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"Пешмерга"

Sep 2016*** - Ein Soldat der Bundeswehr weist einen Angehörigen der Peschmerga während eines Besuches der Bundesverteidigungsministerin am 23.09.2016 in der Ausbildungseinrichtung Bnaslawa nahe Erbil im Irak bei einer Übung ein. Der Bundeswehreinsatz im Irak ist am 26.01.2017 eines der Themen im Bundestag. +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Правительство ФРГ продлило мандат бундесвера в Ираке и Сирии 18.09.2019

Если бундестаг одобрит решение правительства, миссия бундесвера по участию в борьбе с ИГ продлится до 31 марта, а по обучению иракских военных - до 31 октября 2020 года.
11.02.2018, Irak, Erbil: Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) besucht das Ertüchtigungsprojekt der Bundeswehr für Peschmerga Soldaten. Dabei spricht die Ministerin mit deutschen und kurdischen Soldaten. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Бундесвер будет посредничать в конфликте Багдада с курдами 11.02.2018

Миссию бундесвера в Ираке расширят на всю эту страну, сообщила министр обороны ФРГ. В борьбе против ИГ немецкие военнослужащие будут поддерживать и курдов, и власти в Багдаде.
ARCHIV 2016 +++ Ein Bundeswehr Soldat und ein kurdischer Peshmerga Soldat stehen am 23.09.2016 in der Ausbildungseinrichtung Bnaslawa nahe Erbil im Irak bei einer Übung im Übungsdorf German Village. Die Ausbildung läuft im Rahmen des multinationalen KTCC Kurdistan Training Coordidation Center, Operation Inherent Resolve. Foto: Michael Kappeler/dpa | Verwendung weltweit

Бундесвер возобновил обучение курдов в Ираке 22.10.2017

Немецкие военные продолжат обучение курдских отрядов пешмерга, прерванное из-за конфликта курдов с Багдадом. В Ираке работает больше ста инструкторов бундесвера.
Sep 2016*** - Ein Soldat der Bundeswehr weist einen Angehörigen der Peschmerga während eines Besuches der Bundesverteidigungsministerin am 23.09.2016 in der Ausbildungseinrichtung Bnaslawa nahe Erbil im Irak bei einer Übung ein. Der Bundeswehreinsatz im Irak ist am 26.01.2017 eines der Themen im Bundestag. +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Бундесвер приостанавливает обучение курдов в Ираке 17.10.2017

В связи с ростом напряженности в отношениях иракских курдов и центрального правительства Ирака в Берлине решили временно прекратить военное обучение пешмерга.
Members of the Iraqi forces stand next to vehicles mounted with rocket launchers and heading to Kurdish peshmerga positions on October 15, 2017, on the southern outskirts of Kirkuk. The presidents of Iraq and Iraqi Kurdistan held talks to defuse an escalating crisis, after a deadline for Kurdish forces to withdraw from disputed positions was extended by 24 hours. / AFP PHOTO / AHMAD AL-RUBAYE (Photo credit should read AHMAD AL-RUBAYE/AFP/Getty Images)

Иракская армия взяла под контроль часть провинции Киркук 16.10.2017

Багдад начал операцию в провинции Киркук на севере Ирака. Сообщается о начале "масштабной операции". Тысячи курдов покидают Киркук.
KIRKUK, IRAQ - JUNE 21: Destroyed buildings are seen after the operations carried out to retake the Bashir village from Daesh terrorists in Kirkuk, Iraq on June 23, 2016. Ali Mukarrem Garip / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. picture alliance/dpa/M.Garip

Багдад опроверг информацию о военной операции против курдов в Киркуке 13.10.2017

Иракское военное командование не подтвердило данные о наступлении на позиции курдов в провинции Киркук. Ранее информацию об этом со ссылкой на иракского генерала распространили агентства новостей.

Iraqi Kurds arrive to cast their votes in the Kurdish independence referendum at a polling station in Arbil, the capital of the autonomous Kurdish region of northern Iraq, on September 25, 2017. Iraqi Kurds are voting in an independence referendum in defiance of Baghdad and regional neighbours, as Prime Minister Haider al-Abadi warns of necessary measures to protect the country's unity. / AFP PHOTO / SAFIN HAMED (Photo credit should read SAFIN HAMED/AFP/Getty Images)

Какую роль в курдском референдуме сыграла ФРГ 27.09.2017

В вопросе о возможном отделении курдской автономии от Ирака власти ФРГ выступают за сохранение территориальной целостности страны. В то же время Берлин снабжает курдов оружием.
epa05620115 (FILE) A file photograph dated 23 June 2015 showing members of Kurdish People Defence Units (YPG) flashing victory sign after coming from Syrian town of al-Raqqa, in Tel Abyad, Syria. Reports state the Syrian Democratic Forces (SDF) announced on 06 November 2016 that it had started a military campaign to liberate the northern Syrian city of Raqqa, the main stronghold of the Islamic State militant group in Syria. SDF is an umbrella group gathering Kurdish and Arab rebels fighting in Syria. EPA/SEDAT SUNA |

Более 200 добровольцев из Германии сражались в Сирии и Ираке против ИГ 10.04.2017

На стороне курдского ополчения в Сирии и Ираке с 2013 года сражались добровольцы из Германии. Большинство из них вернулось домой.
1.11.2016 *** MOSUL, IRAQ - NOVEMBER 01: A wreckage of a Bus is seen at the Bertilla front as the operation to retake Iraq's Mosul from Daesh terrorists continues, in Mosul, Iraq on November 1, 2016. A much anticipated Mosul offensive to liberate the city from Daesh began midnight of 16th of October 2016. Ahmet Izgi / Anadolu Agency |

