Подозреваемому в рассылке бомб в США предъявлены обвинения

Сесару С., подозреваемому в рассылке посылок со взрывными устройствами, предъявлены обвинения по пяти статьям уголовного кодекса США, сообщил в пятницу, 26 октября, генеральный прокурор США Джефф Сешнс. Среди этих обвинений - перевозка взрывоопасных веществ, незаконная отправка взрывоопасных веществ по почте, угроза в адрес бывшего президента и других лиц, угрозы системам связи и нападение на бывших и действующих федеральных служащих. По совокупности содеянного мужчине грозит лишение свободы сроком до 58 лет.

Несколькими часами ранее 56-летний С. был задержан на парковке в городке Плантейшен штата Флорида. Его считают причастным к массовой рассылке посылок со взрывными устройствами политическим противникам или критикам нынешнего президента США Дональда Трампа. Среди адресатов оказались такие политические деятели как экс-президент США Барак Обама, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, сенатор Кори Букер, бывший генпрокурор Эрик Холдер. Кроме того посылки были отправлены актеру Роберту де Ниро и миллиардеру Джорджу Соросу - в общей сложности по 13 адресам.

Как сообщил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй, личность отправителя удалось установить благодаря отпечатку пальца, обнаруженному на одной из посылок. "Хотя лабораторная экспертиза еще продолжается, мы точно знаем, что взрывные устройства не были муляжами", - подчеркнул глава ФБР. По его словам, мотивы действий подозреваемого пока неизвестны.

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