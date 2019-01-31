Переписка в мессенджере подтвердила причастность экс-помощника депутата от АдГ к поджогу в Ужгороде

В деле о поджоге венгерского культурного центра в украинском Ужгороде стали известны новые подробности. Об этом сообщила немецкая медиакомпания ARD в четверг, 31 января. Так, на суде в Кракове рассмотрены новые доказательства причастности к организации поджога Мануэля Оксенрайтера (Manuel Ochsenreiter), шеф-редактора журнала Zuerst! и бывшего помощника депутата бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Маркуса Фронмайера (Markus Frohnmaier).

Венгерский культурный центр в Ужгороде (фото из архива)

В суде обнародована переписка в мессенджере одного из непосредственных исполнителей поджога, поляка Михала Прокоповича с женой. Так, на вопрос супруги о том, во сколько он встречается с неким Мануэлем, Прокопович ответил: "В 11.30. В 19.30 мой рейс обратно с пересадкой в Варшаве. Но я возьму такси, я не хотел бы ехать с такой суммой наличных в общественном транспорте".

Цель поджога - скомпрометировать украинских националистов?

Речь идет о тысяче евро, которые Оксенрайтер передал Прокоповичу в берлинском аэропорту Тегель. Ранее поляк признал свою вину и назвал Оксенрайтера заказчиком поджога центра венгров в Ужгороде. "Основной целью поджога было скомпрометировать украинских "бандеровцев", - заявил Прокопович в суде в середине января. За всю операцию он получил 1500 евро, а также деньги на приобретение билета на самолет.

Мануэль Оксенрайтер, отрицающий свою причастность к поджогу, известен своими праворадикальными и прокремлевскими взглядами, он неоднократно выступал в российских СМИ в поддержку пророссийских боевиков в Донбассе, а также с критикой политики западных стран.

Как сотрудник центра Оксенрайтера связан с ФСБ России?

В 2016 году Оксенрайтер основал "Немецкий центр евразийских исследований". Заместитель председателя центра, Матеуш Пискорский, более двух с половиной лет находится в СИЗО в Польше. Его подозревают в сотрудничестве с российской Федеральной службой безопасности (ФСБ), в том числе с целью разжигания межнациональной вражды между украинцами и поляками.

В середине января Оксенрайтер уволился из офиса депутата бундестага Фронмайера, чтобы "избежать ущерба имиджу депутата" из-за освещения истории в СМИ. Расследование в отношении Оксенрайтера также ведет прокуратура Берлина.

Здание венгерского культурного центра в украинском Ужгороде подожгли 4 февраля 2018 года. В результате поджога осложнились отношения между Венгрией и Украиной. Так, Венгрия выслала украинского посла, а в МИД страны заявили о "распространении экстремистских политических взглядов в Украине".

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