Переработка мусора и экология: советские мифы, которые живы и сегодня

Экологическая политика Евросоюза претерпевает значительные изменения: в январе 2018 года принят стратегический план, согласно которому к 2030 году весь пластиковый упаковочный материал должен подлежать вторичной переработке. В мае стало известно, что Еврокомиссия планирует запретить ряд одноразовых продуктов из пластика.

Но разве это так уж ново? "В СССР никогда не выбрасывали стеклянную посуду, а пускали во вторичное пользование. Система сбора металлолома и макулатуры - это тоже было здорово. Сдавали макулатуру - получали за это книги, и в магазин ходили с авоськой, которой пользовались годами, а не с пластиковым пакетом, который служит в среднем 15 минут, а потом выбрасывается", - вспоминает в интервью DW зоолог, ведущий популярной в советское время телепрограммы "В мире животных" Николай Дроздов.

Но насколько сегодняшняя европейская экополитика сравнима с советской, и насколько эффективно проблемы экологии решаются в современной России?

Чернобыль и не только: засекреченные катастрофы в СССР

Государственный природоохранный контроль в СССР был на высоком уровне, считает Дроздов. "Браконьерство, промышленные выбросы, - все это наносило вред природе, но контроль находился в руках государства. Бюрократические элементы в этом были, но работало все лучше, чем сегодня".

Сурен Газарян

Другого мнения придерживается эколог Сурен Газарян: никакой осознанной экологической и природоохранной политики в СССР практически не существовало. Объективные данные о загрязнениях, выбросах, экологичности применяемых технологий в СССР не собирали и не публиковали, напомнил он в беседе с DW. "СССР по экологической ситуации был одним из самых ужасных мест в мире, государству было попросту наплевать на граждан и на охрану природы", - уверен эколог.

Несмотря на наличие таких федеральных органов, как научно-технический совет по охране природы при Совете Министров СССР, отдел охраны природы Госплана СССР или управление Главприрода при министерстве сельхозпромышленности, советские чиновники относились к функциям природохранного контроля формально. Зато в СССР проводилась жесткая политика неразглашения и засекречивания информации по экологическим катастрофам.

"Да, люди в СССР могли о чем-то не знать, но государством принимались эффективные меры по устранению техногенных аварий", - полагает Николай Дроздов. Однако количество техногенных аварий в советскую эпоху и ущерб, нанесенный ими, можно подсчитать лишь приблизительно, подчеркивает Газарян. Более-менее точно известно о крупных катастрофах, таких, как гигантский Восточно-уральский радиоактивный след (ВУРС), возникший в 1957 году после выброса отходов на химкомбинате "Маяк", или авария на Чернобыльской АЭС.

Разрушения от взрыва на Чернобыльской АЭС

Трудно оценить ущерб, например, от промышленных ядерных взрывов 1965-1988 годов или от атмосферных испытаний ядерного оружия на разных полигонах в 1949-1962 годах. "Сводный брат моей матери Анатолий был в то время трактористом в Казахстане, пахал целину. Он видел воочию возникший характерный гриб. У него никогда не было детей, он умер в 50 лет от рака", - рассказывает Газарян.

Проблема пластиковых пакетов

Экологическая политика в СССР по сравнению с Евросоюзом - это один виток цивилизации назад, полагает Константин Рубахин, координатор российского общественного движения "В защиту Хопра" и эксперт по экологическим технологиям переработки пластика: "Тогда не было вообще никакой ориентации на потребителя. Если мы в 1978 году ходили с авоськой за продуктами и в 2018 году идем с такой же сумкой, это не значит, что тогда и сейчас одна и та же система".

По мнению Рубахина, в современной системе доставки товаров потребителю не существует альтернатив правильной пластиковой упаковке. Но необходимо собирать отходы смешанного и загрязненного пластика и запускать его в экономический круг переработки, не выводя из оборота, чтобы не провоцировать новую добычу сырья под производство и не засорять океаны, считает он.

В советское время "проблема переработки пластиковых пакетов решалась тем способом, что советские люди стирали этот пакет и заново использовали, но не потому, что они как-то особенно заботились об экологии, а потому, что пакетов просто не было", уверен эксперт. Системы сбора макулатуры, стеклотары, металлолома существовали в СССР, но объемы, собираемые в современном мире, в сотни, даже в тысячи раз больше.

