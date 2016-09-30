Перес, Шимон

Умер экс-президент Израиля Шимон Перес (28.09.2016)

Бывший президент и экс-премьер Израиля, лауреат Нобелевской премии мира Шимон Перес скончался на 94 году жизни. До последних дней он не переставал бороться за мир на Ближнем Востоке.