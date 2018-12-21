 Победитель Олимпиады в Лондоне попался на повторной допинг-пробе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.12.2018

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Мир

Победитель Олимпиады в Лондоне попался на повторной допинг-пробе

Следы анаболиков обнаружены в допинг-пробах штангиста из Украины, золотого призера Олимпиады-2012. Положительны пробы тяжелоатлетов из Азербайджана, Узбекистана, Беларуси, Армении.

Спортсмен поднимает штангу на летней Олимпиаде в Лондоне в 2012 году

Соревнование тяжелоатлетов на летней Олимпиаде в Лондоне в 2012 году

Сразу двое тяжелоатлетов из стран бывшего СССР, удостоившихся наград на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, уличили в применении допинга после проведенной перепроверки проб. Об этом в воскресенье, 23 декабря, сообщило агентство SID.

Контекст

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Среди тех штангистов, чьи допинг-пробы показали положительный результат, обладатель золотой медали в весовой категории до 105 кг Алексей Торохтий из Украины и обладатель бронзовой медали в весовой категории до 56 кг Валентин Христов из Азербайджана. Оба спортсмена временно отстранены от соревнований Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF). Христов уже подвергался штрафным санкциям за применение допинга в период с 2013 по 2015 годы.

Кроме того, положительной оказалась и допинг-проба Руслана Нурудинова из Узбекистана, занявшего в Лондоне четвертое место в весовой категории до 105 кг. В 2013 году он выиграл чемпионат мира, в 2016 стал победителем на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Следы препаратов-анаболиков были также обнаружены в пробах белорусского штангиста Николая Новикова и армянской тяжелоатлетки Мелине Далузян, не занявших в Лондоне призовых мест.

Повторная проверка допинг-проб проводилась по инициативе Международного олимпийского комитета (МОК), который примет решение о возможном лишении спортсменов полученных ими медалей.

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