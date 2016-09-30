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Перес, Шимон

В Иерусалиме прошла церемония прощания с Шимоном Пересом (30.09.2016) 30.09.2016

Делегации из примерно 70 государств прибыли на похороны бывшего президента Израиля. Шимон Перес погребен на мемориальном кладбище на Горе Герцля в Иерусалиме.
Family members follow as members of the Knesset guard carry the coffin of former Israeli President Shimon Peres at the Knesset, Israel's Parliament, in Jerusalem, Friday, Sept. 30, 2016. (AP Photo/Sebastian Scheiner)

В Иерусалиме прошла церемония похорон Шимона Переса 30.09.2016

Шимон Перес похоронен на Аллее национальных лидеров на мемориальном кладбище Израиля на Горе Герцля в Иерусалиме.
18.10.2013 +++ FILE - In this Oct. 28, 2013, file photo, Israel's President Shimon Peres, listens during a meeting at the president's residence in Jerusalem. A source close to former Israeli President Shimon Peres said Tuesday, Sept. 27, 2016 that his condition has deteriorated two weeks after suffering a major stroke. The source did not disclose any details about Peres’ worsening condition. (AP Photo/Sebastian Scheiner, File) | Copyright: picture-alliance/AP Photo/S. Scheiner

Ведущие политики мира почтили память Шимона Переса 28.09.2016

В письмах соболезнования президенты и главы правительств ведущих стран мира назвали умершего экс-президента и премьер-министра Израиля Шимона Переса политическим гигантом и поборником мира на Ближнем Востоке.

Умер экс-президент Израиля Шимон Перес (28.09.2016) 28.09.2016

Бывший президент и экс-премьер Израиля, лауреат Нобелевской премии мира Шимон Перес скончался на 94 году жизни. До последних дней он не переставал бороться за мир на Ближнем Востоке.
ARCHIV 2009 **** Shimon Peres, President of Israel, participates in a plenary session at the Annual Meeting of the World Economic Forum, WEF, in Davos, Switzerland, 29 January 2009. The overarching theme of the World Economic Forum, WEF, annual meeting which will take place from 28 January to 1st February, is ?Shaping the Post-Crisis World?. EPA/PETER KLAUNZER +++(c) dpa - Report+++ @ picture-alliance/epa/P. Klaunzer

Умер Шимон Перес - поборник мира на Ближнем Востоке 28.09.2016

Самый старый экс-президент в мире скончался в возрасте 93 лет.
ARCHIV - Der frühere Ministerpräsident Israels, Schimon Peres, aufgenommen am 31.05.2015 in Jerusalem (Israel) während der Verleihung der Ehrendoktorwürden an der Hebräischen Universität (Hebrew University). Foto: Jens Büttner/dpa (zu dpa «Israels Ex-Präsident Schimon Peres erleidet Schlaganfall» vom 13.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/dpa/J. Büttner

Экс-президент Израиля Шимон Перес госпитализирован после инсульта 13.09.2016

Шимон Перес госпитализирован после инсульта, он находится под наркозом и подключен к аппарату вентиляции легких. Состояние экс-президента Израиля стабильное.
Israel's President Shimon Peres, listens during his meeting with Nigerian President Goodluck Jonathan, at the president's residence in Jerusalem, Monday, Oct. 28, 2013. (AP Photo/Sebastian Scheiner)

Экс-президент Израиля Шимон Перес госпитализирован 14.01.2016

Из-за болей в области груди госпитализирован Шимон Перес. Бывшему президенту Израиля ввели сердечный катетер. Его состояние стабильно.
(L-R) Palestinian President Mahmoud Abbas, Pope Francis and Israeli President Shimon Peres arrive in the Vatican Gardens to pray together at the Vatican June 8, 2014. REUTERS/Max Rossi (VATICAN - Tags: RELIGION POLITICS TPX IMAGES OF THE DAY)

Папа римский помолился за мир вместе с лидерами Израиля и ПНА 08.06.2014

Встречу в Ватикане Франциск не рассматривает как попытку стать посредником в конфликте на Ближнем Востоке. Но, как написал понтифик в Twitter, "молитва всесильна".
Mahmud Abbas (R), head of the PLO team, and Israeli Foreign Minster Shimon Peres hold a joint press conference at Cairo's Presidential Palace 29 December 1993. Peres said that the two delegations had reached an understanding on how to lift obstacles which have delayed the start of Palestinian self-rule but fell short of a breakthrough agreement. (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)

Перес и Аббас хотят встретиться 6 июня в Ватикане 26.05.2014

Президенты Израиля и Палестинской национальной автономии приняли приглашение папы римского вместе помолиться в Ватикане. Понтифик завершил свой визит на Ближний Восток.

