 Первый российский электромобиль поступит на рынок в 2020 году | Новости из Германии о России | DW | 23.11.2019

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Россия

Первый российский электромобиль поступит на рынок в 2020 году

По словам главы Минпромторга РФ Мантурова, сертификация машины находится на финальном этапе.

Зарядка электромобилей

Зарядка электромобилей (фото из архива)

Инженерно-техническая компания Zetta уже в 2020 году планирует начать серийное производство первого российского электромобиля. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщил глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По его словам, сертификация автомобиля находится "на финальном этапе". "Производство они должны запустить в I квартале 2020 года", - цитирует Мантурова агентство ТАСС.

Будут выпускать в Тольятти

Контекст

Презентация электромобиля e-tron от Audi может изменить счет в поединке автогигантов за лидерство в электромобильности. Но всех накопившихся проблем в немецком автопроме эта машина не решит. (20.09.2018)

Трехдверный автомобиль с электроприводом Zetta (Zero Emission Terra Transport Asset, "Транспортный актив с нулевым выбросом"), как ожидается, сможет развивать скорость до 120 километров в час. Пробег на одной зарядке будет варьироваться от 200 до 560 километров в зависимости от комплектации. 

Электромобиль планируютвыпускать серийно на заводе Zetta в Тольятти. Стартовая цена модели может составить 450 000 рублей. 

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    Автор: Андрей Гурков


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