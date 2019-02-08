 Подделывавшая паспорта для мигрантов банда раскрыта в Греции | Новости из Германии о Европе | DW | 09.02.2019

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Европа

Подделывавшая паспорта для мигрантов банда раскрыта в Греции

Задержанные в Афинах двое сирийцев и иракец подозреваются в продаже паспортов по цене 800-1200 евро. За удостоверение личности и водительские права преступники просили 150-500 евро.

Сирийский паспорт (фото из архива)

Сирийский паспорт (фото из архива)

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В Греции раскрыта банда, занимавшаяся подделкой документов для приезжающих в Европу мигрантов. Как сообщает полиция страны в субботу, 9 февраля, в центре Афин задержаны двое выходцев из Сирии и один иракец, у которых при обыске были обнаружены более 300 поддельных или украденных паспортов, водительских прав и других удостоверяющих личность документов из разных стран, в том числе и Германии.

Предполагается, что задержанные продавали паспорта по цене от 800 до 1200 евро за экземпляр, удостоверения личности и водительские права - от 150 до 500 евро за экземпляр. Остальные члены банды еще находятся в розыске.

В последние месяцы в Греции и Германии были задержаны сотни мигрантов, которые пытались с поддельными документами самолетом или паромом отправиться в страны Центральной Европы.

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