Роль плутония в конфронтации Москвы и Вашингтона – DW Новости (18.10.2016)

Москва выходит из соглашения по утилизации плутония. Для возобновления участия в договоре РФ требует сократить войска НАТО в восточной Европе, отменить акт Магнитского и все санкции, а также компенсировать убытки от них.