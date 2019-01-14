Поджог центра венгров в Ужгороде: что известно о роли немецкого экстремиста

Дело о поджоге венгерского культурного центра в Ужгороде, совершенном в феврале 2018 года, обрастает новыми подробностями и открытыми вопросами. Самый главный из них - кто был организатором преступления, ставшего очередным ударом по и без того сложным украинского-венгерским отношениям?

Здание Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде подожгли 4 февраля 2018. Согласно материалам дела, заказчик поджога - "немецкий журналист", имя которого до сих пор не разглашалось. Как полагает следствие, поджог совершили трое граждан Польши. Двое из них были членами неофашистского движения "Фаланга", а третий, организатор, был также членом ультраправого движения "Смена".

Правоэкстремистский журналист из Германии

На заседании суда в польском Кракове в понедельник, 14 января, подозреваемый в совершении поджога поляк Михал Прокопович назвал немецкого журналиста Мануэля Оксенрайтера (Manuel Ochsenreiter) организатором и координатором совершения преступления. Поляк получил за поджог, по собственным словам, 1500 евро, в том числе и лично от Оксенрайтера в ресторане в берлинском районе Tegel.

До избрания в бундестаг Маркус Фронмайер был лидером молодежной организации АдГ в Баден-Вюртемберге

Имя журналиста в последнее время появлялось в немецких СМИ в контексте его назначения в октябре 2018 сотрудником офиса депутата бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркуса Фронмайера (Markus Frohnmaier). До этого Оксенрайтер был известен прежде всего как шеф-редактор журнала Zuerst!, название которого можно перевести как "Во-первых" или "Прежде всего". На сайте издания он до сих пор указывается как ответственный за содержание страницы.

Журнал Zuerst! выходит в Германии с 2009 года и распространяется бесплатно. Как пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau, его концепция уходит корнями к журналу Nation und Europa ("Нация и Европа"), основанному в 1950-х годах бывшими сотрудниками спецслужб "третьего рейха" СС и СА. По словам политолога Гидеона Боча (Gideon Botsch), которого цитирует газета, журнал Zuerst! "абсолютно однозначно правоэкстремистский": "Это касается как его истории, так и сторонников, и распространяемых в нем тезисов".

Оксенрайтер известен и своими, как он сам охарактеризовал их, "антисионистскими взглядами". Frankfurter Rundschau отмечает, что в 2014 году он участвовал в конференции New Horizon в Тегеране, на которой выступали, в частности, и люди, которые отрицают Холокост, что является нарушением немецкого закона. Сам Оксенрайтер докладывал на конференции об "израильском лобби в Германии".

Частый гость российских СМИ

Мануэль Оксенрайтер также хорошо известен потребителям таких российских государственных СМИ как RT International и Sputnik, на которых он выступал в том числе и в поддержку пророссийских сепаратистов на Донбассе, резко критикуя политику Запада. Телеведущие называют его немецким политологом, экспертом, журналистом, не уточняя его идеологических взглядов.

Мануэль Оксенрайтер на пресс-конференции в Москве

В 2016 году Оксенрайтер вместе со своим нынешним шефом - депутатом Маркусом Фронмайером -основал "Немецкий центр евразийских исследований". В реестрах журналист указывается как председатель организации. Его заместитель - Матеуш Пискорский, который также является основателем пророссийского польского движения Zmiana ( "Смена") - более двух с половиной лет находится в СИЗО в Польше. Его подозревают в сотрудничестве с российской Федеральной службой безопасности (ФСБ), в том числе с целью разжигания межнациональной вражды между украинцами и поляками.

Как ранее сообщали по результатам собственного расследования телекомпании WDR, NDR и газета Süddeutsche Zeitung, у Федеральной разведывательной службы Германии (BND) есть сведения о том, что Пискорский получал от ФСБ деньги на деятельность по формированию положительного имиджа России в Европе и на организацию приезда "наблюдателей" на спорных выборах в непризнанных псевдогосударственных образованиях. Так, 270 тысяч евро, по информации BND, стоил визит 30 правоэкстремистских и правопопулистских депутатов из 10 европейских стран, которые наблюдали за так называемым "референдумом" в Крыму в 2014 году.

Поиск наблюдателей для "выборов" в Донбассе и в Крыму

В "Немецком центре евразийских исследований", как выяснил независимый берлинский журналист-расследователь Дмитрий Хмельницкий, есть два эксперта: россиянин Леонид Савин и Кеворк Алмазян из Сирии. Первый - комиссар Евразийского союза молодежи (ЕСМ), входящего в Международноое евразийское движение под председательством Александра Дугина, главный редактор журнала "Геополитика" и веб-портала Geopolitika.ru. Алмазян, сириец с армянскими корнями, живущий в Германии, по его собственному утверждению - "независимый политический журналист".

Именно к этому "Центру" - после ареста Пискорского - перешла, по сведениям WDR и NDR, эстафета по подбору "правильных" наблюдателей на различные "выборы". Регулярно в этой роли выступает, в частности, Томас Руди (Thomas Rudy) из АдГ - по образованию повар и кондитер, который тоже является одним из основателей "Центра". Деньги за такую ​​работу он, по собственным словам, не получал, разве что иногда принимающая сторона компенсировала ему командировочные расходы. В интервью немецким журналистам Руди назвал "ДНР", "ЛНР", а также Нагорный Карабах, где он тоже побывал, абсолютно нормальными регионами, где, если не считать мелких шероховатостей во время проведения выборов, придерживаются всех демократических принципов и норм.

Правительство ФРГ и секретность сведений о "Центре"

Летом прошлого года на "Немецкий центр евразийских исследований" обратили внимание депутаты бундестага от оппозиционной Свободной демократической партии Германии (СвДП). В официальном "малом запросе" они попросили правительство прояснить ситуацию и рассказать, что ему известно об этом центре, о связях Пискорского в Германии, о возможном участии российских спецслужб в организации поездок западных наблюдателей, есть ли у него сведения о том, что они контролируют и зарегистрированную в России международную мониторинговую организацию CIS-EMO.

Правительство ФРГ обязано давать ответ депутатские запросы, но не обязано отвечать на все вопросы по существу, если содержащаяся в ответах информация представляет собой секретные сведения, огласка которых ставит под угрозу эффективность работы немецких спецслужб.На это обстоятельство 13 сентября 2018 года и сослалось правительство в ответах на все вопросы, заданные либералами.

DW обратилась за комментарием в офис немецкого депутата и в редакцию журнала Zuerst!, но на момент публикации этого материала ответа не получила.

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