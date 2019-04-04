 Пилоты разбившегося в Эфиопии Boeing 737 действовали по инструкции производителя | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.04.2019

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Мир

Пилоты разбившегося в Эфиопии Boeing 737 действовали по инструкции производителя

После обнародования предварительного заключения следствия по делу о катастрофе Boeing 737 Max в Эфиопии остается не ясным, повлияла ли на крушение самолета ошибка бортового программного обеспечения.

Самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines

Самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines

Предварительное следственное заключение по делу о крушении Boeing 737 Max в Эфиопии подтверждает, что пилоты действовали в полном соответствии с инструкцией производителя. Об этом сообщила в четверг, 4 апреля, в Аддис-Абебе министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес.

По словам политика, "экипаж авиакомпании Ethiopian Airlines перед крушением выполнил все предусмотренные требования производителя, однако не смог восстановить контроль над самолетом".

Точную причину катастрофы удастся определить только через несколько месяцев, указала Могес.

Самолет Boeing 737 Max не был поврежден инородным телом

Контекст

Издание Wall Street Journal сообщило, что специалисты, расследующие крушение самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии, получили весомые доказательства связи авиакатастрофы с работой системы MCAS. (29.03.2019)

Эксперты полагают, что столкновение с посторонним предметом привело к повреждению одного из датчиков. В результате была ошибочно запущена аварийная система MCAS, сообщает ABC News. (04.04.2019)

Начальник ведомства по расследованию причин катастрофы в министерстве транспорта Эфиопии Амди Аялев отметил, что данные следствия не говорят о том, что самолет был поврежден каким-то инородным телом. Однако имеются свидетельства того, что нос самолета несколько раз наклонялся вниз без соответствующих указаний.

В связи с этим авиакомпании Boing рекомендуется проверить систему бортового управления самолетом, подчеркнула Дагмавит Могес.

В свою очередь представители авиаперевозчика Ethiopian Airlines в четверг, 4 апреля, назвали большим несчастьем тот факт, что пилоты не смогли добиться того, чтобы самолет перестал кренить нос вниз, несмотря на усердную работу и "строгое выполнение инструкций по действиям в чрезвычайной ситуации".

Крушение Boeing 737 Max, случившееся 10 марта 2019 года, вскоре после вылета самолета из Аддис-Абебы, привело к гибели 157 человек, в том числе восьми членов экипажа.

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