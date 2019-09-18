"Пешмерга"

Бундесвер будет посредничать в конфликте Багдада с курдами

Миссию бундесвера в Ираке расширят на всю эту страну, сообщила министр обороны ФРГ. В борьбе против ИГ немецкие военнослужащие будут поддерживать и курдов, и власти в Багдаде.