Делегация Ирана в Давосе - впервые за 10 лет 24.01.2014

Выступления Хасана Роухани в Давосе ждали с нетерпением. Делегация из Ирана приехала для участия в ВЭФ впервые за 10 лет. Роухани призвал инвестировать в экономику его страны.
Israel's President Shimon Peres shakes hands with his German counterpart Joachim Gauck (R) before the start of a welcoming ceremony for Gauck in Jerusalem May 29, 2012. REUTERS/Ronen Zvulun (JERUSALEM - Tags: POLITICS)

Президент ФРГ: Германия ответственна за право Израиля на существование 29.05.2012

Президент ФРГ выступил в поддержку сосуществования еврейского и палестинского государств.
Bundespräsident Joachim Gauck und seine Lebensgefährtin Daniela Schadt besteigen am Pfingstmontag (28.05.2012) auf dem Flughafen Tegel in Berlin die Maschine der Flugbereitschaft um nach Israel zu fliegen. Das deutsche Staatsoberhaupt wird sich zu einem mehrtägigen Besuch in Israel und den palästinensischen Gebieten aufhalten. Foto: Wolfgang Kumm dpa/lbn pixel

Президент ФРГ продемонстрирует солидарность с Израилем 28.05.2012

С четырехдневным визитом в Израиль прибыл президент ФРГ Йоахим Гаук. Он намерен показать, что Германия является надежным партнером этой страны и обсудить ближневосточный конфликт и иранскую атомную проблему.
Россия предостерегает Израиль от возможного военного удара по Ирану

Россия предостерегает Израиль от возможного военного удара по Ирану 07.11.2011

Власти Израиля все чаще заявляют о возможности военного удара по ядерным объектам Ирана. Этот шаг станет серьезной ошибкой, последствия которой могут быть непредсказуемыми, уверен глава российского МИД Сергей Лавров.
Israel's President Shimon Peres, left, greets German Chancellor Angela Merkel prior to their meeting at Peres' residence in Jerusalem, Tuesday, Feb. 1, 2011. Merkel and nine of her Cabinet ministers were in Israel for a special joint conference, highlighting the two nations' strong bond six decades after the Holocaust, when Nazi Germany killed 6 million Jews. (Foto:Bernat Armangue/AP/dapd)

Меркель заверила Израиль в поддержке со стороны Берлина 01.02.2011

Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретилась с Шимоном Пересом и заверила израильское руководство в поддержке со стороны Берлина. По словам Меркель, мирный процесс на Ближнем Востоке является задачей глобального характера.
Presseschau Deutsche Zeitungen Symbolbild

Süddeutsche Zeitung: Германия готова защищать Израиль от Ирана с помощью санкций 28.01.2010

В Израиле усиливаются опасения в связи с угрозами иранских лидеров. В германском бундестаге, президент Израиля Шимон Перес назвал режим в Тегеране угрозой для всей планеты.
Israeli President Shimon Peres takes off his kippa as he addresses the German parliament Bundestag on the international Holocaust remembrance day in the Reichstag building in Berlin, Germany, Wednesday, Jan. 27, 2010. The international Holocaust remembrance day marks the liberation of the Nazi Auschwitz concentration camp on Jan. 27, 1945. (AP Photo/Gero Breloer)

Президент Израиля выступил в бундестаге на церемонии поминовения жертв национал-социализма 27.01.2010

Президент Израиля Шимон Перес, выступая с речью в германском бундестаге, призвал Германию и мировое сообщество предать суду все еще живущих нацистских преступников. Кроме того, он подчеркнул опасность иранского режима.
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