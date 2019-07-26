Петицию о введении режима ЧС в Сибири подписали почти 700 тысяч человек

Граждане требуют от правительства РФ ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Сибири в связи с лесными пожарами и резким ухудшением качества воздуха. Петицию о введении ЧС на сайте change.org к 10 утра вторника, 30 июля, подписали почти 700 000 человек.

"Требуем на основании закона "Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" немедленно ввести режим ЧС для всей Сибири и принять усиленные меры по ликвидации лесных пожаров, - сказано в петиции. - Именно после объявления такого режима в очаги пожаров и прилегающие области, страдающие от задымления, направляется дополнительное финансирование, средства пожаротушения, людские ресурсы, и накладывается особая ответственность на должностных лиц за ликвидацию ЧС".

В России горит более трех миллионов гектаров леса. По данным "Коммерсанта", всего за сутки охваченные огнем площади выросли почти на 200 тысяч гектаров. При этом ликвидируется только около трех процентов пожаров, поскольку власти считают экономически нецелесообразным тратить средства на тушение труднодоступных очагов в тайге. Самые крупные пожары - в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае. Дым и смог распространяются на тысячи километров и в ближайшее время могут достичь Аляски. До сих пор режим ЧС был введен только в двух регионах, в то время как лес горит в 11 регионах России.

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