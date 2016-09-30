Перес, Шимон

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Делегации из примерно 70 государств прибыли на похороны бывшего президента Израиля. Шимон Перес погребен на мемориальном кладбище на Горе Герцля в Иерусалиме.
Шимон Перес похоронен на Аллее национальных лидеров на мемориальном кладбище Израиля на Горе Герцля в Иерусалиме.
В письмах соболезнования президенты и главы правительств ведущих стран мира назвали умершего экс-президента и премьер-министра Израиля Шимона Переса политическим гигантом и поборником мира на Ближнем Востоке.
Бывший президент и экс-премьер Израиля, лауреат Нобелевской премии мира Шимон Перес скончался на 94 году жизни. До последних дней он не переставал бороться за мир на Ближнем Востоке.
Самый старый экс-президент в мире скончался в возрасте 93 лет.
Шимон Перес госпитализирован после инсульта, он находится под наркозом и подключен к аппарату вентиляции легких. Состояние экс-президента Израиля стабильное.
Из-за болей в области груди госпитализирован Шимон Перес. Бывшему президенту Израиля ввели сердечный катетер. Его состояние стабильно.
Встречу в Ватикане Франциск не рассматривает как попытку стать посредником в конфликте на Ближнем Востоке. Но, как написал понтифик в Twitter, "молитва всесильна".
Президенты Израиля и Палестинской национальной автономии приняли приглашение папы римского вместе помолиться в Ватикане. Понтифик завершил свой визит на Ближний Восток.
Выступления Хасана Роухани в Давосе ждали с нетерпением. Делегация из Ирана приехала для участия в ВЭФ впервые за 10 лет. Роухани призвал инвестировать в экономику его страны.
Президент ФРГ выступил в поддержку сосуществования еврейского и палестинского государств.
С четырехдневным визитом в Израиль прибыл президент ФРГ Йоахим Гаук. Он намерен показать, что Германия является надежным партнером этой страны и обсудить ближневосточный конфликт и иранскую атомную проблему.
Власти Израиля все чаще заявляют о возможности военного удара по ядерным объектам Ирана. Этот шаг станет серьезной ошибкой, последствия которой могут быть непредсказуемыми, уверен глава российского МИД Сергей Лавров.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретилась с Шимоном Пересом и заверила израильское руководство в поддержке со стороны Берлина. По словам Меркель, мирный процесс на Ближнем Востоке является задачей глобального характера.
В Израиле усиливаются опасения в связи с угрозами иранских лидеров. В германском бундестаге, президент Израиля Шимон Перес назвал режим в Тегеране угрозой для всей планеты.
Президент Израиля Шимон Перес, выступая с речью в германском бундестаге, призвал Германию и мировое сообщество предать суду все еще живущих нацистских преступников. Кроме того, он подчеркнул опасность иранского режима.
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