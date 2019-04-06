 Пойдет ли в Европу газ из Туркмении и Узбекистана | Центральная Азия - события и оценки | DW | 12.04.2019

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Центральная Азия

Пойдет ли в Европу газ из Туркмении и Узбекистана

Может ли европейский бизнес рассчитывать на газовые ресурсы Туркмении и Узбекистана? DW изучила преимущества и недостатки экспорта газа из этих стран в ЕС.

Газопровод в Туркмении

Газопровод в Туркмении

Через шесть лет после провала проекта "Набукко" - трубопровода, по которому планировалось доставлять туркменский и азербайджанский газ в Германию и другие страны ЕС, - в СМИ Германии снова появились упоминания о надеждах европейских промышленников на поставки газа из Туркмении. Между тем ситуация с добычей газа в Туркмении и других странах Центральной Азии изменилась. Оставляет ли она европейцам надежду на экспорт голубого топлива из региона в ЕС?

Туркменский газ и долги китайцам

Для потенциальных покупателей, которые искали пути транспортировки газа из Туркмении в Европу минуя Россию или дополнительно к маршрутам, проходящим через РФ, приятным событием стало достижение прикаспийскими государствами договоренностей о статусе Каспия. Они в нынешнем виде вроде бы позволяют Туркмении проложить через свою акваторию трубопровод, не требуя согласия России и Ирана, отмечает координатор Евразийской объединенной экспертной сети Jeen Наталья Харитонова. Второй плюс нынешней ситуации для ЕС - скорый ввод в оперативный режим Трансадриатического трубопровода TAP и уже имеющиеся в наличии ветки TANAP с центром в Турции, продолжает Харитонова.

Наталья Харитонова

Наталья Харитонова

Но есть и очень серьезный минус - это попадание Ашхабада в глубокую долговую зависимость в вопросах газа, а, возможно, и всей экономики, от Китая.

"Безрассудная радость туркменских властей от представленных в нулевые годы Пекином возможностей по проведению совместных разработок туркменских месторождений, строительству трубопроводов в Китай и покупке больших объемов газа завела Ашхабад в ловушку. Китайские кредиты он теперь оплачивает своим газом так, что, утверждают инсайдеры, ни денег от этого не видит, ни шансов вывести значительные объемы газа на свободный рынок. Да, китайцы несколько модернизировали систему газопроводов в республике, но, мягко скажем, не уменьшили коррупцию и никак не стимулировали власти к нормализации деловых отношений с зарубежными партнерами", - так в интервью DW описывает нынешнее положение российский эксперт.

Немецкий бизнес кокетничает с Туркменией в ожидании газа?

Наконец, плохим знаком для ЕС, по ее выражению, можно назвать визит главы "Газпрома" Алексея Миллера в Туркмению в конце марта. Это уже третья поездка Миллера туда за последнее время, и, как полагает Харитонова, ясно, что "Газпром", пользуясь ситуацией, намерен зафрахтовать тот газ, который еще не выбрали китайцы.

"Германия давно кокетничает с Туркменией, обладающей четвертыми в мире запасами газа. До недавнего времени, однако, серьезным препятствием (для его экспорта. - Ред.) была проблема статуса Каспия. Проектов было много, речь шла о трубопроводе по дну моря в Азербайджан и в Турцию и далее через турецкую инфраструктуру в ЕС по так называемому Южному коридору. До осуществления проектов тут дело не дошло из-за различных нюансов международного права, а также из-за противодействия нескольких стран Каспийского региона, включая Россию", - констатирует руководитель отделения "Энергия и сырье" берлинской консалтинговой компании Pflüger international Араш Дуэро (Arash Duero).

Газопровод из Туркмении в Китай

Газопровод из Туркмении в Китай

"Сейчас кое-что в этом направлении сделано, и я, не будучи официальным представителем немецкой промышленности, но исходя из опыта тесного взаимодействия с ней, могу констатировать наличие значительного интереса ко всему региону", - сообщил собеседник DW.

