 Первый день саммита Евросоюза завершился разногласиями участников | Новости из Германии о Европе | DW | 18.07.2020

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Европа

Первый день саммита Евросоюза завершился разногласиями участников

Участники брюссельской встречи в верхах не смогли принять решение о безвозвратной помощи в 500 млрд евро для стран, пострадавших от коронавируса. Против выступили Австрия и Нидерланды.

Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон, глава Евросовета Шарль Мишель

Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон, глава Евросовета Шарль Мишель

Участники брюссельского саммита Европейского Союза в первый день встречи в субботу, 18 июля, не смогли договориться о выделении безвозвратной помощи государствам ЕС, сильнее других пострадавшим от коронавируса. Как передает агентство AFP, планам Брюсселя выделить 500 млрд евро из пакета в объеме 750 млрд на основе безвозмездной субсидии противостоят главным образом Австрия и Нидерланды.

Дипломаты сообщили о "сложной фазе переговоров" и о "жесткой и не очень конструктивной" позиции главы нидерландского правительства Марка Рютте. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) не исключила, что стороны не придут к согласию и во второй, заключительный день саммита.

"Разумеется, мы хотим быть солидарными, но нам следует учитывать интересы австрийских налогоплательщиков", - подчеркнул федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц. Представители Нидерландов предлагают увязать предоставление помощи с проведением в пострадавших странах реформ, с чем не согласны Италия и Испания. Помимо пакета помощи участники саммита обсуждают бюджет ЕС на 2021-2027 годы, который составит 1,074 трлн евро.

Саммит проходит при повышенных мерах эпидемиологической безопасности. На саммите действуют запрет на рукопожатия и обязанность носить маски, если социальную дистанцию соблюсти невозможно. В то же время, как сообщает корреспондент DW, этих правил придерживаются не все политики.

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Почему от итогов саммита ЕС зависит будущее Меркель

  • переговоры лидеров стран G7

    Главное фото саммита G7: так ли все однозначно?

    Остановись, мгновенье...

    Это фото стало хитом соцсетей, едва появившись в Twitter-аккаунте официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта. Снимок сделал официальный фотограф германского правительства Йеско Денцель (Jesco Denzel), лауреат прошлогоднего World Press Photo в одной из номинаций. Но взгляд на сцену переговоров лидеров G7 заметно различается в зависимости от перспективы его автора...

  • переговоры лидеров стран G7

    Главное фото саммита G7: так ли все однозначно?

    Трамп в центре переговоров

    Например, на фотографии, которую чуть раньше Зайберта выложила в Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, в центре событий американский президент Дональд Трамп, а не Ангела Меркель (Angela Merkel). Здесь уже кажется, что это он задает тон дискуссии.

  • переговоры лидеров стран G7

    Главное фото саммита G7: так ли все однозначно?

    Итальянский взгляд: от Трампа только прическа

    А вот на фотоснимке, сделанном пресс-службой премьер-министра Италии Джузеппе Конте, Трампа вообще почти нет - разве что краешек его прически. Зато в кадр попала Тереза Мэй, которую совсем не видно на разлетевшейся по интернету "немецкой" фотографии. Сам итальянский премьер здесь сосредоточенно вчитывается в проект коммюнике в окружении коллег.

  • переговоры лидеров стран G7

    Главное фото саммита G7: так ли все однозначно?

    Тон задает Макрон

    "После долгого рабочего дня и очень прямого диалога согласуем амбициозный документ", - твитнул французский президент Эмманюэль Макрон, добавив это фото. Здесь уже он с помощью слов и жестов активно объясняет что-то другим мировым лидерам, которые внимательно слушают.

  • переговоры лидеров стран G7

    Главное фото саммита G7: так ли все однозначно?

    Расслабленная атмосфера?

    А это версия официального фотографа канадского премьера Джастина Трюдо Адама Скотти. Вероятно, снимки Скотти и его немецкого коллеги Йеско Денцеля разделяют лишь считанные секунды или минуты, но настроение фото разительно отличается. Меркель и Трюдо смеются, а Трамп выглядит как минимум открытым к беседе.

    Автор: Илья Коваль, Хелена Кашель


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