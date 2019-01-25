 Переименованная Македония берет курс на север | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 26.01.2019

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Европа

Переименованная Македония берет курс на север

Парламент Греции одобрил переименование Македонии в Республику Северная Македония. В Афинах и Скопье надеются, что это компромиссное решение поставит точку в споре, длившемся 27 лет.

Статуя Александра Македонского в центре Скопье (фото из архива)

Статуя Александра Македонского в центре Скопье (фото из архива)

В этом году зима в Македонии выдалась немного более холодной и снежной, чем обычно. Однако кроме этого, пожалуй, ничто не свидетельствует о том, что южнобалканская республика за одну ночь превратилась в "северную". Стая бездомных собак отдыхает под тридцатиметровой статуей Александра Македонского в центре Скопье - столицы страны, которая теперь официально именуется Республикой Северная Македония.

"Монументальная статуя Александра Македонского, которая должна была искусственно укрепить национальную идентичность македонцев, внезапно превратилась в ничто", - отмечает в беседе с DW македонский политолог Гордан Георгиев. Когда монумент был установлен, в Афинах расценили это как попытку македонцев присвоить себе культурно-историческое наследие Греции. Разумеется, это отнюдь не способствовало установлению добрососедских отношений.

Дебаты в парламенте Греции о переименовании Македонии

Дебаты в парламенте Греции о переименовании Македонии

Однако 25 января в Афинах произошло знаменательное событие. Греческий парламент одобрил соглашение с Македонией о переименовании этой страны в Республику Северная Македония, положив тем самым конец 27-летнему спору между двумя соседними странами. Парламент в Скопье проголосовал за переименование своей страны еще 11 января.

Название Македонии как камень преткновения

Спор вокруг наименования государства Македония возник в 1991 году после провозглашения независимости этой бывшей югославской республики. Причина конфликта кроется в наличии в составе Греции области Македония. В Афинах опасались, что в случае закрепления названия "Македония" за соседней страной Скопье мог бы предъявить территориальные претензии на греческую область. Из-за этого официальным названием Македонии в ООН с 1993 года являлось словосочетание "Бывшая югославская республика Македония", а Афины блокировали вступление Скопье в НАТО и Евросоюз.

Зоран Заев и Алексис Ципрас после заключения Преспанского соглашения, июнь 2018 года

Зоран Заев и Алексис Ципрас после заключения Преспанского соглашения, июнь 2018 года

Теперь же Македония добавила к своему названию географический классификатор, отличающий ее от одноименного региона на севере Греции. Историческое соглашение между двумя странами о переименовании республики было подписано в июне 2018 года премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом и его македонским коллегой Зораном Заевым на берегу озера Преспа на границе с Грецией.

Через несколько месяцев в Македонии прошел референдум, участники которого отвечали на вопрос: "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО, соглашаясь с договором между Македонией и Грецией?" Плебисцит был признан несостоявшимся, так как в нем участвовали лишь 37 процентов из 1,8 миллиона избирателей. Тем не менее, 91 процент проголосовавших поддержали соглашение.

Для Македонии открывается путь в НАТО и ЕС

С одной стороны, решение о переименовании страны должно открыть Скопье путь в Евросоюз и НАТО. С другой стороны, разрешение спора вокруг названия Македонии должно послужить основой для установления добрососедских отношений в регионе, развитию которых в прошлом зачастую мешали национальные и территориальные разногласия.

Акция протеста против переименования Македонии в Афинах 20 января 2019 года

Акция протеста против переименования Македонии в Афинах 20 января 2019 года

"Это историческое примирение открывает путь к стратегическому партнерству и тесному сотрудничеству в ряде областей, представляющих (для Македонии и Греции - Ред.) взаимный интерес", - заявил министр иностранных дел Македонии Никола Димитров вскоре после объявления итогов голосования в Афинах. Он твердо уверен в том, что даже противники Преспанского соглашения "постепенно это осознают". Греки являются естественными союзниками македонцев, подчеркнул Димитров в беседе с DW.

Националисты по обе стороны границы

Стоит отметить, что символика играет при этом весьма важную роль. К примеру, у памятника Александру Македонскому в Скопье планируется установить табличку с пояснением, что знаменитый воин также является частью греческого, а не только македонско-славянского исторического наследия. Совместная греко-македонская междисциплинарная комиссия уже работает над прояснением ряда вопросов исторического, археологического и общеобразовательного характера, разделяющих оба народа в последние десятилетия.

Контекст

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Виктор Орбан попирает ценности ЕС, защищая осужденного преступника, полагает Борис Георгиевски. И призывает Будапешт депортировать македонского экс-премьера Николу Груевского. (17.11.2018)

Расследование DW указывает на то, что Николе Груевскому оказали помощь, когда он бежал из Македонии. Это проблема для Скопье, которая может навредить евроатлантической интеграции страны. (28.11.2018)

Впрочем, работа комиссии до сих пор осложнена рядом проблем - не в последнюю очередь давлением со стороны националистов по обе стороны границы. Массовые, а иногда и насильственные протесты против компромиссного решения регулярно проходят как в Македонии, так и в Греции. Ведущие оппозиционные консервативные партии - "Новая демократия" в Греции и ВМРО-ДПМНЕ в Македонии - решительно выступают против Преспанского соглашения. 

"В обеих странах усилились националистические и фашистские настроения, - рассказывает македонская писательница Кица Кольбе в интервью DW. - Этот спор выгоден только коррумпированным политикам националистического толка. Именно поэтому они столь ожесточенно борются против договора, ведь это ослабляет воздействие их пропаганды".

Преспанское соглашение в роли посредника

В качестве члена междисциплинарной комиссии Кольбе часто приходится сталкиваться лицом к лицу со своим собственным прошлым. Писательница родилась в 1951 году в лагере для беженцев неподалеку от Скопье: ее родители были изгнаны из северной Греции во время гражданской войны, длившейся в стране с 1946 по 1949 годы.

Автор не понаслышке знает о перипетиях давнего конфликта и о том, сколько страданий он принес обоим народам. Но это лишь укрепило ее желание активно содействовать примирению и поиску компромисса между Грецией и Македонией. "Если два человека ссорятся, то им может помочь посредник. В этом случае посредником является Преспанское соглашение. Смысл документа понятен: обе стороны должны говорить друг с другом обо всем, что их разъединяет", - резюмирует писательница.

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    Автор: Александра Елкина


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