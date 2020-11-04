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Пожар в Кемерово

При пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", по официальным данным, погибли более 60 человек, в том числе свыше 40 детей.

25 марта 2018 года в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел сильный пожар. Его площадь составила 1,5 тысячи кв. м, с четвертого на третий этаж обрушились два кинозала, рухнула почти вся крыша торгового центра. Между третьим и четвертым этажами просели несущие конструкции. Централизованная эвакуация проведена не была, многие посетители оказались отрезаны огнем. По официальным данным, погибли более 60 человек, в том числе свыше 40 детей.

03.06.2015+++ Coal extracted at the Cheremshansky coal mine of the Kaskad processing plant, operated by Kuzbass Fuel Company, the Kemerovo Region. (c) picture-alliance/dpa/RIA Nowosti

От экстремизма до разбоя: за что преследуют кемеровского блогера Федорова 04.11.2020

Кемеровский блогер Алексей Федоров, оштрафованный за неуважение к Конституции РФ, рассказал DW о попытках возбуждения против него уголовных дел и о том, как он относится к Основному закону страны.
25.03.2018, Russland, Kemerowo: Feuerwehrleute löschen einen Brand, der in einem Einkaufszentrum ausgebrochen ist. Bei einem Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo sind mindestens 37 Menschen ums Leben gekommen. Foto: Danil Aikin/TASS/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Суд в Польше разрешил выдать РФ экс-совладельца "Зимней вишни" 05.07.2019

В России Вячеслава Вишневского подозревают в даче взятки с целью скрыть нарушения в "Зимней вишне". Окончательное решение о его экстрадиции примет министр юстиции Польши.
People lay flowers at a makeshift memorial in tribute to the victims of a fire at a shopping centre in Kemerovo on March 27, 2018. Russian authorities on on March 26, 2018 denounced what they called flagrant violations of safety norms that led to the deaths of 64 people, many of them children, in a fire at a busy shopping mall in an industrial city in Siberia. / AFP PHOTO / Dmitry Serebryakov (Photo credit should read DMITRY SEREBRYAKOV/AFP/Getty Images)

Год после трагедии в "Зимней вишне" в Кемерово: что изменилось 25.03.2019

Год назад при пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" погибли 60 человек, большинство из них - дети. Следствие по делу продолжается. Родственники погибших пока не получили все компенсации.
©PHOTOPQR/L'ALSACE/Jean-François FREY LE 12 01 2018 ; Illustration Fake News, fausses nouvelles, information délibérément fausses ou truquées. |

Страх смерти и власти: как известные страшилки стали фейками 14.03.2019

Ложные сообщения становятся популярными, когда люди не доверяют власти, считают антропологи. Кто и почему распространяет фейки, - в интервью DW.
improvisiertes Mahnmal neben dem abgebrannten Einkaufszentrum in Kemerowo

Жители Кемерово недоумевают, почему молчат власти 29.03.2018

Кемеровчане не понимают, почему руководство области не выходит к ним после страшной трагедии? В городе инициативная группа помогает родственникам погибших. Репортаж DW.
improvisiertes Mahnmal neben dem abgebrannten Einkaufszentrum in Kemerowo

Как Кемерово переживает трагедию (фотогалерея) 29.03.2018

В Кемерово траур. Горожане приходят почтить память погибших в пожаре к импровизированному мемориалу из свечей, цветов и игрушек. Как город переживает трагедию - галерея DW.
Angehörige der Opfer der Brandkatastrophe in Kemerowo (Russland) bei der Beerdigung 28.03.2018 von unserem Korrespondenten in Kemerowo Mikhail Komadovsky

В Кемерово начали хоронить жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня" 28.03.2018

В Кемерово прошли первые похороны погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Корреспондент DW побывал на траурных церемониях.
People hold placards during a rally after the shopping mall fire, near the regional administration's building in the Siberian city of Kemerovo, Russia March 27, 2018. The placards read: How many victims are there really?, Who is really guilty?, How much does it cost for you to turn a blind eye?. REUTERS/Marina Lisova NO RESALES. NO ARCHIVE.

