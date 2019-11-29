Переезд СПбГУ: зачем вуз хотят переселить на окраину Санкт-Петербурга

Планы правительства РФ и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), главного городского вуза и второго вуза страны, открыть единый кампус - уже давно не новость. Идея создания университетского городка появилась в 2013 году. Тогда премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Миноэкономразвития проработать этот вариант. Нынешней осенью о проекте переезда заговорили вновь.

Зачем понадобился единый кампус?

18 сентября Медведев распорядился выделить из федерального бюджета деньги на проектные работы по строительству кампуса. Проект должен быть готов к 2021 году. Почти сразу после этого решения СПбГУ представил концепцию университетского городка.

Кто останется в нынешнем здании СПбГУ - пока вопрос

Главная проблема, которую решает новый кампус, - территориальная разобщенность вуза, говорится в концепции. Ее авторы считают, что это затрудняет развитие междисциплинарных исследований и образовательных программ. В этом же документе отмечается, что студенты тратят на дорогу до трех часов в день. Якобы перенос всех корпусов из центра на бывшие земли совхоза "Детскосельский" в Пушкинском районе сократит их путь.

Университетский городок займет не менее 150 гектаров, а общая площадь зданий - около 1 млн квадратных метров. Расходы на строительство кампуса поделят между собой федеральный бюджет и частные инвесторы - по 19 млрд и 26 млрд рублей соответственно.

В Пушкине студенты смогут не только учиться, но и жить. По замыслу руководства СПбГУ, на юге города компактно расположатся учебные корпуса, медицинский комплекс, административные здания, общежитие и даже конгресс-центр. Рядом с единым кампусом на 100 гектаров разместится технологическая долина, обитатели которой будут заниматься "научно-технологическим развитием России".

Студенты и преподаватели не хотят переезжать

Планами переезда возмутилось в первую очередь университетское сообщество. Письмо студентов, сотрудников и выпускников СПбГУ подписали уже более 1300 человек. Под общей петицией на сайте Change.org отметились 80 тысяч сочувствующих. "Для многих очень важно учиться в исторических зданиях в центре Петербурга, - отмечается в письме. - Это колоссальное конкурентное преимущество СПбГУ. Вырвать с корнем историю одного из важнейших российских вузов - не только удар по общенациональному достоянию, но и крайне недальновидный поступок".

Санкт-Петербуг. У входа в Эрмитаж

Тему переезда университета включили в повестку своего митинга коммунисты, которые 1 декабря выйдут на площадь Ленина. Глава горкома КПРФ Ольга Ходунова в разговоре с DW усомнилась, что в сложившейся экономической ситуации государству стоит заниматься переносом вуза из его исторических стен на задворки. "В условиях нехватки средств на поддержку малообеспеченных слоев населения, когда ужимаются расходы на образование и науку, вряд ли нужно ставить вопрос о едином кампусе СПбГУ", - отметила Ходунова.

Единый кампус можно создать в центре Петербурга

С предложением создать единый кампус в центре Петербурга выступает глава муниципального совета округа "Гавань" (находится на Васильевском острове, как и большинство подразделений университета) Нэлли Вавилина. Вместе с единомышленниками она ведет группу в соцсети "В контакте", где предлагает альтернативные варианты размещения единого кампуса и опровергает аргументы за переезд. "Единый кампус должен быть интегрирован в городскую среду Васильевского острова, - говорит она. - Для этого подойдут намывные территории и бывшие промышленные здания, которые можно выкупить для университета".

Набережная реки Мойки в Санкт-Петербурге

Вавилину поддерживает депутат петербургского парламента Максим Резник, который до недавнего времени возглавлял комиссию по образованию и науке (он был вынужден покинуть ее вскоре после выступления на московском митинге в защиту политзаключенных). "Единый кампус - это, конечно, здорово, но только на Васильевском острове, - говорит Резник. - Но в целом это не то, что сейчас нужно университету. Переезд нужен ректору СПбГУ Николаю Кропачеву, чтобы увести взгляд от реальных проблем университета и, конечно, чтобы на этом заработать".

На самом деле переезд не планируется?

Максим Резник считает, что в действительности единый кампус даже не планируется создавать. "Этот проект не будет реализован, потому что против него выступает категорическое большинство петербуржцев, - уверен политик. - Но крови будет попорчено много, денег будет украдено много".

Нэлли Вавилина в разговоре с DW вспомнила, что такой случай в истории СПбГУ уже был. "Несколько лет назад университет заказал архитектурному бюро "Студия 44" за бешеные деньги эскиз кампуса на Мичманской улице, - говорит Вавилина. - Деньги заплатили, но о проекте с тех пор ничего не слышно".

Вопросы без ответа

Сам университет с октября самоустранился из публичной дискуссии о едином кампусе в Пушкинском районе и развернутых комментариев не дает. Резник связывает это с тем, что в декабре Николай Кропачев ожидает переназначения на посту ректора. Он и еще несколько оппозиционных депутатов ЗакСа разработали законопроект, который предполагает избираемость ректоров МГУ и СПбГУ ученым советом. "Если бы ректор избирался, то решение о переезде в Пушкин могло быть принято только после широкого внутриуниверситетского обсуждения, - полагает депутат. - Сейчас университет - это закрытая корпорация, поэтому всегда подозреваешь их в каких-то темных делишках и неблаговидных целях".

Ни на один из направленных в СПбГУ вопросов DW не получила ответ. В ответном письме пресс-служба вуза лишь поправила корреспондента: "Ваше утверждение о том, что "СПбГУ переезжает", не соответствует действительности. Санкт-Петербургский университет и далее будет использовать здания в историческом центре города для реализации образовательных программ". Отметим, что новый кампус предполагает обучение в Пушкинском районе 25 тысяч человек, а сегодня в СПбГУ учатся около 26 тысяч студентов. Вопрос о том, кто будет учиться в исторических зданиях, остается открытым.

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