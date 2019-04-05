Подготовка к дебатам: как Порошенко и Зеленский анализы сдавали

Действующий президент Украины Порошенко и его соперник во втором туре выборов комик Зеленский зовут друг друга на дебаты. Подготовка к ним началась со сдачи анализов перед камерами.
В пятницу, 5 апреля, вышедшие во второй тур выборов президента Украины шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко впервые в истории страны в прямом эфире сдавали на анализ кровь и другие биологические материалы. Таким образом они пытались доказать друг другу и избирателям, что не употребляют алкоголя, наркотиков и других запрещенных препаратов. О том, что стало поводом для такой необычной процедуры и как ее прошли оппоненты, - DW.
Тест на алкоголь и наркотики
Обвинения в алкогольной или наркотической зависимости в украинской политике до сих пор остаются редкостью. Но слухи о появлении Владимира Зеленского на брифинге якобы в нетрезвом состоянии начали распространять в штабе Петра Порошенко еще в ночь после первого тура выборов. Тогда же Порошенко назвал своего оппонента "марионеткой олигарха Коломойского", вызвав резкую реакцию Зеленского.
Противники известного комика, который в первом туре набрал более 30% голосов, и после этого успеха продолжали обвинять его в несерьезном поведении и неготовности к публичным дебатам. Пока 3 апреля Зеленский сам не вызвал Порошенко на дебаты на главный стадион страны "НСК Олимпийский", ультимативно дав на ответ 24 часа. Кроме чисто политических требований шоумен потребовал от действующего президента корректного обращения и предложил сдать тест на алкоголь и наркотики. Арбитром дебатов он предложил стать экс-премьеру Юлии Тимошенко, которая заняла третье место в первом туре.
Петр Порошенко согласился на предложенный формат и утром в пятницу, 5 апреля, пообещал быть на "Олимпийском", чтобы сдать медицинские анализы. А вот в штабе Владимира Зеленского заявили, что их кандидат будет проходить тест в частной клинике в другой части города. Представители обеих команд начали дискуссию о целесообразности анализа крови, мочи, волос, ногтей или других биологических материалов. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун проводила ликбез на эту тему на своей странице в Facebook.
Правда, в итоге в пятницу кандидаты так и не встретились.
"Я пришел - тебе нема"
Владимир Зеленский выбрал для медицинских процедур частную клинику Eurolab в Соломенском районе Киева. Там он появился утром, еще не было и 8 часов, быстро сдал кровь и заявил о готовности предоставить и другие анализы. "Владимир много шутил, а затем пообщался с журналистами", - сообщила его пресс-служба.
Добиться от Зеленского конкретного ответа по поводу кандидатов на ключевые политические должности - в случае его победы во втором туре - так и не вышло. "Выкачали из меня всю кровь, но у меня ее много, кровь молодая. Глубокий анализ, через три дня получу результат на электронную почту", - рассказал Зеленский.
Немало журналистов собралось в 8 утра и в холле "НСК Олимпийский". Петр Порошенко прибыл на стадион с 20-минутным опозданием, быстро прошел мимо журналистов и исчез за закрытыми дверями. Процедуру, во время которой четверо медиков из разных клиник взяли у главы государства на анализ кровь, мочу и волосы, транслировали в холле на большом экране.
Первые экспресс-тесты не обнаружили в организме президента никаких психоактивных веществ, сообщил вскоре главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый.
Сам Порошенко, завершив медицинские процедуры, вышел к журналистам: "Я сегодня на стадионе, но так понимаю, что Владимира Александровича не было. Как говорится, "Я пришел - тебе нема", - процитировал он украинскую народную песню.
Дебаты или гладиаторского поединок?
Несмотря на довольно комичный характер истории со сдачей анализов, Петр Порошенко, кажется пытается играть в нее максимально серьезно. Выступая перед журналистами, он назвал употребление алкоголя или наркотиков кандидатами в президенты "вопросом национальной безопасности".
"Дебаты - это не шоу, а право украинских граждан получить всестороннюю информацию о программах кандидатов", - подчеркнул президент, предложив Зеленскому обсудить в прямом эфире вопросы обороны, внешней политики и конституционных свобод граждан.
Приглашение на дебаты Юлии Тимошенко в качестве арбитра Порошенко, во время первого тура не отличавшийся деликатностью в отношении давней соперницы, на этот раз назвал неуважением к ней самой и ее избирателей.
Судьба будущих дебатов, однако, до сих пор остается неопределенной. Замдиректора НСК "Олимпийский" Виктор Анисимов в пятницу заверил прессу, что стадион сможет провести состязание на высоком уровне, но исключительно на коммерческой основе - за счет ЦИКа, самих кандидатов или зрителей.
"Все возможно. Мы же провели финал Лиги чемпионов", - напомнил он, отметив, что ждет от кандидатов техническое задание.
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