Боевики ИГ взяли в заложники 1600 мирных жителей в Мосуле 04.11.2016

Террористы из "Исламского государства" используют мирных жителей в качестве живого щита, заявили в ООН. Иракская армия отбила у ИГ уже шесть районов Мосула.
In einem gepanzerten Fahrzeug werden am 24.10.2016 Verletzte der irakischen Armee in den Ort Bartella gebracht. Eine irakische Eliteeinheit hat den früher vor allem von Christen bewohnten Ort östlich von Mossul vor ein paar Tagen vom IS befreit. Foto: Jan Kuhlmann/dpa (zu dpa «Glockengeläut im Geisterort: Bartella vom IS befreit, aber zerstört» vom 25.10.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Министр обороны ФРГ: Турции следует уважать суверенитет Ирака 26.10.2016

Урсула фон дер Ляйен призвала Турцию не вмешиваться в борьбу с "Исламским государством" в Мосуле.
23.10.2016*** Peshmerga forces prepare to launch a mortar during an operation to attack Islamic State militants in the town of Naweran near Mosul, October 23, 2016. REUTERS/Azad Lashkari

Анкара: В операции по освобождению Мосула участвовали турецкие военные 24.10.2016

В операции по освобождению североиракского города Мосула от боевиков ИГ участвовали турецкие военные, утверждает Анкара. Власти Ирака отрицают причастность Турции к этой операции.
TAJI, IRAQ - APRIL 12: A U.S. Army trainer (L), instructs Iraqi Army recruits at a military base on April 12, 2015 in Taji, Iraq. Members of the U.S. Army's 5-73 CAV, 3BCT, 82nd Airborne Division are teaching members of the newly-formed 15th Division of the Iraqi Army, as the Iraqi government launches offensives to try to recover territory lost to ISIS last year. U.S. forces, currently operating in 5 large bases throught the country, are training thousands of Iraqi Army combat troops, trying to rebuild a force they had origninally trained before the U.S. withdrawal from Iraq in 2010. (Photo by John Moore/Getty Images)

США отправят еще 600 военных в Ирак 29.09.2016

Американские военные займутся подготовкой сил безопасности Ирака и солдат пешмерга из иракского Курдистана для освобождения Мосула от "Исламского государства".
ARCHIV - HANDOUT - Beginn der Einweisung (Multiplikatoren-Ausbildung) der kurdischen Peschmerga in die Handhabung des G3-Sturmgewehrs durch Soldaten der Bundeswehr auf einer Schießanlage nahe der nordirakischen Stadt Erbil am 02.10.2014. Foto: Bundeswehr/Sebastian Wilke/dpa (ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung bei Nennung: «Foto: Bundeswehr/Sebastian Wilke/dpa - zu dpa-Story: «Russland in Syrien» vom 24.05.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | +++(c) picture-alliance/dpa/Bundeswehr/Sebastian Wilke

Бундесвер расширяет тренировочную миссию в Ираке 23.09.2016

Германские военные расширяют тренировочную миссию на севере Ирака. Небольшие подразделения бундесвера будут проводить обучение курдских военизированных формирований всего в 20 км от территорий, контролируемых ИГ.
Dezember 2015 Peschmerga-Kämpfer, die in der Nähe von Erbil (Irak) von der Bundeswehr ausgebildet werden; Copyright: DW/F. Neuhof

Глава МИД ФРГ требует от курдов установить местонахождение немецкого оружия 13.02.2016

В беседе с лидером иракских курдов Франк-Вальтер Штайнмайер призвал выяснить, где находится поставленное Германией оружие, а также выразил обеспокоенность в связи с планами провести референдум о независимости Курдистана.
Ausschnitt: Panzerschütze Cathleen Blum beobachtet mit ihrem Gewehr G3 im Anschlag am Dienstag (16.01.2001) das Gefechtsfeld bei ihrer ersten Geländeausbildung im Panzerbataillon 413 im mecklenburgischen Torgelow. Fünf Frauen absolvieren hier seit ihrer Einberufung Anfang Januar ihre Grundausbildung für den Truppendienst bei der Bundeswehr. dpa/lmv

СМИ: Курды перепродают оружие бундесвера 22.01.2016

Журналисты телеканалов NDR и WDR обнаружили в оружейных лавках на севере Ирака автоматические винтовки с маркировкой бундесвера. Курды продают оружие из-за финансовых трудностей.
Ein Allschutztransportfahrzeug Dingo 1 des deutschen Provincial Reconstruction Teams am 26.10.2004 in Kundus (Afghanistan) im Sicherungseinsatz am Flugplatz. Das gepanzerte Fahrzeug schützt seine Besatzung vor dem Beschuss mit Infanteriemunition bis zum Kaliber 7,62mm, die Wirkung von Artilleriesplittern und gegen alle Schützenabwehrminen sowie Panzerabwehrminen mit 7kg Sprengstoff Inhalt. Foto: Carl Schulze +++(c) dpa - Report+++

Берлин готов расширить поставки оружия иракским курдам 17.12.2015

В 2016 году ополчение пешмерга получит из Германии новое вооружение и боеприпасы. Расширится контингент инструкторов бундесвера по обучению курдских бойцов.
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