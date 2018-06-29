 Повстанцы в Сирии отдали контроль над 8 городами | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.07.2018

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Мир

Повстанцы в Сирии отдали контроль над 8 городами

В Сирии правительственные войска продолжают наступление на повстанцев. В провинции Дараа противники Асадапотеряли контроль над 8 населенными пунктами.

Правительственные войска Сирии в провинции Дараа

Правительственные войска Сирии в провинции Дараа

В связи с массированным наступлением сил сирийской армии вместе с российскими военными частями, продвигающихся на юге страны в сторону отрядов повстанцев, мятежники передали правительственным войскам контроль над рядом городов и населенных пунктов. Речь идет как минимум о восьми городах на севере и востоке провинции Дараа. Об этом в субботу, 30 июня, сообщили активисты из Сирийского наблюдательного пункта по правам человека со штам-квартирой в Лондоне. Договоренности были достигнуты при участии российских военных, представителей повстанцев и  местных властей.

Контекст

Авиация РФ нанесла удары в юго-восточной части Сирии, по району, контролируемому оппозицией. Ранее на юге Сирии была создана зона деэскалации. (24.06.2018)

Повстанцы не согласились с предложениями России по мирному урегулированию ситуации в провинции Дераа. При этом собственные требования повстанцев не были выслушаны, заявил их представитель. (30.06.2018)

Соглашение предусматривает разоружение для тех повстанцев, которые захотят остаться на местах. Другим  в сопровождении конвоя предоставляется возможность уехать в провинцию Идлиб - последний оплот противников Асада,. Подобные договоренности достигнуты и с повстанцами в других районах Сирии. Наступление сирийской армии на повстанцев в провинции Дараа началось 19 июня при поддержке российских военных самолетов. После передачи контроля над восемью населенными пунктами в зоне влияния правительственных отрядов находится более половины провинции. До того центральная сирийская власть контролировала около 30 процентов территорий.

Во время авианалетов в субботу в Дараа, по данным правозащитников, погибли 15 мирных жителей. С начала наступления число жертв возросло до 115. Эти данные поступают от активистов на местах и не могут быть проверены независимыми экспертами. Завоевание Дараа может стать для президента Сирии Башара Асада символической победой. Именно в этой провинции в марте 2011 года начались протесты против Асада. Они привели к масштабной войне, в результате которой погибло уже 350 тысяч человек.

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    Автор: Ольга Мищенко


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