Планы Москвы и Мадрида по борьбе с fake news удивили многих испанцев

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил во время своего визита в Мадрид 6 ноября создать совместную испано-российскую рабочую группу для борьбы с дезинформацией. Эта инициатива Лаврова стала ответом на упреки его испанского коллеги Жозепа Борреля в том, что некоторые СМИ России "выходят за рамки своей журналистской деятельности и занимаются недозволительным вмешательством во внутренние процессы других государств". Имелась в виду, в частности, манипуляции общественным мнением в связи с событиями в Каталонии, которую осенью 2017 года сторонники ее независимости пытались отделить от Испании.

Лавров заявил, что новая группа могла бы "профессионально обсуждать озабоченности", чтобы они не влияли негативно на двусторонние отношения. Боррель инициативу поддержал. Однако его решение вызвало в Испании недоумение некоторых наблюдателей и политиков. Оппозиционная Народная партия (НП) потребовала от министра явиться в парламент и разъяснить суть договоренностей с Москвой.

Неясное начинание Москвы и Мадрида

Спикер НП в Европарламенте Эстебан Гонсалес Понс написал в Twitter, что власти его страны, договорившись с Россией о совместной борьбе с фейковыми новостями, "потеряли ориентиры". "Почему бы нам в таком случае не создать группу с Северной Кореей, чтобы вместе бороться за права человека?", - иронизирует политик. По его мнению, Россия манипулирует информацией и вмешивается в дела других стран, к примеру, в выборы в США, в Македонии или в дела той же Каталонии. "Мне стыдно за Испанию. Наши европейские союзники абсолютно не понимают позицию, занятую в этом вопросе Мадридом", - заключил Гонсалес Понс.

Жозеп Боррель поддержал идею создания рабочей группы с РФ по борьбе с fake news

Аналогичного мнения придерживается и профессор политологии Мадридского университета Хулио Родригес Рейес. В беседе с DW он отметил, что Испания "пошла на поводу" у российской пропаганды, которая "пытается скрыть свою причастность к вмешательству в дела суверенных государств". Никакого положительного результата новая рабочая группа не принесет, уверен политолог. Он напомнил, что, к примеру, раскрытое испанскими спецслужбами российское вмешательство в каталонские дела носило "масштабный характер" и представляло "реальную угрозу суверенитету Испании".

Между тем другой опрошенный DW эксперт, Сантьяго Хосе Монхе из Фонда Пабло Иглесиаса, научного центра Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), указал, что власти Испании не располагают данными о том, что правительство РФ поддерживало позицию российских СМИ и безымянных интернет-активистов, агитировавших за каталонских сепаратистов. Кроме того, добавил эксперт, в дни кризиса Москва официально высказалась в поддержку единства Испании. Об этом, кстати, вспоминали министры Боррель и Лавров в ходе своей встречи. Что же касается вновь создаваемой группы, то само ее существование, полагает Сантьяго Хосе Монхе, сможет служить предупреждением для любителей создавать фейковые новости. И не только в России, но и в Испании, добавил собеседник DW.

Россия и каталонский кризис

В свою очередь Родригес Рейес обратил внимание на то, как события в Каталонии освещали, в частности, российский телеканал RT на испанском языке и агентство Sputnik. По его мнению, они делали это тенденциозно, "порой умышленно искажая факты". Так, испанские власти обвинялись ими в "неоправданном применении силы, в нарушении прав человека, в попрании воли каталонского народа, возвращении к репрессивным методам времен диктатуры генерала Франко" и т.д. Все эти обвинения, считает профессор политологии, были заимствованы из пропагандистского арсенала каталонских сепаратистов.

Он также напомнил, что есть информация о том, что в самый разгар кризиса в Каталонии сайты сепаратистов, закрытые в Испании по решению суда, получали техническую поддержку из России. А российские боты занимались распространением в соцсетях заявлений сепаратистов и международных организацией, проявлявших с ними солидарность. Так, к примеру, говорит Хулио Родригес Рейес, размещенный в соцсетях призыв основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поддержать каталонскую независимость тут же получил, благодаря ботам действовавшим из России, десятки тысяч ретвитов и массу лайков.

В свою очередь Сантьяго Хосе Монхе из Фонда Пабло Иглесиаса уверен, что еще рано давать оценку испано-российской рабочей группе. Во-первых, она пока не создана. Во-вторых, "обмен информацией и откровенный диалог по какой-либо проблеме в международной практике никогда никому не вредил". И хотя еще официально не объявлены ни формат, ни состав, ни методы работы, ни предполагаемые сроки создания группы, Монхе утверждает, что она будет представлена дипломатами двух стран, которые "займутся решением споров информационного характера по мере их возникновения".

Взаимные упреки Москвы и Мадрида

По словам эксперта, у России тоже есть, что предъявить в последние годы испанской стороне. Чего стоит только ложная информация о "дворцах Путина в Испании", которая в течение многих лет "с подробным описанием и фотографиями" распространялась местными СМИ.

Ну а десятилетнее расследование в испанской прессе деятельности "русской мафии" с постоянным упоминанием российского руководства в качестве подельника этих мафиози? Результат, подчеркивает Монхе, - нулевой: суд оправдал всех фигурантов явно раздутого дела.

И, наконец, устроенный испанскими СМИ громкий международный скандал о якобы купленной питерским "Зенитом" в 2008 году победе в футбольном мачте с мюнхенской "Баварией". Скандал прекратился лишь после окрика из Мюнхена, откуда пригрозили испанцам многомиллионным иском за клевету. Так что если рабочая группа будет создана, то ей явно будет чем заняться, заключил Сантьяго Хосе Монхе.

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