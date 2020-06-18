Политолог Валерий Соловей: Бойкот плебисцита 1 июля - подарок Путину

Депутаты Мосгордумы Евгений Ступин и Олег Шереметьев, а также политолог Валерий Соловей и юрист Сергей Бочаров 17 июня подали в Верховный суд России иск с требованием на фоне пандемии коронавируса признать недействующим указ президента РФ Владимира Путина о проведении 1 июля голосования по поправкам в конституцию.

Соловей рассказал в интервью DW о том, чего он и его сторонники хотят добиться при помощи этого иска и почему в Кремле приветствуют призывы оппозиции не ходить на плебисцит.

Deutsche Welle: Почему вы считаете, что голосование по поправкам в Конституцию России не может быть проведено 1 июля?

- Во-первых, в условиях пандемии указ президента (о проведении плебисцита 1 июля. - Ред.) нарушает права и свободы граждан на участие в голосовании. А во-вторых, он ставит под угрозу их жизнь и здоровье, то есть нарушает конституцию. Мы приводим очень простой аргумент: когда плебисцит был отменен 22 апреля, динамика эпидемии была гораздо лучше, чем сейчас. Мы понимаем, что для российского суда это - не доказательство, но тем не менее хотим использовать все легальные способы и инструменты для того, чтобы помешать этой процедуре.

- Верите ли вы в то, что иск будет удовлетворен, особенно если учесть, что несколько аналогичных исков Верховный суд уже отклонил? Последний из них, поданный от имени Геннадия Рудяка всего за день до вашего, - был отклонен буквально сегодня утром.

Политический аналитик Валерий Соловей

- Мы готовы к этому, и если иск будет отклонен, то тут же опротестуем это решение. Насколько мне известно, в администрации президента наш иск был воспринят довольно серьезно. Сегодня в этой связи Кремлем велись консультации с Лебедевым (Вячеслав Лебедев, председатель Верховного суда РФ. - Ред. ), и это вызвало некоторую нервозность. В то же время для нас этот иск - всего лишь небольшой, я бы даже сказал, крошечный шаг в политической борьбе.

- Вы против того, чтобы проводить голосование 1 июля? Или, по вашему мнению, от него следует отказаться совсем?

- Мнения оппозиционно настроенных граждан сегодня разделились. Некоторые хотят проголосовать против поправок, другие - вовсе не участвовать в голосовании. Мы же предложили вариант, который, с точки зрения инструментария, кажется нам самым простым - подать иск. Обратите внимание, что те, кто настаивает на бойкоте голосования, почему-то этого не сделали. Это очень интересная особенность мышления российской оппозиции.

- Другими словами, вы не разделяете позицию тех противников голосования, которые предлагают просто на него не ходить?

- Я противник этой позиции, но понимаю, чем она вызвана, и отношусь к ней с уважением. Я считаю, что прийти на участок и проголосовать против - это лучшее решение из двух плохих. Потому что в этом случае гораздо сложнее фальсифицировать количество брошенных в урну бюллетеней, особенно в крупных городах.

Второй аргумент очень важен с морально-психологической точки зрения: совершая действие, вы будете склонны защищать его - если не сейчас, то в будущем. В-третьих, голосование "против" формирует протестную идентичность. Потому что этот процесс сопровождается дискуссиями, вывешиванием определенных лозунгов на аватарках и т.д. И четвертое: участие в плебисците - это тактический вопрос. Цель нашей стратегии - демонтаж нынешнего режима, поэтому она направлена на мобилизацию протестного электората.

В то же время называть неучастие в голосовании бойкотом - это лукавство. Потому что здесь нет никакой политической позиции и вас вообще не существует в социальном, политическом и гражданском пространстве. Я доподлинно знаю, что администрация президента очень рада позиции бойкота. Она считает, что это лучший подарок, который могла бы ей преподнести оппозиция.

- Это суждение выглядит немного странно, если учесть, сколько усилий государство прикладывает для мобилизации лояльного электората. Принять участие в голосовании призывают актеры, бизнесмены, ветераны. Олимпийский чемпион Евгений Плющенко на этой почве разругался с Алексеем Навальным…

- Вы сами сказали ключевой слово: лояльность. Административным путем мобилизуется лояльный электорат, в то время как нелояльный под влиянием части лидеров оппозиции останется дома. С точки зрения власти, это замечательно. Ведь среди тех, кто не придет, большинство относится к поправкам отрицательно. Они не выскажут свое мнение, и это создает прекрасные возможности для распоряжения их бюллетенями.

- Как вы считаете, почему Кремль так торопится с проведением голосования по поправкам?

- По закону конституция считается принятой, только после проведения плебисцита. С другой стороны, Владимир Путин воспринимает это голосование как вотум доверия или недоверия самому себе. Именно поэтому ориентиры, из которых исходит администрация относительно результатов, близки к результатам голосования во время президентских выборов в 2018 году: 65 процентов явка и 73-75 процентов голосов за поправки. Это тот результат, обеспечить который Кириенко (Сергей Кириенко, первый замглавы администрации президента. - Ред.) лично пообещал Путину.

Именно поэтому в Кремле хотят провести голосование как можно быстрее. Первоначально обсуждался вариант переноса плебисцита из-за коронавируса на конец июля-начало августа. Но от этой идеи отказались, потому что массовые настроения в стране ухудшаются с каждым днем. Кроме того, есть опасения, что может произойти общая демобилизация электората, когда люди отправятся в отпуска и на дачи. Что касается эпидемиологической ситуации, то властям на нее абсолютно наплевать.

- А вот вы, если судить по вашему иску, воспринимаете коронавирус как вполне реальную угрозу. Как же соотнести этот факт с вашим призывом все-таки прийти на участки и проголосовать против?

- Это последовательная стратегия, к которой стоит прибегнуть, если государство не проявляет здравого смысла и настаивает на своем. Мы против плебисцита и используем все легальные механизмы, чтобы его предотвратить. Однако идти на него или нет - личный выбор каждого.

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