перестановках на фоне транзита власти.
Российская политика в карикатурах
Что станет с Конституцией России после предложений Путина
Первое заседание рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ прошло в Москве. Кто подтачивает основной закон страны, знает карикатурист Сергей Елкин.
Российская политика в карикатурах
Что Мишустин получит в наследство от Медведева
Михаил Мишустин должен стать главой правительства России. Карикатурист Сергей Елкин знает, какой подарок приготовил новому премьеру ушедший в отставку с этого поста Дмитрий Медведев.
Российская политика в карикатурах
Что означают отставка Медведева и реформа системы власти от Путина
В послании Федеральному собранию президент России объявил о реформе системы власти в стране. После этого правительство РФ подало в отставку. Карикатурист Сергей Елкин о подоплеке этих событий.
Российская политика в карикатурах
Дизлайки под новогодним обращением Путина, или Битва за респект - 2020
Крупнейшие телеканалы России скрыли счетчики лайков и дизлайков под новогодним обращением Владимира Путина в YouTube. Карикатурист Сергей Елкин о битве за рейтинг президента РФ.
Российская политика в карикатурах
Новогоднее обращение Путина 2020: старые сказки о главном
Владимир Путин впервые выступил с новогодним обращением к россиянам 20 лет назад. О том, что несколько лет его подменял Медведев, не все вспомнят. Сергей Елкин - о стабильности в понимании Кремля.
Российская политика в карикатурах
Куда делись унитазы с возвращенных Украине кораблей
На кораблях, которые РФ задержала год назад и теперь вернула Украине, демонтировано оборудование вплоть до унитазов, заявил Киев. Сергей Елкин даже в этой истории нашел место для романтики.
Российская политика в карикатурах
Почему Россия простила странам Африки долги на миллиарды долларов
На саммите Россия-Африка президент РФ Владимир Путин объявил, что Москва списала африканским странам долги на сумму более 20 млрд долларов. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.
Российская политика в карикатурах
Кто станет преемником Путина, или Старая песня о главном
Тема транзита власти в России и преемника Владимира Путина на посту президента страны вновь всплыла в различных СМИ в начале октября. Сергей Елкин о реакции главного героя дискуссии.