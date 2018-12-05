 ″Поколение Лукашенко″: почему молодежь Беларуси ″не лезет″ в политику | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 31.07.2019

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Беларусь

"Поколение Лукашенко": почему молодежь Беларуси "не лезет" в политику

В июле исполнилось 25 лет первой инаугурации президента Беларуси Лукашенко. 25-летние белорусы, не видевшие другого лидера страны, рассказали DW, как относятся к сложившейся в ней ситуации.

Молодые люди в Минске

В центре Минска

Около четверти граждан Беларуси родились, согласно статистическим данным, после 1994 года, в июле которого Александр Лукашенко стал первым и до сих пор единственным президентом страны. С тех пор в ней выросло целое "поколение Лукашенко". Поколение, как констатируют социологи, людей преимущественно аполитичных, опасающихся участвовать в общественной жизни и не верящих в то, что они могут на что-то повлиять.

Минский социолог Сергей Николюк, в прошлом сотрудник закрытого белорусскими властями Независимого института социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ), считает, что это вполне закономерно, ведь в Беларуси давно отсутствуют демократические политические институты, и нынешние 25-летние, просто не видевшие "настоящей политики", живут, занимаясь только своими личными проблемами.

Молодежь не видит возможности изменить ситуацию в Беларуси

Как, например, Мария Старикова. Она родилась в маленьком городке на западе Беларуси за месяц до первой инаугурации Лукашенко. После окончания школы поступила в один из минских вузов и переехала в белорусскую столицу. Сейчас Старикова - одна из двухсот работников успешной белорусской ИТ-фирмы, имеющей офисы в Москве, Дубае, Бостоне и Буэнос-Айресе.

Многие однокурсники девушки уехали за границу, но сама она эмигрировать не собирается. "Когда мне говорят, что в Америке больше перспектив, я не понимаю, почему их там больше. У меня здесь есть все, что нужно", - делится девушка. Некоторые ее знакомые остались в США нелегально и работают на низкооплачиваемых должностях. Мария, имея работу менеджера, не жалуется на зарплату. К тому факту, что всю жизнь она видит только одного президента, Старикова относится спокойно.

Мария Старикова

Мария Старикова

Она называет себя аполитичной, говорит, что ни разу не принимала участия в акциях протеста, и даже с друзьями старается политику не обсуждать, хотя и в курсе того, что происходит в общественно-политической жизни страны. Причина позиции "не лезть в политику" - отсутствие у Марии веры в то, что она может что-либо изменить.

Кроме того, всю жизнь девушка слышала на этот счет устрашающие фразы. Мама говорила ей, что "не надо высовываться", в школе пугали. А когда Старикова училась в университете, то не раз сталкивалась с рассказами о том, что в общежитиях находили прослушивающую аппаратуру. Девушка уверена: ее поколение меньше интересуется политикой, чем старшие по возрасту. "При этом мы любим белорусские театры, белорусскую музыку, ходим на белорусскоязычные экскурсии. Вот так мы проявляем свою гражданскую позицию", - поясняет Мария.

"Нет никакого интереса участвовать в политическом процессе"

С ней солидарна и фуд-блогер Анна. Она давно мечтает открыть свой кулинарный бизнес и ведет страницу в Instagram, где выкладывает рецепты сладостей. Анна также уверена, что повлиять на ситуацию в стране не в состоянии: "Я считаю, что нужно делать все, чтобы мы жили лучше. Но делать это надо в той сфере, в которой ты разбираешься. А в политике я не разбираюсь". При этом на свою жизнь девушка не жалуется: она занимается любимым делом, у нее есть рядом близкие люди. О политической ситуации в стране Анна, по ее признанию, старается вообще не думать.

Александр Лукашенко уже четверть века правит Беларусью

Александр Лукашенко уже четверть века правит Беларусью

По словам независимого социолога Елены Артеменко, ситуация, когда молодежь сейчас более аполитична, чем старшее поколение, достаточно типичная для многих стран. Однако в Беларуси все общество в принципе аполитичное, подчеркивает Артеменко. Согласно последнему исследованию ценностей, которое проводилось в рамках международного проекта European Value Study в 2018 году, доля тех, для кого важна политика, среди молодого поколения (1995 год рождения и позже) составляет 5%. Среди людей, родившихся на 10 лет раньше, - 13%. "Когда от человека ничего не зависит, как это происходит часто на постсоветском пространстве, нет никакого интереса участвовать в политическом процессе", - указывает социолог.

Страх перед "большим братом"

Минчанин Максим Ковалев - один из тех, кто принадлежит к тем 5% молодых людей, для которых политика важна. Парень задается риторическим вопросом: если не он и не его друзья будут заниматься улучшением жизни, то кто?

Максим Ковалев

Максим Ковалев

Максим, так же как и Мария, работает в той отрасли экономики, где едва ли не самые высокие зарплаты в Беларуси - это IT-бизнес. Но в отличие от девушки он уже несколько лет занимается общественной деятельностью. Ковалев - активист инициативы Legalize Belarus, которая выступает среди прочего за реформирование законодательства о наркотиках.

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Дело в том, что в стране по антинаркотической статье 328 УК уже осуждены около 17 тысяч человек, многие из них получили большие сроки - от 8 лет лишения свободы и выше. Максим и его друзья выступают за смягчение наказаний за преступления, связанные с наркотиками.

Кроме того, Ковалев также участвует в деятельности правозащитного центра "Весна" и присутствует на акциях протеста в качестве гражданского наблюдателя. Своих сверстников на таких мероприятиях он видит редко и связывает это со страхом, который молодые люди еще помнят со студенческой скамьи.

"Где-то не там лайк поставишь и сразу вызовут, и будет угроза отчисления из учебного заведения. Ведь кураторы групп в колледжах отслеживают, кто и что пишет в социальных сетях, и просят удалить тот или иной пост", - говорит Максим. И хотя из университетов уже давно не отчисляют за гражданскую деятельность, страх перед "большим братом" все равно живет в головах молодежи, заключает Максим.

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    Автор: Александра Богуславская


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