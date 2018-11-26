Пожары в Чернобыльской зоне вновь напомнили о судьбе украинских АЭС

Накануне 34-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения из-за чрезвычайно сухой весны вспыхнули масштабные лесные пожары. По информации Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины и администрации зоны отчуждения, опасности для арки над саркофагом разрушенного 4-го блока ЧАЭС и хранилища ядерного топлива нет. Но и сегодня свыше тысячи пожарных, техника и авиация ликвидируют очаги тления. Убытки от этого бедствия еще не подсчитаны.

Тушение пожаров в зоне отчуждения

Экологи называют такие ситуации опосредованными компенсационными рисками от эксплуатации атомных электростанций. Не случись аварии на ЧАЭС, не было бы радиационного заражения территории, выселения сел и запущенности огромной зоны, где пожары тушить очень сложно, отмечает в интервью DW заместитель директора Национального экологического центра Украины Олег Деркач. "Кто предполагал при строительстве ЧАЭС, что в полузаброшенной после 1986 года зоне, вспыхнут лесные пожары? Мир борется с изменением климата и выбросами СО2 в атмосферу. Но кто подсчитает, сколько СО2 ушло в атмосферу от этих пожаров?", - задается вопросом эколог.

В каком состоянии находятся украинские АЭС

Судьба атомных электростанций в Украине интересует многих, прежде всего, в контексте экологической безопасности. Но не только. Украинские АЭС, построенные 30-40 лет уже дорабатывают свой ресурс. А что будет с ними дальше? В настоящий момент четыре атомные станции в Украине: Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская эксплуатируют суммарно 15 энергоблоков. Оператором всех станций является Национальная атомная энергокомпания "Энергоатом" (НАЭК "Энергоатом").

На запрос DW в "Энергоатоме" ответили, что "после 2020 года в Украине останется три действующих энергоблока, проектные сроки работы которых еще не завершились". А "срок работы 11 энергоблоков АЭС Украины, проектные сроки эксплуатации которых (30 лет) исчерпаны, продлен". Эти энергоблоки, отмечают в компании "Энергоатом", получили лицензию Государственной инспекции ядерного регулирования Украины и могут находиться в дальнейшей эксплуатации от 10 до 20 лет, в зависимости от технического состояния каждого из них.

Запорожская АЭС

Продление эксплуатации АЭС согласовано специальной "Комплексной сведенной программой повышения безопасности энергоблоков АЭС (КСПБ)". Она рассчитана до 2023 года и финансируется за счет кредитов Европейского банка реконструкции и развития, Европейского сообщества по атомной энергии и собственных средств "Энергоатома".

Как полагают в НАЭК "Энергоатом", оптимальный вариант выведения из эксплуатации действующих ядерных энергоблоков АЭС - отложенный демонтаж с выдержкой 30 лет. То есть, энергоблок останавливают, переводят в безопасное состояние на несколько десятилетий и начинают готовить к демонтажу. Для финансирования этих работ компания уже отчисляет средства в специальный фонд.

Станет ли "зеленая энергетика" в Украине конкурентом ядерной?

Еще в 2017 году Украина утвердила новую энергетическую стратегию, согласно которой до 2035 года доля электричества, производимого украинскими АЭС, в общих поставках энергии должна составлять 25 процентов. Сейчас эта цифра в два раза больше. В "Энергоатоме" считают 55 процентов "оптимальной долей в общем производстве электроэнергии в стране, при условии сохранения текущих объемов потребления энергии и в случае их увеличения благодаря экономическому росту".

Солнечные батареи в Чернобыле

По данным компании, в 2019 году АЭС Украины произвели 83 млрд кВт-часов электроэнергии - это 54 процента от всего объема электричества, и на протяжении последних пяти лет доля электроэнергии, вырабатываемой АЭС, составляла 50-55 процентов. "Атомная энергетика владеет неопровержимыми преимуществами, как надежность, экологическая безопасность и экономичность", подчеркивают в "Энергоатоме". Но так в Украине думают не все, рассматривая в качестве альтернативы ядерным реакторам возобновляемые источники энергии.

В декабре 2019 года суммарная мощность всех АЭС страны на несколько суток была ограничена на 400 МВт. Тогда глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус назвал причинами сокращения выработки электричества на АЭС низкий спрос на него из-за падения промышленного производства, теплой погоды и активной работы возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В Украине, в частности, есть ветряные электростанции и солнечные батареи, установки по выработке электричества из биомассы. По информации министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, в конце 2019 года доля ВИЭ в общем производстве электричества составила 4,1 процента, или почти 530 млн кВт-часов.

В чем преимущества "зеленой энергетики" для Украины?

Пока стоимость электричества, произведенного из возобновляемых источников, самая высокая в стране - около 5 гривен за 1 кВт-час. В то время как "Энергоатом" связан специальными государственными обязательствами и отпускает 85 процентов своей электроэнергии по фиксированному тарифу в 57 копеек за 1 кВт-час.

"Зеленая энергия не должна быть дешевой, - уверен эколог Олег Деркач. - Ее производство тоже влияет на экологию. В стоимость такого электричества нужно закладывать все риски для людей и природы. А цену на электричество должен регулировать свободный рынок, а не постановления правительства". Между тем атомщики беспокоятся, что "из-за стремительного и бесконтрольного прироста доли возобновляемых источников электроэнергии" неопределенным оказывается баланс производства электроэнергии в Украине .

Олег Деркач пока не видит в "зеленой энергетике" серьезных конкурентов для украинских АЭС. Но ситуация меняется. При этом спор между сторонниками ВИЭ и АЭС о том, что больше влияет на изменение климата, эколог называет манипуляцией.

"Любой технический проект влияет на окружающую среду. Если учитывать только работу АЭС, то они выбрасывают в природу меньше углекислоты, чем электростанции на угле, мазуте, газе. Но выбросы несоизмеримо больше на всей цепочке ядерного топливного цикла - добыча урана, транспортировка руды, ее обогащение, строительство АЭС, стоимость городков энергетиков, снятие их с эксплуатации, хранение ядерных отходов. Но эти расчеты на принимаются во внимание", - сетует Олег.

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