Первый канал аннулировал результаты финала конкурса "Голос. Дети"

Первый канал после обнародования предварительных итогов расследования вокруг голосования во время финала конкурса "Голос. Дети", в котором победила дочь певицы Алсу, принял решение аннулировать результаты финала. Об этом говорится в заявлении канала в четверг, 16 мая.

Компания Group-IB, проводящая расследование хода зрительского голосования в финале вокального шоу, выявила массовую автоматизированную отправку СМС за одного участника шоу. В сообщении говорится, что это участник под порядковым номером 07 - в финале под ним выступала Микелла Абрамова, дочь бизнесмена Яна Абрамова и певицы Алсу. Именно она победила в шоу, набрав в итоговом голосовании 56,5 процента голосов телезрителей. Конкурсант Ержан Максим занял второе место, получив 27,9 процента голосов. Зрители, однако, сочли победу Абрамовой сфальсифицированной. Первый канал признал аномальность прошедшего голосования и запустил его расследование.

Первый канал обещает изменить алгоритм голосования

"Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу. Финальный отчет Group-IB предоставит до конца мая, но, уже основываясь на промежуточных результатах, Первый канал принимает решение аннулировать результат финала шестого сезона проекта "Голос. Дети", - говорится в документе.

В заявлении отмечается, что проверка результатов голосования не имела под собой целью привлечь кого-либо к ответственности. "Важно подчеркнуть, что задача аудита состояла в том, чтобы подтвердить или опровергнуть факт оказания искусственного воздействия на голосование, а не в том, чтобы предъявить кому-либо обвинения", - поясняется в документе.

В ближайшее время вещатель обещает усовершенствовать алгоритм голосования и защитить его, чтобы подобные инциденты не повторились. Обновление механизма голосования завершится до старта следующего сезона "Голоса".

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