"Я бы не выделял одну Туркмению, а назвал бы и Узбекистан, имеющий значительные запасы газа. В Узбекистане регулирование вопросов иностранных инвестиций и вообще условий для совместного бизнеса было делом сложным, но то, что за последние два года сделало новое правительство по части модернизации, конечно, вызывает у немецких фирм пристальный интерес к Узбекистану, его газу и нефти", - отмечает немецкий эксперт. Однако и Узбекистан имеет особенности, с точки зрения немецких энергетиков. Во-первых, в сравнении с Туркменией - это география, страна не имеет выхода к Каспию.

Узбекская география, "Газпром" и "Лукойл"

"Это дополнительная сложность, нужно думать о перекачке топлива через другие страны-транзитеры, но этот вопрос решаемый. И здесь предпочтительным выглядит турецкий TANAP, который будет соединен с TAP, готовящимся вступить в действие в 2020 году. Но мощность последнего пока будет ограничена 10 миллиардами кубометров в год, с возможным расширением до 20 миллиардов", - напоминает Араш Дуэро. Этого, однако, недостаточно.

Работник Лукойла

Работник "Лукойла"

"Хотя теоретически тут можно представить себе схему, подобную "Северному потоку", когда к первой очереди могут быть добавлены вторая, третья. Это делать проще, поскольку уже многие межгосударственные соглашения в этом случае уже оформлены. Конечно, тогда потребуется более тесное согласование с Азербайджаном, который сам хочет быть поставщиком. Хотя его запасов не достаточно, чтобы в течение долгого срока наполнять трубу. Зато поэтому его, как и Турцию, должна интересовать роль транзитера", - рассуждает Дуэро.

В свою очередь Наталья Харитонова обращает внимание на другой аспект. По ее словам, Узбекистан сейчас ищет пути, чтобы привлечь инвесторов, а "Узбекнефтегаз" уже имеет достаточно много зарубежных партнеров.

Контекст

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"Тут и "Газпром", и "Лукойл", и американцы (в начале апреля было сообщение, что их Epsilon Development Company увеличивает добычу на нескольких месторождениях и форсирует строительство дополнительных ниток труб), и китайцы, и очень заметная Южная Корея. Но при этом "Узбекнефтегаз" тоже садится на долговую иглу. Судя по сообщениям от инсайдеров и в СМИ, он уже должен СП "Uz-Kor Gas Chemical", за которым стоят корейские инвесторы, 300 миллионов долларов, а "Лукойлу" - вдвое больше. А теперь "Лукойл" получает еще несколько месторождений под разведку, и, скорее всего, месторождения вот-вот получат и корейцы. Президент Южной Кореи, как ожидается, будет в Ташкенте в середине апреля", - рассказывает Харитонова.

Чего ждут европейские инвесторы от Узбекистана?

"Узбекнефтегаз", залезая в долги, не спешит по ним расплачиваться, усиливая зависимость от внешних игроков, предупреждает она. "К слову, китайская госкомпания CPTDC на днях попросила помощи у президента Узбекистана, чтобы он посодействовал возвращению 16 млн, которые "Узбекнефтегаз" ей не отдает многие годы, ссылаясь на нехватку валюты", - говорит эксперт Jeen. При этом она полагает, что на сегодняшний день у потенциальных узбекских поставщиков газа на европейский рынок есть значительные конкурентные преимущества перед туркменскими.

Самое главное - это увидеть движение по созданию подходящих рамочных условий для долгосрочных инвестиций, считает Араш Дуэро: "В Туркмении, увы, этот процесс выглядит достаточно произвольным, и это серьезное препятствие. А Узбекистану можно порекомендовать работать на перспективу. Необходима диверсификация кредитов для экспортера". По словам Дуэро, предложения быстрого финансирования от КНР, "Газпрома" или "Лукойла" могут прозвучать очень привлекательно, и в Ташкенте скажут, что "раз другие сюда не торопятся идти, то мы возьмем то, что дают".

