Переговоры по разоружению между РФ и США не дали результатов

Первый раунд переговоров по контролю над вооружениями между Россией и США, состоявшийся в Вене в понедельник, 23 июня, не принес конкретных результатов. Тем не менее, спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли написал в соцсети Twitter о позитивном настрое участников. "Первый раунд венских переговоров выдался очень позитивным. Подробные обсуждения по всему спектру ядерных вопросов. Созданы технические рабочие группы. Достигнуто принципиальное соглашение о втором раунде", - написал он.

Россию на переговорах представлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Китай, как заметил Биллингсли, на встречу "не явился", несмотря на неоднократные приглашения американской стороны.

Позиция Китая

10 июня представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай "не намерен принимать участие в так называемых трехсторонних переговорах по контролю за вооружениями с участием России и США". Пекин, отмечает Хуа Чуньин, подозревает, что, пытаясь втянуть Китай в переговоры, Белый дом "желает переложить ответственность на других" и отвлечь внимание от того факта, что США в последние годы вышли из целого ряда международных соглашений по контролю за вооружениями.

Позиция России

Россия в последнее время активно добивалась возобновления переговоров о разоружении. В то же время Москва предостерегала от больших ожиданий по поводу спасения договора СНВ-3 о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений, особенно на фоне недавнего выхода США из договора по "открытому небу".

В мае президент РФ Владимир Путин созвал Совет безопасности, чтобы обсудить будущее обоих этих договоров. Он раскритиковал США за, как он заявил, отсутствие желания к ведению серьезных переговоров о продлении договора СНВ-3, срок действий которого истекает 5 февраля 2021 года.

Путин подчеркнул тогда, что данная тема имеет огромную важность не только для США и России, но и для всего мира. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в конце мая предупредил, что после президентских выборов в США в ноябре будет уже слишком поздно вести переговоры о продлении СНВ-3 и возникнет угроза неконтролируемой гонки ядерных вооружений.

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