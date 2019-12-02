Пит Буттиджич выходит из предвыборной гонки в США

38-летний Пит Буттиджич, бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана, объявил о своем выходе из гонки за место представителя Демпартии на президентских выборах США. "Нашей целью всегда было помочь объединить американцев, чтобы победить Дональда Трампа", - заявил он сторонникам в ночь на понедельник, 2 марта.
"Мы должны признать, что на данном этапе лучший способ сохранить веру в достижение этих целей - это отойти в сторону и помочь объединить нашу партию и нашу страну. Поэтому сегодня вечером я принимаю трудное решение приостановить свою кампанию", - сообщил Буттиджич.
Не являвшийся фаворитом гонки Буттиджич удачно начал кампанию и в начале февраля даже обошел Берни Сандерса на кокусах Демпартии США в Айове. Однако на праймериз в Южной Каролине в субботу Буттиджич даже не вошел в тройку лидеров. Буттиджич объявил о выходе из гонки день спустя после того, как о своем выходе объявил миллиардер Том Стейер, заявивший, что больше не видит шансов на победу.
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter написал, что голоса Буттджича отойдут Джо Байдену, который накануне впервые выиграл праймериз в Южной Каролине. Победа Байдена может помочь ему переломить ситуацию перед так называемым "супервторником" - первым вторником марта, когда праймериз пройдут сразу в 15 штатах. "Супервторник" придется в этом году на 3 марта. В этот день решится, упрочит ли 78-летний сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс лидерство и станет недосягаемым для Джо Байдена, или тот еще сможет с ним побороться.
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Автор: Илья Коваль