Подделывавшая паспорта для мигрантов банда раскрыта в Греции

В Греции раскрыта банда, занимавшаяся подделкой документов для приезжающих в Европу мигрантов. Как сообщает полиция страны в субботу, 9 февраля, в центре Афин задержаны двое выходцев из Сирии и один иракец, у которых при обыске были обнаружены более 300 поддельных или украденных паспортов, водительских прав и других удостоверяющих личность документов из разных стран, в том числе и Германии.

Предполагается, что задержанные продавали паспорта по цене от 800 до 1200 евро за экземпляр, удостоверения личности и водительские права - от 150 до 500 евро за экземпляр. Остальные члены банды еще находятся в розыске.

В последние месяцы в Греции и Германии были задержаны сотни мигрантов, которые пытались с поддельными документами самолетом или паромом отправиться в страны Центральной Европы.

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