"Но Ташкенту надо постараться, исходя из долгосрочной перспективы, найти и другие источники средств и не ограничивать поле для своей игры. Например, привлечь МВФ, Всемирный банк, европейские институты. Для европейцев должны быть улучшены условия для бизнеса, тогда деньги сами придут. В первую очередь в Узбекистане на волне реформ должны появиться надежные механизмы защиты инвесторов от экспроприации", - подвел итог Араш Дуэро.

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  • Надпись: Я люблю Узбекистан

    С надеждой на перемены: как меняется Узбекистан

    Чем интересен Узбекистан

    Когда иностранцы говорят об Узбекистане, то, прежде всего, вспоминают Самарканд или Бухару. Эти древние города упоминаются в сказках "Тысяча и одна ночь". Только в прошлом году ради них Узбекистан посетили свыше 2,5 миллионов туристов. После смерти Каримова иностранные гости часто бывают и в столице республики -Ташкенте.

  • Медресе Шер-Дор в Самарканде

    С надеждой на перемены: как меняется Узбекистан

    Древние стены Самарканда

    Однако большинству жителей Узбекистана поездка в Бухару или Самарканд по-прежнему не по карману. Самый дешевый билет на поезд из Ташкента до Самарканда стоит 99 тысяч сумов (в пересчете 11 евро). На этом фото одна из достопримечательностей Самарканда - медресе Шер-Дор.

  • На ташкентском Арбате

    С надеждой на перемены: как меняется Узбекистан

    Второе рождение ташкентского "Арбата"

    Путь иностранных туристов в Самарканд и в Бухару проходит через столицу Узбекистана - Ташкент с почти обязательным посещением местного "Арбата". В Ташкенте так называют пересечение улиц имени Кемаля Ататюрка и Сайилгох. Уличные художники вновь начали обживать это место совсем недавно. При Исламе Каримове их особо не жаловали и часто просто разгоняли без каких-либо объяснений.

  • Керамика

    С надеждой на перемены: как меняется Узбекистан

    "Бабайчики" на ташкентском "Арбате"

    После каждого разгона сами художники нередко посмеивались, что Службу Национальной Безопасности (СНБ), главное здание которого при Исламе Каримове находилось непосредственно на ташкентском "Арбате", испугали "бабайчики". Так называют керамические фигурки, вроде той, что видна на этой фотографии. Узбекская керамика пользуется большим спросом у туристов.

  • Художник и натурщица

    С надеждой на перемены: как меняется Узбекистан

    Ташкентский художник и его натурщица

    Сегодня уличные художники уже не озираются по сторонам. На ташкентском "Арбате" иностранных граждан, желающих получить свой портрет, немало. Тем более что цены за профессионально выполненный рисунок вполне демократичные - от 5 до 10 долларов.

  • Продажа антикварных вещей в Ташкенте

    С надеждой на перемены: как меняется Узбекистан

    "Король антикваров" ташкентского "Арбата"

    Не видно страха и в поведении ташкентских антикваров, которые размещают свои импровизированные лавки рядом с лежащими прямо на асфальте картинами уличных художников. Сейчас на ташкентском "Арбате" смело выставляют на продажу старинные монеты, утварь, украшения, а также бронзовые бюсты и статуэтки Ленина и Сталина, которыми во времена Ислама Каримова открыто торговать не разрешалось.

  • Ремесленник

    С надеждой на перемены: как меняется Узбекистан

    "И ножи делаю, и топоры…"

    В отличие от художников и антикваров, к ташкентским ремесленникам власти Узбекистана всегда относились благосклонно. "Сами делаем, сами продаем" - таков девиз узбекских мастеров. И это у них неплохо получается. Так, например, добротный пычак (узбекский нож) из хорошей стали можно купить всего за 10 евро.

