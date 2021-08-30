На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Плутоний".
Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.
Москва выходит из соглашения по утилизации плутония. Для возобновления участия в договоре РФ требует сократить войска НАТО в восточной Европе, отменить акт Магнитского и все санкции, а также компенсировать убытки от них.
В Вашингтоне заявили о прекращении переговоров по сирийскому вопросу. Ранее Кремль приостановил действие соглашения об утилизации плутония. Это шаги в сторону новой холодной войны, считает немецкий эксперт.
В Вашингтоне заявили о прекращении переговоров по сирийскому вопросу. Ранее Кремль приостановил действие соглашения об утилизации плутония. Это шаги в сторону новой холодной войны, считает немецкий эксперт.