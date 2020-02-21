Петербургский митинг в поддержку фигурантов "Сети": против политических репрессий и… капитализма

В субботу, 22 февраля, в парке "Екатерингоф" в Санкт-Петербурге прошел митинг солидарности с фигурантами так называемого дела "Сети".

Участники акции солидарности с фигурантами дела "Сети"

Митинг был организован рядом организаций левой политической ориентации - Российским коммунистическим союзом молодежи, "Левым блоком", Марксистской тенденцией и Объединенной коммунистической партией.

Многие из выступающих призывали к объединению всех оппозиционных сил для освобождения политических заключенных, но с трибуны митинга звучали и призывы "к борьбе с фашизмом и капитализмом".

На митинге в парке "Екатерингоф" побывал корреспондент DW.

"Не жди, когда они придут за тобой"

Информация о митинге под девизом "Вместе - против террора и Тьмы" распространялась через социальные сети и сайты левых движений. Организаторы акции в своей заявке в Смольный указали, что ожидают присутствия 700 человек, однако, еще за несколько минут до начала казалось, что на огороженной площадке в дальнем конце парка не соберется и полусотни участников. Тем не менее, когда полицейские стали пропускать пришедших через рамки металлодетекторов и проверять содержимое сумок, перед проходами образовались очереди.

Люди продолжали подходить и после начала митинга, и в результате, по одним оценкам, выразить солидарность с фигурантами дела "Cети" пришло 200-250 человек, другие смело называли число 500.

Многие из митингующих держали в руках плакаты с надписями: "Моя Россия сидит в тюрьме. Загугли #делосети", "В этой стране так страшно жить, что теперь я не боюсь выходить на протесты", "Не жди, когда они придут за тобой", "Я/Мы Сеть" и другими, где выражалась поддержка политзаключенным и осуждались действия силовиков.

Участница акции солидарности с фигурантами дела "Сети"

Между тем, с трибуны митинга раздавались призывы к борьбе не только с действующей российской властью, которую ораторы называли "фашистской", но и с рыночной экономической системой, возникшей в стране после распада СССР. Так, юный представитель "Левого блока" заявил в микрофон: "Некоторые говорят, что в Россию вернулся 1937 год. Нет, настоящий террор был установлен в 1991 году. Вот она – ваша демократия!".

"Возможно, им не дадут совсем уж безумные сроки"

Николай Бояршинов - отец петербургского фигуранта дела "Сети" Юлия Бояршинова

Правда, звучали и другие призывы. Николай Бояршинов - отец петербургского фигуранта дела "Сети" Юлия Бояршинова - напомнил о необходимости солидарности с теми, кто подвергся политическим преследованиям вне зависимости от их политических убеждений, национальности и религиозной принадлежности. В разговоре с корреспондентом DW Бояршинов-старший сказал, что у него нет большого оптимизма в связи с предстоящими на следующей неделе заседаниями в гарнизонном военном суде Санкт-Петербурга, где будут оглашены приговоры местным фигурантам "Сети".

"То, как прошли суды в Пензе, не настраивает на позитивный лад. Вчера удалось созвониться с сыном. Он держится, но при этом говорит "Я понимаю, чем все это закончится". И та огласка, которая в последнее время усилилась, все-таки недостаточна, чтобы наших ребят оправдали. Хотя, возможно, им не дадут совсем уж безумные сроки", - надеется Николай Бояршинов.

"Надо заставить ФСБ дать объяснения по всем обвинениям"

В некоторых выступлениях с трибуны митинга звучали упреки в предвзятом освещении дела "Сети" российскими государственными СМИ. Что же до публикации на сайте "Медузы”, где высказывается предположение, что "некоторые фигуранты пензенского дела "Сети" могут быть причастны к убийству", то, как убедился корреспондент DW, далеко не все из собравшихся на митинг успели познакомиться с этой публикацией.

Некоторые из прочитавших ее, отказались высказываться по этому поводу, но двое мужчин, стоявших с плакатом "Нет пыткам, арестам, репрессиям", прокомментировали статью. Артем Лангенбург сказал, что сам является журналистом, и в качестве фрилансера сотрудничает с рядом изданий. "Я считаю, что это - преждевременная публикация, потому что она, мягко говоря, крайне неубедительна. Там не была проведена проверка фактов. Я не убежден, что это - прямой заказ, но статья вполне может быть сливом, который весьма пагубно скажется на кампании в защиту ребят из так называемой "Сети", - опасается Артем.

Стоявший с ним рядом Александр Хорунжий добавил: "Согласно информации, которая была раньше, и той, что опубликовано сейчас, мне вообще стало ничего непонятно. Те статьи, которые были предъявлены фигурантам "Сети" и новые обрывочные сведения, никак друг с другом не соотносятся. Поэтому надо заставить ФСБ дать хоть какие-то объяснения по всем обвинениям. Потому что вся последовательность доказательств, признаний, фактов пыток и статей, которые были предъявлены, в моей голове не укладывается".

Митинг продлился полтора часа. Все это время сотрудники полиции фиксировали содержание плакатов в руках манифестантов, но никого не задерживали. Однако по окончании акции полицейские задержали анархиста Олега Смирнова, когда он шел из парка к ближайшей станции метро. Ему заявили, что он перешел улицу в неположенном месте и увезли в 77-е отделение полиции.

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