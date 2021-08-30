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Плутоний

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Плутоний".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

This Tuesday, March 2, 2021 satellite image provided by Maxar Technologies shows a steam plant, left, and North Korea’s main atomic complex, right, in Yongbyon, North Korea. Smoke was observed emanating from the plant’s smokestack at various times from late February and early March. North Korea may be trying to extract plutonium to make more nuclear weapons at the complex, recent satellite photos indicated, weeks after leader Kim Jong Un vowed to expand his nuclear arsenal. (Satellite image ©2021 Maxar Technologies via AP)

МАГАТЭ: КНДР могла вновь запустить реактор в Йонбене 30.08.2021

По данным Международного агентства по атомной энергии, о запуске реактора в Йонбене может свидетельствовать сброс охлаждающей воды.
März 2020 Teilnehmer einer ökologischen Kundgebung

В Испании требуют очистить от радиации землю после аварии самолета ВВС США 27.04.2020

Испанские экологи, добивающие ликвидации последствий выброса в Паломаресе плутония из-за аварии американского В-52 с теромоядерными бомбами на борту, настаивают на вынесении решения суда.
RICHLAND, WA - JUNE 30: The historical B Reactor is seen on the Hanford Nuclear Reservation June 30, 2005 near Richland, Washington. Plutonium for the Trinity test and the atom bomb that was dropped on Nagasaki, Japan during World War II was produced at the reactor as part of the Manhattan Project. The reactor has been placed on the National Register of Historic Places and Congress is considering whether to turn the facility into a museum as a historic site under the national park system. In all, Hanford had 9 reactors, the eight others are expected to be cocooned as part of the cleanup efforts. (Photo by Jeff T. Green/Getty Images)

В хранилище радиоактивных отходов в США объявлена чрезвычайная ситуация 09.05.2017

Руководство Хэнфордского комплекса в штате Вашингтон сообщило об угрозе утечки опасных веществ в результате обрушения подземного тоннеля.
11.07.2011 *** Bildnummer: 55608145 Datum: 11.07.2011 Copyright: imago/ITAR-TASS ITAR-TASS: CHELYABINSK REGION, RUSSIA. JULY 11, 2011. Operator operates a manupulator as he works with plutonium, at the nuclear spent fuel reprocessing plant PO Mayak, in Ozersk town. Eight layers of 50 mm leaded glass protect operator from plutonium. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Wirtschaft Atomindustrie WAA Wiederaufarbeitung xsp 2011 quer Highlight o0 Atom Arbeitswelten Gesellschaft Fotostory / Kerntechnische Anlage Wiederaufbereitungsanlage Atomkraft Bildnummer 55608145 Date 11 07 2011 Copyright Imago ITAR TASS ITAR TASS Chelyabinsk Region Russia July 11 2011 Operator operates a manupulator As he Works With Plutonium AT The Nuclear spent Fuel reprocessing plant Po mayak in Town Eight layers of 50 MM leaded Glass Protect Operator from Plutonium PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Economy Nuclear industry WAA Reprocessing xsp 2011 horizontal Highlight o0 Atom world of work Society Photo Story Asset Reprocessing plant Nuclear power Copyright: Imago

Плутоний - новая разменная монета в конфликтах Вашингтона и Москвы? 19.10.2016

19 октября Госдума одобрила выход России из соглашения с США об утилизации плутония. Москва обвинила США в невыполнении договора. Чем был важен этот документ?
VAR_F29_39_18_D, RUSSLAND, MOSKAU, 17.09.1998, Die Staatsduma (Parlament) in Moskau der Hauptstadt der Russischen Föderation. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. picture-alliance/dpa/U.Baumgarten

Госдума одобрила приостановку соглашения с США по плутонию 19.10.2016

Законопроект о приостановлении действия межправительственного соглашения с США об утилизации плутония ранее инициировал президент РФ Владимир Путин.

Плутоний раздора: как Россия и США отказались от утилизации вещества (18.10.2016) 18.10.2016

Россия не будет утилизировать 34 тонны плутония, пока США не сократят численность войск НАТО, отменят акт Магнитского и все санкции, а также компенсируют убытки от их введения.

