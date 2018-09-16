 Поезд на водороде - европейский технологический прорыв с оговорками | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 17.09.2018

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Германия

Поезд на водороде - европейский технологический прорыв с оговорками

Запуск в Германии поезда на водородных топливных элементах стал несомненной технологической удачей - но о революции в транспорте говорить пока рано.

Поезд Coradia iLint

Поезд Coradia iLint

Внешне Coradia iLint ничем не отличается от обычных поездов, курсирующих по всей Германии на небольших расстояниях - разве что своим небесно-голубым цветом, символизирующим экологичность. Внутри новый поезд вообще неотличим от своих собратьев. А вот с технической точки зрения Coradia iLint - это прорыв, так как это первый в мире поезд на водородных топливных ячейках. Причем, это не прототип: после первого торжественного рейса в воскресенье, 16 июля, он уже запланирован для повседневной рейсовой работы между городами Бремерфёрде, Куксхафен, Бремерхафен и Букстехуде в федеральной земле Нижняя Саксония.

На смену дизелю

До сих пор этот участок железнодорожного сообщения не был электрофицирован, что не является в Германии такой уж редкостью, и движение осуществлялось на дизельных поездах. Их постепенно и должны заменить собой электрички Coradia iLint. Они представляют собой небольшие поезда с двумя электромоторами, электричество для которых поступает не из воздушной контактной сети, а из источника энергии в самом поезде. На крыше Coradia iLint установлена цистерна с водородом и топливный элемент (или ячейка). В нем водород соединяется с кислородом, в результате чего возникает электрический ток.

Инфографика: водород - технология будущего

Выбросов вредных веществ в атмосферу, как у дизельных двигателей, при этом не возникает - в качестве результата электрохимической реакции в топливном элементе в окружающую среду выделяется только вода. И еще преимущество: поезд движется практически бесшумно.

Максимальная скорость Coradia iLint - 140 км в час. Дальность поездки на одной заправке - от 800 до 1000 километров, а сама заправка длится около 15 минут.

Недостатки водородных топливных элементов

Эксперты называют топливные элементы на водороде идеальной технологией получения энергии в будущем. Однако минусы у нее тоже есть. Например, водород в цистерне на крыше поезда получен не естественным путем, а в результате процесса электролиза воды, на который потребовалось потратить много электроэнергии, полученной вовсе не всегда экологически чистым способом.

Интерьер Coradia iLint

Интерьер Coradia iLint

В ответ на это производитель Coradia iLint - французский концерн Alstom - уже пообещал построить предприятие по производству водорода с помощью электричества с ветряных электростанций.

Другой проблемой является фактическое отсутствие "водородной инфраструктуры" - то есть водородных заправок. Здесь тоже пока речь о только будущем. Например, в немецкой федеральной земле Гессен, где сейчас тоже обсуждают старт пригородных поездов на водородном топливе, запланировали строительство водородной заправочной станции. Точные сроки пока неясны.

Европейское решение для водородного топлива

Что же касается начавшего курсировать на севере Германии Coradia iLint, то водород ему в первое время будут доставлять из Нидерландов. Кстати, и само производство "чудо-поезда" тоже вполне общеевропейское.

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Так, изначально технология поездов на водородном топливе разрабатывалась немецкой компанией LHB, которая позже была поглощена французским концерном Alstom. А сейчас Alstom вместе с немецкой компаний Siemens объединяют усилия и к началу 2019 года планируют создать совместное предприятие в области производства железнодорожного транспорта. На этом фоне неудивительно, что новый поезд Coradia iLint компания Alstom был произведен на заводе в немецком городе Зальцгиттер.

К 2021 году земля Нижняя Саксония закупит еще 14 таких поездов, что обойдется ей в примерно 81 миллион евро. "Отличная инвестиция", - гордо заявил министр экономики и транспорта Нижней Саксонии Бернд Альтхусман (Bernd Althusmann). Интерес к поездам проявили также еще 3 федеральных земли в Германии, есть несколько потенциальных покупателей из других европейских стран и Северной Америки.

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