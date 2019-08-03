Петицию "Новой газеты" против политтеррора в РФ подписали 27 тысяч человек

Более 27 тысяч человек менее чем за сутки подписали петицию "Новой газеты" с требованием "прекратить уголовное дело против участников мирной акции 27 июля 2019 года в Москве". Эти данные опубликовал во вторник, 6 августа, сайт change.org, на котором размещен документ.

Как отмечается в тексте петиции, правоохранительные органы развязали "политический террор" против населения России. Речь идет о возбуждении Следственным комитетом России (СКР) уголовного дела о "массовых беспорядках" в связи с акцией протеста против отказа в регистрации независимых депутатов на выборах в Мосгордуму. Авторы отмечают, что в этот день в Москве не происходило ничего, подпадающего под юридическую квалификацию "массовых беспорядков": не было ни насилия в отношении граждан и представителей власти, ни повреждения имущества, ни поджогов и погромов. "Нарушение общественного порядка, на которое ссылается следствие, не может классифицироваться как массовые беспорядки ни по букве закона, ни с точки зрения здравого смысла", - указывается в воззвании.

Более того, отмечают авторы, стало известно, что следственные органы занимаются фальсификацией материалов дела. В воззвании содержится призыв прекратить уголовное дело "в связи с явным отсутствием события преступления". Авторы петиции указывают, что развязанный правоохранителями политический террор лишь провоцирует дальнейшую эскалацию гражданского конфликта в России.

Уже 9 арестованных

На массовых несогласованных протестных акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, прошедших в Москве 27 июля и 3 августа, были задержаны в общей сложности от 2000 до 2500 человек. Десятки людей были жестоко избиты полицией. 30 июля СКР заявил о возбуждении уголовного дела сразу по трем статьям статьи 212 УК РФ ("Массовые беспорядки"). Организаторам акции может грозить до 15 лет лишения свободы, ее участникам - до 8 лет.

Всего по делу арестованы уже 9 человек. Они останутся в СИЗО до 27 сентября. Еще один подозреваемый объявлен в розыск.

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