  • Продажа изделий, сделанных вручную

    С надеждой на перемены: как меняется Узбекистан

    Сделано в Узбекистане

    Фактически узбекские ремесленники - это такой же символ страны, как и архитектурные памятники Бухары или Самарканда. Вот только труд мастеров оплачивается не очень высоко. Но изделия ручной работы - истинная гордость узбекистанцев.

  • Узбекская валюта

    С надеждой на перемены: как меняется Узбекистан

    10 евро в Ташкенте - много или мало?

    Эквивалент 10 евро - это 94 тысячи 700 узбекских сумов. Как и во времена Каримова, в Узбекистане от долларов и евро сейчас никто не отказывается. Несмотря на проведенную Шавкатом Мирзиёевым валютную реформу, купить надежные американские или европейские деньги узбекистанцам удается не всегда. Нередко в коммерческих банках Узбекистана свободно конвертируемой валюты просто нет в наличии.

  • Уличная торговля

    С надеждой на перемены: как меняется Узбекистан

    Базары обеспечивают рабочие места

    Иногда складывается впечатление, что в Ташкенте торговля идет повсеместно. Во всех районах города можно увидеть сразу несколько базаров - от стационарных рынков европейского образца, до импровизированных дехканских "точек", где торгуют с пола. Сейчас госслужбы относятся к уличной торговле лояльно.

  • Торговка на рынке

    С надеждой на перемены: как меняется Узбекистан

    Торговля - источник дохода

    Для многих жителей Узбекистана продажа выращенной ими сельхозпродукции - основной источник дохода. Чтобы иметь хоть какую-то прибыль, этой молодой женщине из близлежащего к столице Узбекистана кишлака нужно продать больше 30 килограммов клубники или почти 47 килограммов репы.

  • Узбекская лепешка

    С надеждой на перемены: как меняется Узбекистан

    Лепешка - украшение стола

    Сладкую халяльную лепешку "лочира-нон", которая является украшением стола, по случаю начала у мусульман священного месяца Рамадан уличные торговцы продают почти по 5 тысяч сумов. Цены на муку постоянно растут. Поэтому большинство жителей Ташкента предпочитают печь хлеб дома.

  • Дворик Ташкента

    С надеждой на перемены: как меняется Узбекистан

    Первые знаки меняющейся внешней политики

    Увидеть "Мерседес", да еще с таджикскими номерами, всего лишь год назад было невозможно. Во-первых, в Узбекистане в целях защиты местного автопрома еще действуют "драконовские" пошлины на ввоз автомобилей иностранного производства. Во-вторых, с 1992 года до января 2018 года Узбекистан находился с Таджикистаном в состоянии необъявленной холодной войны. Но все меняется.

  • Рынок Чорсу

    С надеждой на перемены: как меняется Узбекистан

    Главный рынок Ташкента

    Заметны изменения и на главном базаре столицы Узбекистана - "Чорсу", где появились торговцы и покупатели не только из Таджикистана, но соседних Казахстана и Киргизии. Только вот туристы из дальнего зарубежья этих изменений не увидят. Ведь иностранцев на базар "Чорсу" пока еще не возят.

  • Ташкентская молодежь

    С надеждой на перемены: как меняется Узбекистан

    Надежда на перемены

    С приходом к власти нового президента в стране вновь переименовывают улицы и площади, возвращая им прежние названия. Впрочем, внешние изменения пока трудно назвать началом глубоких реформ, которые превратят республику в современное процветающее государство. Но жители Узбекистана надеются, что когда-нибудь это произойдет.

    Автор: Анатолий Вайскопф


Контекст

С надеждой на перемены: как меняется Узбекистан

Несмотря на объявленные президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым реформы, кажется, что уровень жизни населения остался прежним. Но если присмотреться внимательно, то можно увидеть изменения. О них - в галерее DW. (30.05.2018)  

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