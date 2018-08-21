Первый в мире использующий сжиженный газ круизный лайнер спущен на воду

Первый в мире круизный лайнер, использующий в качестве топлива сжиженный природный газ, во вторник, 21 августа, покинул строительный док на верфи в Папенбурге. 337-метровое судно "AIDAnova", на котором будет более 2600 кают, 2 декабря отправится в рейс из Гамбурга.

Компания - оператор круизных судов заказала строительство трех кораблей на сжиженном природном газе. По собственной информации, Aida инвестировала в расширение своего флота свыше 3 млрд евро.

Беспокойство экологов

Сжиженный природный газ считается менее вредным для окружающей среды, чем дизельное топливо. Однако дальнейшее продвижение в области климатической политики "не только по вопросу поддержания чистоты атмосферы" станет возможно, если газ будет получен из возобновляемых источников, заявил эксперт Немецкого союза охраны природы (Nabu) Дитмар Олигер (Dietmar Oeliger).

Организация возмущена тем, что в 2018 году на рынке по-прежнему представлены корабли, рассчитанные на тяжелое топливо и не использующие эффективные технологии в решении проблемы выхлопных газов. В частности, многие суда не оборудованы фильтрами сажевых частиц.

Круизный туризм развивается, при этом "население крупных портовых городов Европы очень страдает из-за чрезмерного загрязнения воздуха", отметили эксперты Nabu. Союз призывает запретить вход "грязных судов" в европейские порты. По мнению экспертов организации, это позволит "в некоторой степени преодолеть угрозу для здоровья местных жителей и чувствительных экосистем".

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Круиз будущего Меняя традиции "Современные круизные лайнера - быстрые и шумные, к тому же сильно загрязняют окружающую среду", – сетует итальянский инженер Джанлука Сантозуоссо. Уроженец Турина хочет изменить это: плавающий отель MorphHotel будет эффективно использовать возобновляемые ресурсы и плавно пересекать моря и океаны. Правда, пока круизное судно будущего существует лишь в проекте.

Круиз будущего Медленный круиз Корабль-отель в форме позвоночника – новшество в сфере туризма. Постояльцы необычной плавающей гостиницы смогут увидеть все красоты океана, не выходя из своих капсульных номеров. Лайнер будет плыть медленно, очень медленно. Такое путешествие может продлиться несколько месяцев.

Круиз будущего Альтернативная энергия Словно большая змея, корабль-отель будет передвигаться по воде. MorphHotel будет оснащен солнечными панелями. Переработанная солнечная энергия будет приводить в действие гидравлические механизмы. Дождевая вода будет сохраняться в специальных отсеках, а плавающие сады обеспечат овощами и фруктами. Пассажиров собираются доставлять на лайнер на вертолетах.

Круиз будущего Универсальная конструкция Шторм, штиль или гроза, - лайнеру ничто не угрожает. Конструкция MorphHotel способна изменять свою форму и приспосабливаться к любым погодным условиям.

Круиз будущего Дизель из водорослей Во всех футуристических проектах Сантозуоссо энергия играет очень важную роль. Отель будущего MorphHotel оснащен водорослевым реактором, производящим биодизельное топливо. Кроме солнечных батарей, это еще один источник энергии.

Круиз будущего Пока в проекте На картинке идея выглядит довольно реалистично: с помощью монтажа в Google Maps гостиница MorphHotel вписалась в существующее пространство. Но пока ни один из проектов Сантозуоссо не воплощен в жизнь, хотя многое представляется вполне реальным.

Круиз будущего Инвесторы интересуются Многие инвесторы из сферы туризма уже заинтересовались необычной идеей. "Я уверен, что проект MorphHotel будет реализован. Правда, возможно, в уменьшенной версии", – убежден итальянский инженер. Автор: Николас Мартин, Ксения Сафронова

