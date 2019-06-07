Пикеты в поддержку Голунова в Москве станут бессрочными

Сторонники спецкора интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, арестованного по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, организуют бессрочные пикеты в поддержку журналиста возле здания ГУ МВД по Москве. Об этом сообщил в понедельник, 10 июня, журналист "Новой газеты" и муниципальный депутат Илья Азар.

По его словам, пикеты в поддержку Голунова будут проходить "каждый вечер неопределенное время как минимум до освобождения журналиста". При этом Азар отметил, что "те, кто хотят и могут выйти днем с одиночными пикетами, могут это сделать", как уже делалось ранее.

Илья Азар 7 июня одним из первых провел пикет в поддержку Голунова, когда стало известно о задержании этого журналиста, занимавшегося расследованиями о коррупции. С 7 июня акции в поддержку Голунова проходят также в других городах России. Дважды пикеты возле здания московской полиции не прекращались и ночью.

Реакция Кремля

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что резонансное дело Голунова вызывает много вопросов. "Действительно это конкретное дело, оно породило некоторые вопросы. То есть даже большое количество вопросов. Мы это видим, мы это фиксируем", - сказал он.

При этом Песков выразил мнение, что говорить о недоверии к правоохранительной системе РФ в связи с делом Голунова преждевременно. "Отталкиваясь от этого дела, делать обобщающие выводы о недоверии к целой системе, я считаю, было бы неверно", - сказал он.

На уточняющий вопрос о том, не подорвано ли в Кремле доверие к МВД после подмены фотографий в деле Голунова, Песков ответил: "Нужно предоставлять необходимые объяснения причин каких-то ошибок. Сама по себе ошибка возможна, везде работают люди. Нигде нельзя исключать ошибок. Ошибки допускают, в том числе, и журналисты, когда пишут те или иные материалы, притом в большом количестве. Главное - потом признавать эти ошибки и объяснять, как они получились".

Задержание Ивана Голунова

Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве на Цветном бульваре. Ему предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупных размерах, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Адвокаты заявили о многочисленных нарушениях, допущенных сотрудниками полиции, проводившими задержание. Дело Голунова вызвало широкий резонанс в России и на Западе.

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