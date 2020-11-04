Пожар в Кемерово

При пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", по официальным данным, погибли более 60 человек, в том числе свыше 40 детей.

25 марта 2018 года в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел сильный пожар. Его площадь составила 1,5 тысячи кв. м, с четвертого на третий этаж обрушились два кинозала, рухнула почти вся крыша торгового центра. Между третьим и четвертым этажами просели несущие конструкции. Централизованная эвакуация проведена не была, многие посетители оказались отрезаны огнем. По официальным данным, погибли более 60 человек, в том числе свыше 40 детей.