Выбор продуктов в СССР был очень скудным, поэтому и проблема переработки пластиковых упаковок не стояла

Вопрос правильного оборота упаковки в СССР не был настолько критичен просто потому, что не было такого разнообразия товаров. "На фоне постоянного дефицита отсутствовал потребительский выбор. Не пытались обеспечить широкий ассортимент, стояла задача, чтобы тебе руки не оторвали, если ты что-то на прилавок выложил", - говорит Рубахин.

Проблема стала возникать в связи с ростом потребления. К началу 1990-х в Сочи построили большой мусоросжигательный завод по технологии ГДР, его запустили, но мощный чадящий дым накрыл город. Завод закрыли. "Сейчас в России, например, на Дальнем Востоке есть такие места, где на обширных лесных территориях деревья буквально обвешены пластиковыми пакетами. Мусор привозят на свалки, и ветер разносит пакеты по окрестностям", - рассказывает биолог, специалист по сохранению биоразнообразия Елизавета Протас.

В СССР были хорошие заповедники

В СССР к лесу относились как к национальному достоянию, уверен Николай Дроздов. "Лес, земля, недра были государственной собственностью. Их переход в частные руки - это шаг назад. Теперь каждый может купить лес и вырубить его, и никто ему не помешает". По мнению Дроздова, недостаток советского времени - это нехватка природоохранного просвещения, "национальных парков было мало, куда могли приезжать люди, смотреть, общаться с природой". Зато система заповедников в СССР была прочной, неприкосновенной и лучшей в мире. "Это все признавали".

Авторитарные режимы и жесткая вертикаль власти действительно могут оказать положительное влияние на некоторые экологические аспекты, но это побочное, временное явление, считает Елизавета Протас. Да, в СССР была налажена система заповедников, больших и хорошо охраняемых. "Как только Союз распался, многие виды животных подверглись отстрелу с коммерческими целями, например, популяция сайгаков в Казахстане была уничтожена на 95 процентов", - указывает она.

Субъективное же ощущение, что в СССР экологическая обстановка отличалась в лучшую сторону, может возникать у тех, кто был тогда молод и здоров. Люди, которым сейчас 60-70 лет, вспоминают не реальные факты, а свою юность, полагает Протас, родившаяся в России и получившая образование в США. "Они помнят, как сдавали макулатуру и получали за это книжки, собирали всем классом металлолом - это положительные личные воспоминания, на основе которых воссоздается ложная общая картина".

Другой тип людей, искренне полагающих, что природоохранная политика в СССР была прогрессивной - это молодежь, не имеющая достаточного уровня образования для критического анализа информации и подверженная современной медиапропаганде, утверждает она.

Власть в РФ игнорирует гражданское общество

"Система владения природными ресурсами, когда они не могли быть в частных руках, даже при полном отсутствии гласности давала очень большие преимущества", - считает Дроздов. По его мнению, катастрофы могут случиться в любое время, но такого хищнического отношения к экологии, как сегодня, в СССР быть не могло.

Напротив, по сравнению с СССР экологическая ситуация в РФ улучшилась во многих сферах, отчасти по экономическим причинам, полагает, в свою очередь, Газарян. Страна стала постиндустриальной, многие заводы и предприятия закрылись. Горнодобывающая промышленность во многих регионах исчезла. Технологии нефтедобычи существенно оптимизировались.

Да и власть не настолько изолирована от населения, как советская. Но существующие протестные движения остаются разрозненными, их влияние ограничено. "Люди понимают: попытка создать экодвижение с политическими целями - это значит попасть под удар", - поясняет Газарян, который был вынужден покинуть Россию в 2013 году.

Многие активисты уехали, другие оказались осужденными по уголовным статьям, хотя протесты продолжают вспыхивать. В 2012 году массовое сопротивление вызвало намерение Уральской горно-металлургической компании (УГМК) построить никелевый комбинат неподалеку от заповедника Хопер. В 2018 году волну протестов вызвало состояние мусорных свалок в некоторых городах.

Важное отличие от советского времени - развитые соцсети, позволяющие оперативно интегрировать граждан. "Когда была обнаружена проблема на Хопре, буквально за 2-3 месяца при помощи соцсетей удалось мобилизовать до 80 тысяч человек, произошла самоорганизация местных жителей", - вспоминает Рубахин.

Спецслужбы, руководители компаний и администраций отвечают на такую активность силовыми средствами. "Кроме создания шума, у гражданского общества в России нет никаких инструментов воздействия на экологическую ситуацию. Власти могут спокойно пренебречь мнениями и позициями населения", - подытоживает Рубахин, в 2014 году тоже покинувший страну.

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