Роль плутония в конфронтации Москвы и Вашингтона – DW Новости (18.10.2016) 18.10.2016

Москва выходит из соглашения по утилизации плутония. Для возобновления участия в договоре РФ требует сократить войска НАТО в восточной Европе, отменить акт Магнитского и все санкции, а также компенсировать убытки от них.
Historische Entscheidung - Bundeswehrsoldaten werden in anderen Land stationiert. Truppen aus verschiedenen NATO Ländern bei militärischer Übung in Litauen Rukla. Copyright: I. Budzeikaite

Глава российского МИДа обвинил США в "агрессивной русофобии" 09.10.2016

Сергей Лавров считает примером "агрессивной русофобии" увеличение присутствия НАТО в Восточной Европе и санкции, введенные США в ответ на политику РФ на Украине.
epa05031629 A handout frame grab from video footage published on the official website of the Russian Defence Ministry 18 November 2015 shows Russian TU-22M3 long-range strategic bombers dropping OFAB-250-270 bombs at targets in Syria. Russian aviation has significantly increased the intensity of strikes against what Russia says were Islamic State targets in Syria. EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE BEST QUALITY AVAILABLE/HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++ | (c) picture-alliance/dpa/Russian Defence Ministry

FAZ: Опасная игра Путина в Сирии 05.10.2016

Маловероятно, что Путин всерьез подумывает применить ядерное оружие. Но он стремится усилить позиции России в роли непредсказуемого игрока, считает обозреватель FAZ Райнхард Фезер.

Отношения РФ и США: новая холодная война началась? – DW Новости (04.10.2016) 04.10.2016

Вашингтон объявил о прекращении переговоров с Москвой по мирному урегулированию в Сирии. США обвинили РФ в срыве достигнутых договоренностей. Ранее Кремль приостановил действие соглашения об утилизации плутония.

30.9.2016 *** TOPSHOT - Syrian volunteers carry an injured person on a stretcher following Syrian government forces airstrikes on the rebel held neighbourhood of Heluk in Aleppo, on September 30, 2016. Syrian regime forces advanced in the battleground city of Aleppo, backed by a Russian air campaign that a monitor said has killed more than 3,800 civilians in the past year. / AFP / THAER MOHAMMED (Photo credit should read THAER MOHAMMED/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/T. Mohammed

Прекращение переговоров Москвы и Вашингтона по Сирии: новая холодная война? (видео) 04.10.2016

В Вашингтоне заявили о прекращении переговоров по сирийскому вопросу. Ранее Кремль приостановил действие соглашения об утилизации плутония. Это шаги в сторону новой холодной войны, считает немецкий эксперт.

Остановка переговоров США и РФ по Сирии: шаг в сторону холодной войны? (04.10.2016) 04.10.2016

В Вашингтоне заявили о прекращении переговоров по сирийскому вопросу. Ранее Кремль приостановил действие соглашения об утилизации плутония. Это шаги в сторону новой холодной войны, считает немецкий эксперт.
A boat moves along the Moskva River during sunset over the Kremlin and St. Basil Cathedral, center right, in Moscow, Russia, Sunday, July 24, 2016. Copyright: picture-alliance/AP Photo/P. Golovkin

Россия требует от США отмены санкций 03.10.2016

Москва выдвинула Вашингтону условия, при которых она готова возобновить соглашение об утилизации плутония. Россия требует снятия всех санкций, отмены "закона Магнитского", а также сокращения войск США в странах НАТО.
13.09.2012 ++++++++ Kremlin Embankment View of the complex of skyscrapers Moscow City and the Moscow Kremlin PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY 285228 Copyright: Imago/fotoimedia

Россия приостановила соглашение с США об утилизации плутония 03.10.2016

Россия обвинила США в невыполнении обязательств по уничтожению оружейного плутония. Ссылаясь на это, Москва приостановила действие соответствующего двустороннего соглашения.
An view of a heavy-water production plant, which went into operation despite U.N. demands that Iran roll back its nuclear program, in the central Iranian town of Arak, Saturday, Aug. 26, 2006. President Mahmoud Ahmadinejad declared Saturday, after the inauguration of the plant, that his nation's controversial nuclear program poses no threat to any other country, even Israel which is a definite enemy. (AP Photo/ ISNA, Arash Khamoushi)

Ученые США: Ирану были предоставлены секретные лазейки в атомной сделке 01.09.2016

Институт науки и международной безопасности в Вашингтоне подготовил доклад о послаблениях, якобы тайно сделанных Ирану вопреки заключенному с международной "шестеркой" ядерному соглашению.
ARCHIV 2008 **** A North Korean nuclear plant is seen before demolishing a cooling tower (R) in Yongbyon, in this photo taken June 27, 2008 and released by Kyodo. Recent satellite images have shown suspicious activity at North Korea's main nuclear site at Yongbyon, which could mean reprocessing is under way to produce more plutonium for atomic bombs, a report published by a U.S. research institute said on April 4, 2016. Mandatory Credit. REUTERS/Kyodo/Files FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. MANDATORY CREDIT. JAPAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN JAPAN. ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. YES © Reuters/Kyodo

У МАГАТЭ есть данные о возобновлении производства плутония в КНДР 06.06.2016

Гендиректор МАГАТЭ на основании снимков из космоса сообщил, что "есть признаки того", что Пхеньян мог возобновить работы на реакторе АЭС в Йонбене. Об этом может свидетельствовать зафиксированная на снимках активность.
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