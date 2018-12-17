 Подорожание топлива в РФ может привести к росту цен на продукты | Новости из Германии о России | DW | 18.12.2018

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Россия

Подорожание топлива в РФ может привести к росту цен на продукты

В связи с подорожанием на 30 процентов расходов на топливо, стоимость перевозок может вырасти на 10 процентов. Это приведет к росту розничных цен на товары в торговых сетях.

Прилавок магазина

В России в связи с подорожанием топлива для корпоративных клиентов нефтяных компаний могут вырасти цены на товары повседневного спроса. Об этом предупредили премьер-министра РФ Дмитрия Медведева российские ассоциации транспортно-логистических, производственных и торговых компаний, сообщила во вторник, 18 декабря, газета "Коммерсант", сославшись на текст письма, направленного в правительство страны. 

Контекст

После напряженных переговоров страны-производители нефти договорились о снижении объемов ее добычи. Что это значит для России, выясняла DW. (10.12.2018)

И в Германии, и в России горючее остается дорогим, хотя нефть сильно подешевела, к тому же некоторые регионы столкнулись с дефицитом топлива. Но по разным причинам. (18.11.2018)

До конца 2018 года нефтяные компании в РФ должны заморозить цены на топливо и держать их на уровне начала июня. Кроме того, поставки бензина и дизтоплива на рынок увеличат на 3 процента. (12.11.2018)

Как указывается в документе, после решения властей заморозить розничные и мелкооптовые цены на топливо нефтяные компании решили заработать на корпоративных клиентах, отношения с которыми не регламентируются правительством. В частности, "Газпром нефть" ввела для таких клиентов сервисные сборы, а другие крупные компании отменяют скидки, сообщают источники "Коммерсанта". Из-за ужесточения корпоративных программ расходы на топливо, занимающие не менее 30 процентов в себестоимости услуг профессиональных автоперевозчиков, в ноябре 2018 года выросли примерно на треть.

Транспортные компании, говорится в обращении, работают на высококонкурентном и низкомаржинальном рынке и при таком росте себестоимости не смогут удерживать цены. Согласно расчетам, цена на перевозки в итоге может вырасти на 10 процентов, что скажется на росте розничных цен на товары в торговых сетях.

Заморозили цены

По данным на октябрь 2018 года, с начала года потребительские цены на бензин в России выросли на 9,3%. 11 ноября вице-премьер РФ Дмитрий Козак объявил, что все нефтяные компании России подписали соглашение, согласно которому до конца 2018 года цены на топливо будут заморожены на уровне начала июня. В январе 2019 года нефтяникам разрешено поднять цены максимум на 1,7 процента, а далее - не выше, чем на уровень инфляции (4-4,6 процента).

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    Автор: Никита Баталов


Контекст

Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

Массовые акции во Франции не утихают несмотря на то, что правительство пошло на уступки "желтым жилетам". Как развивался их протест? (08.12.2018)  

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