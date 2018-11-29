Под арестом или в плену: что ждет в Крыму задержанных украинских моряков?

Суды в Крыму на два месяца арестовали задержанных при инциденте в Керченском проливе украинских моряков. Им грозит наказание до 6 лет лишения свободы. У адвокатов пока нет общей стратегии защиты.
27 и 28 ноября российские суды в аннексированных Симферополе и Керчи решали вопрос об избрании меры пресечения для членов экипажей украинских военных кораблей, которые были захвачены в минувшие выходные вблизи Керченского пролива. В итоге было решено, что 22 моряка буксира "Яны Капу", катеров "Никополь" и "Бердянск", а также сопровождавшие их двое сотрудников СБУ будут содержаться под стражей до 25 января 2019 года.
Российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) инкриминирует им незаконное пересечение российской морской границы, совершенное организованной группой. Соответствующая статья российского Уголовного кодекса предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы.
Адвокаты с крымскотатарских процессов
Найти защитников для такого количества одновременно задержанных украинских граждан оказалось непростой задачей, рассказывает российский журналист Антон Наумлюк, следивший за судебными заседаниями в течение последних двух дней. Большинство адвокатов, которые согласились защищать задержанных моряков, известны своим участием в судебных процессах по делам крымскотатарских и украинских активистов в Крыму. Часть из них не успела прибыть в суды вовремя из-за других разбирательства.
Трое раненых во время захвата украинских военных вообще остались без помощи независимых адвокатов, сообщил российской "Новой газете" адвокат правозащитного объединения "Агора" Алексей Ладин. Суд в Керчи 27 ноября принимал решение об их аресте во время выездного заседания прямо в больничной палате.
"Такое поведение следователей говорит о физическом давлении, которое могут оказывать на моего подзащитного", - указал Ладин, который заключил соглашение о защите Василия Сороки - одного из сотрудников СБУ, сопровождавших моряков. Впрочем, уполномоченный Госдумы по правам человека в Крыму Людмила Лубина в среду, 29 ноября, заверяла журналистов в том, что состояние раненых хорошее. По ее словам, Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока получили лишь повреждения мягких тканей и могут быть выписаны из больницы уже в ближайшие дни.
Состояние задержанных украинцев "нормальное"
Айдер Азаматов, защитник Юрия Будзила, 46-летнего мичмана с буксира "Яны Капу", рассказал DW, что после судебных разбирательств всех не раненых украинских военных перевели в Симферопольский следственный изолятор: "Их содержат в обычных камерах, но группами, что, конечно, позволяет ребятам морально поддерживать друг друга".
Оксана Железняк, которая защищает 21-летнего матроса Сергея Цибизова, как и другие опрошенные DW адвокаты, коротко характеризует состояние своего клиента как "нормальное". Впрочем, добавляя, что в первые дни после захвата на него оказывали моральное давление, чтобы получить желаемые показания.
Цибизов - один из трех военных, видеоролики с показаниями которых обнародовали российские СМИ в понедельник. На видео он признается в умышленном нарушении российской границы.
Впрочем, во время судебных заседаний ни один из украинских моряков своей вины не признал. Часть задержанных отказались от показаний, ссылаясь на статью 51 Конституции России, а капитан буксира "Яны Капу" Олег Мельничук добился от суда официального переводчика с русского языка на украинский.
Пленные или нарушители границы?
Часть задержанных, например сотрудник СБУ Андрей Драч, заявили в среду о неподсудности этого дела гражданскому суду, поскольку они считают себя военнопленными. На статусе военнопленных для захваченных моряков настаивают и украинские власти. По словам министра иностранных дел Павла Климкина, в таком случае их действия не будут подпадать под российское уголовное судопроизводство, а самих военных защитит Женевская конвенция.
Похожие аргументы приводили адвокаты при избрании меры пресечения морякам, впрочем, они были проигнорированы судом. По словам Джемиля Темишева, который защищает капитана катера "Бердянск" Романа Мокряка, пока еще рано говорить о единой стратегии защиты всех задержанных. "Высока вероятность того, что всех моряков переведут в Москву - делами такого уровня обычно занимается Следственный комитет. В таком случае лично я вряд ли смогу продолжать участие в процессе, поэтому мне трудно комментировать дальнейшую стратегию", - резюмировал адвокат.
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