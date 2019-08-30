Петербург: избирательная кампания на троих

В воскресенье, 8 сентября, в Санкт-Петербурге проходили выборы губернатора и депутатов муниципальных образований. Но главное внимание было уделено избранию главы исполнительной власти второго по величине города Российской Федерации. 3 октября 2018 года указом президента РФ предыдущий губернатор города Георгий Полтавченко был освобожден от своих обязанностей в связи с переходом на другую работу. В тот же день временно исполняющим обязанности был назначен Александр Беглов, который до этого был полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. О своем желании баллотироваться на пост губернатора в качестве самовыдвиженца Беглов заявил 25 мая этого года.

О некоторых особенностях избирательной кампании в Санкт-Петербурге рассказывает корреспондент DW.

На всех телеканалах новостные выпуски состояли из Беглова

Во время поездки в Санкт-Петербурге в феврале этого года Алексей Навальный представил стратегию "Умного голосования". Тогда же было объявлено, что главной целью сторонников Навального на губернаторских выборах будет добиться второго тура, поскольку при повторном голосовании Александр Беглов проиграет любому сопернику.

Сергей Шелин

Судя по всему, в Смольном эту стратегию восприняли всерьез. Во всяком случае, политический аналитик Сергей Шелин в комментарии для DW отметил: "Именно поэтому предпринимались усилия для того, чтобы кандидаты, за которыми могли пойти достаточно большие группы избирателей, не приняли участия в выборах, добровольно или нет". Именно поэтому, считает Шелин, на этапе выдвижения кандидатур удалось уговорить не участвовать в выборах достаточно популярного в городе политика и экономиста Оксану Дмитриеву, на этапе прохождения "муниципального фильтра" не был допущен лидер фракции "Яблоко" в городском парламенте Борис Вишневский. А за 10 дней до голосования отказался от дальнейшего участия наиболее сильный, судя по соцопросам, конкурент Беглова – кинорежиссер Владимир Бортко.

Профессор факультета политических наук Европейского университета Григорий Голосов считает, что предвыборной губернаторской кампании как таковой почти не было. "Все признаки этой кампании на улицах Петербурга состояли в том, что висели биллборды Владимира Бортко со слоганом "У города есть выбор". А после того, как Бортко с этих выборов снялся, сам термин "выбор" выглядел совсем уж иронично, - замечает профессор Голосов. - Вся остальная кампания заключалась в том, что на всех телеканалах новостные выпуски состояли из Беглова, который постоянно перед кем-то выступал, что-то там открывал. Но делал это не в качестве кандидата, а в качестве действующего губернатора".

Его избрала четверть жителей города в условиях отсутствия конкуренции

Действительно, в течение всего срока пребывания Александра Беглова в статусе врио губернатора его усиленно рекламировали государственные СМИ, в частности – ГТРК "Санкт-Петербург". Но запомнился временно исполняющий обязанности, скорее, забавными ляпами. Так, во время своей первомайской речи он назвал жителей города "активнутыми и противными". А незадолго до выборов выступая на этнокультурном форуме, Беглов с двух попыток не смог справиться со словом "многоконфессиональный", чем вызвал громкий смех в зале.

Надпись на рекламном щите на одной из улиц Петербурга

После официального объявления предвыборной кампании в различных районах города стихийно появлялись граффити с критикой деятельности врио. Некоторые из этих надписей явно попадали под утвержденный Роскомнадзором список слов, запрещенных к употреблению в СМИ. Самой невинной в этой связи была надпись "Против Беглова", которая красовалась на пластиковом покрытии стендов оплаченной рекламы.

Впрочем, по мнению Сергея Шелина, косноязычие врио не влияет на его электоральные возможности. Потому что его избиратели – это люди консервативные, немолодые, и не реагирующие на его словесные промахи. "На мой взгляд, это не прибавляет, но и не убавляет его шансы", - считает политический эксперт.

Григорий Голосов

В свою очередь Григорий Голосов замечает, что окончательный результат Беглова, даже в условиях отсутствия сильных конкурентов, будет достаточно низким. По крйаней мере, с прошлым результатом Георгия Полтавченко, получившим в сентябре 2014 года 79,3% голосов при почти сорокапроцентной явке избирателей. "В какой-то степени сработает "умное голосование". Так что результат, я думаю, будет ожидаемо плохой для власти. В конце концов, Беглову в течение пяти лет предстоит быть губернатором, постоянно учитывая факт, что его избрала четверть избирателей города в условиях отсутствия конкуренции", - резюмирует эксперт.

Эти выборы – не последние

Петербургский политолог Дмитрий Гавра считает, что низкая явка была обусловлена неудачным выбором дня голосования. "Несмотря на то, что участки для голосования были и в Ленинградской и в Псковской области, избирательная кампания, фактически, шла летом. Кроме того, муниципальная кампания, которая совпадала с губернаторской, не была яркой", - отметил он в беседе с корреспондентом DW.

А самое главное, по мнению политолога, заключается в отсутствии интриги на губернаторских выборах, поскольку все три участвовавших кандидата представляют системные партии. "Амосов и Тихонова являются депутатами Законодательного собрания, и их оппозиционность, если судить по представленным программам, была не сильно радикальной", - добавляет Гавра.

Что же касается ряда сильных конкурентов, включая упомянутых выше Дмитриеву и Вишневского, то, по мнению собеседника DW, неучастие в этой кампании может быть им даже выгодно. "Как говорил Бисмарк, политика – это искусство возможного. Эти выборы – не последние, не за горами выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, и вполне понятно, что в условиях муниципального фильтра шли серьезные переговоры о том, каким образом будет выстраиваться политический ландшафт в нашем городе", - пояснил Дмитрий Гавра. И заключил, что, скорее всего, потенциальные конкуренты Александра Беглова сделали ставку именно на выборы в городской парламент, которые, по его словам "по факту будут очень скоро".

После записи всех комментариев появились первые предварительные данным по губернаторским выборам в Санкт-Петербурге. В результате обработки 0,1% бюллетеней Александр Беглов получил 83,61% голосов, Михаил Амосов – 11,23%, Надежда Тихонова – 5,16%. В то же самое время опубликованные данные экзитполов дают врио 56%.

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