Комментарий: Кемерово - трагический сигнал для вертикали власти 28.03.2018

Выстроенная Путиным система власти все чаще дает сбои. Созданная для решения великих задач, она оказывается неэффективной в чрезвычайных ситуациях, считает Александр Плющев.
Thema: Trauer in Russland um die Opfer des Brandes in Kemerowo DW, Sergey Elkin

Трагедия в Кемерово: День траура по жертвам пожара 28.03.2018

Первых жертв трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово похоронили 28 марта. Этот день в России - день траура. Иллюстрация Сергея Елкина в память о погибших и в знак соболезнования близким.
KEMEROVO, RUSSIA - MARCH 25, 2018: A firefighter battling a fire at the Zimnyaya Vishnya shopping centre in Prospekt Lenina Street; several people and at least four children have been killed in the fire. Danil Aikin/TASS Foto: Danil Aikin/TASS/dpa |

Правозащитник: Подписки о неразглашении в Кемерово вызывают сомнения 28.03.2018

Глава организации "Агора" Павел Чиков объяснил DW, когда подписка о неразглашении информации следствия противоречит конституции и оценил ситуацию с этим в случае пожара в Кемерово.
People hold placards during a rally after the shopping mall fire, near the regional administration's building in the Siberian city of Kemerovo, Russia March 27, 2018. The placards read: How many victims are there really?, Who is really guilty?, How much does it cost for you to turn a blind eye?. REUTERS/Marina Lisova NO RESALES. NO ARCHIVE.

Что происходит в Кемерово после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" 27.03.2018

Находящийся в Кемерово специальный корреспондент DW Михаил Комадовский рассказывает об атмосфере в городе после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", унесшего жизни 64 человек.
27.03.2018+++ Crowds gather to pay last respects for the victims of a fire in a multi-story shopping center in the Siberian city of Kemerovo, about 3,000 kilometers (1,900 miles) east of Moscow, Russia, Tuesday, March 27, 2018. Officials say that the fire escapes were blocked and a PA system was turned off during the fire that killed over 50 people. (AP Photo/Sergei Gavrilenko) |

Людмила Алексеева: Кемерово должен не просить, а требовать 27.03.2018

Лауреат Государственной премии РФ за правозащитную деятельность, глава Московской Хельсинкской группы в интервью DW комментирует события после трагедии в Кемерово.

25.03.2018 Still photo taken from video provided by Russian Emergencies Ministry shows a site of a fire at a shopping mall in Kemerovo, Russia March 25, 2018. Russian Emergencies Ministry/Handout via REUTERS. ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE.25.03.2018

"Огненный ад в Сибири": что немецкие СМИ пишут о трагедии в Кемерово 26.03.2018

Видеокадры охваченного пламенем торгового центра в Кемерово, возможные причины возгорания и трагические подробности - пожар в Кемерово стал одной из основных тем немецких СМИ 26 марта.
22.09.2016+++MOSCOW, RUSSIA – SEPTEMBER 22, 2016: Firefighters battle a fire at a artificial flowers and plastic products warehouse. Artyom Korotayev/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS032141 Moscow Russia – September 22 2016 Firefighters Battle a Fire AT a Artificial Flowers and Plastic Products Warehouse Artyom Korotayev TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS032141 (c) Imago/ITAR-TASS

Шесть самых крупных пожаров в России за 15 лет 26.03.2018

За последние полтора десятка лет в России произошло не менее 11 пожаров, в каждом из которых погибло несколько десятков человек. О шести наиболее крупных пожарах - в материале DW.
25.03.2018, Russland, Kemerowo: Flammen sind bei einem Brand eines Einkaufszentrums zu sehen. Bei einem Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo sind mindestens 37 Menschen ums Leben gekommen. Foto: Danil Aikin//TASS/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Комментарий: Трагедия в Кемерово как кризис доверия в обществе 26.03.2018

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово продемонстрировал, что у российского общества исчезло чувство самосохранения, пишет политолог Иван Преображенский специально для DW.
Thema: Dutzende Tote beim Brand in Kemerowo. Stichworte: Sergey Elkin, Russland, Kemerowo, Brandkatastrophe, Brand in sibirischem Einkaufszentrum Bildbeschreibung: Zeichnung - Das Wort Kemerowo mit der Kerzenflame über K.

Трагедия в Кемерово: боль, которую не выразить словами 26.03.2018

Страшная трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово унесла десятки жизней. Описать ее нельзя, можно только выразить соболезнования родным и близким погибших, считает Сергей Елкин.
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