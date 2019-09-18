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Если бундестаг одобрит решение правительства, миссия бундесвера по участию в борьбе с ИГ продлится до 31 марта, а по обучению иракских военных - до 31 октября 2020 года.
Миссию бундесвера в Ираке расширят на всю эту страну, сообщила министр обороны ФРГ. В борьбе против ИГ немецкие военнослужащие будут поддерживать и курдов, и власти в Багдаде.
Немецкие военные продолжат обучение курдских отрядов пешмерга, прерванное из-за конфликта курдов с Багдадом. В Ираке работает больше ста инструкторов бундесвера.
В связи с ростом напряженности в отношениях иракских курдов и центрального правительства Ирака в Берлине решили временно прекратить военное обучение пешмерга.
Багдад начал операцию в провинции Киркук на севере Ирака. Сообщается о начале "масштабной операции". Тысячи курдов покидают Киркук.
Иракское военное командование не подтвердило данные о наступлении на позиции курдов в провинции Киркук. Ранее информацию об этом со ссылкой на иракского генерала распространили агентства новостей.
В вопросе о возможном отделении курдской автономии от Ирака власти ФРГ выступают за сохранение территориальной целостности страны. В то же время Берлин снабжает курдов оружием.
На стороне курдского ополчения в Сирии и Ираке с 2013 года сражались добровольцы из Германии. Большинство из них вернулось домой.
Террористы из "Исламского государства" используют мирных жителей в качестве живого щита, заявили в ООН. Иракская армия отбила у ИГ уже шесть районов Мосула.
Урсула фон дер Ляйен призвала Турцию не вмешиваться в борьбу с "Исламским государством" в Мосуле.
В операции по освобождению североиракского города Мосула от боевиков ИГ участвовали турецкие военные, утверждает Анкара. Власти Ирака отрицают причастность Турции к этой операции.
Американские военные займутся подготовкой сил безопасности Ирака и солдат пешмерга из иракского Курдистана для освобождения Мосула от "Исламского государства".
Германские военные расширяют тренировочную миссию на севере Ирака. Небольшие подразделения бундесвера будут проводить обучение курдских военизированных формирований всего в 20 км от территорий, контролируемых ИГ.
В беседе с лидером иракских курдов Франк-Вальтер Штайнмайер призвал выяснить, где находится поставленное Германией оружие, а также выразил обеспокоенность в связи с планами провести референдум о независимости Курдистана.
Журналисты телеканалов NDR и WDR обнаружили в оружейных лавках на севере Ирака автоматические винтовки с маркировкой бундесвера. Курды продают оружие из-за финансовых трудностей.
В 2016 году ополчение пешмерга получит из Германии новое вооружение и боеприпасы. Расширится контингент инструкторов бундесвера по обучению курдских бойцов.
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